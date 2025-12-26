U centru Beograda nema dočeka Nove godine, objavio je nedavno gradonačelnik Šapić. Međutim, sad se čini da će ga ipak biti, ali na teritoriji Ćacilenda

Ispred Ćacilenda se pojavio kamion Sky musica iz koga se istovaruje ozvučenje. S obzirom da je ova firma i ranije montirala ozvučenje i binu za SNS događanja, možda se opet nešto slično sprema – na primer Doček Nove godine u Ćacilendu.

Plato ispred Narodne skupštine i Pionirski park jesu prostori na kojima se tradicionalno u Beogradu dočekuju nove godine, ali sad je tamo od marta Ćacilend, pristup je zabranjen za običan narod, pa se možda sprema doček samo za ljude koji su dobrodošli u ovom šatorskom naselju u centru Beograda.

Po zakonu

Bilo bi to po zakonu, jer je odlukom Skupštine grada od 22. decembra prostor ispred Doma Narodne skupštine proglašen kao jedan od četiri delova grada gde je dozvoljeno održavanje manifestacija „koje mogu dovesti do prekoračenja graničnih vrednosti indikatora buke i koje koriste uređaje za pojačavanje zvuka.“

Zatim, danas (26. decembar) iz dela Pionirskog parka uklonjen je neki broj šatora. Možda to ima veze sa programima za decu manifestacije „Beogradska zima“ koji su, najavio je pre dva dana Nikola Nikodijević predsednik Skupštine grada, planirani da se održavaju u Pionirskom parku.

Taj eventualni doček u Ćacilendu i „Beogradska zima“ koja će trajati do kraja januara, nisu deo zvaničnog dočeka Nove 2026, zato što ga, kao što se zna, neće biti.

Privatni doček

To je, još pre dve nedelje obnarodovao Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, i objasnio da su razlozi – bezbednosni.

Za doček na Beogradu na vodi koji je najavljen još u novembru, sa vatrometom za pamćenje i prvim dron šouom uz Gocu Tržan, Aleksandru Radović i Senidah, Šapić je rekao da to nema veze sa Skupštinom grada, da je to „privatni doček“.

Videćemo kako će biti objašnjen eventualni doček u Ćacilendu, ali bilo bi logično da se i za njega kaže da je privatni.

Jer, ako je za doček na promenadi Beograda na vodi, na koji su pozvani svi Beograđani i koji je besplatam, Šapić rekao da se organizuje u privatnoj režiji, onda bi za doček u Ćacilendu gde se ulazi sa propusnicom i po pozivu, svakako morao da kaže to isto.

