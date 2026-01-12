Centar za lokalnu samoupravu i sindikat „Centar“ iz GSP-a tvrde da su tehničke specifikacije tendera za kupovinu novih tramvaja postavljene tako da idu u korist turske firme Bozankaya

Tender za nabavku 85 kratkih tramvaja za potrebe beogradskog Gradskog saobraćajnog preduzeća izazvao je polemike u stručnoj i sindikalnoj javnosti, nakon što su se pojavile tvrdnje da su uslovi javne nabavke prilagođeni jednom proizvođaču – turskoj kompaniji Bozankaya.

Na to su upozorili Centar za lokalnu samoupravu (CLS) i sindikat „Centar“ u GSP-u, navodeći da tehničke specifikacije u konkursnoj dokumentaciji odstupaju od uobičajene prakse i da značajno sužavaju krug potencijalnih ponuđača. Prema njihovim ocenama, kriterijumi su postavljeni tako da se praktično poklapaju sa karakteristikama tramvaja koje proizvodi Bozankaya.

U CLS-u upozoravaju da takav pristup dovodi u pitanje samu svrhu javne nabavke – da se kroz konkurenciju dobije najbolji odnos cene i kvaliteta. Ako se tender oblikuje tako da odgovara samo jednom proizvođaču, grad, kako navode, gubi mogućnost da uporedi više ponuda i izabere najpovoljniju.

Slično ocenjuje i sindikat „Centar“, koji ističe da zaposleni u GSP-u imaju direktan interes da vozila koja se kupuju budu tehnički pouzdana i prilagođena beogradskim ulicama i infrastrukturnim uslovima. U saopštenju tog sindikata navodi se da iskustva iz prethodnih nabavki pokazuju koliko pogrešan izbor tipa tramvaja može da utiče na bezbednost i funkcionisanje javnog prevoza.

Gde sve posluje Bozankaya

Bozankaya je već prisutna na tržištu jugoistočne Evrope i njeni tramvaji i trolejbusi saobraćaju u više gradova, uključujući i Temišvar u Rumuniji. Ipak, u Beogradu su ranije vođene rasprave o tome da li su neki uvezeni modeli u potpunosti prilagođeni gradskoj mreži, naročito kada je reč o širinama ulica, krivinama i opterećenju koloseka.

Iz CLS-a i sindikata „Centar“ poručuju da ne dovode u pitanje pravo Bozankaye da učestvuje na tenderu, ali da insistiraju na tome da uslovi budu formulisani tako da omoguće ravnopravno nadmetanje više proizvođača. Kako navode, jedino na taj način Beograd može biti siguran da dobija vozila koja su optimalna po ceni, kvalitetu i dugoročnoj isplativosti.

Gradske vlasti se zasad nisu detaljnije izjasnile o ovim navodima, dok postupak javne nabavke još traje. U zavisnosti od toga da li će uslovi tendera biti menjani ili će ostati neizmenjeni, naredni meseci mogli bi da pokažu da li će Beograd dobiti konkurentnu ponudu ili posao koji je, kako tvrde kritičari, već unapred projektovan za jednog dobavljača.