Najavljujući „Beogradsku zimu“, prestoničku manifestaciju kojoj se ne zna cena, Nikola Nikodijević je rekao da će deo programa biti i u Pionirskom parku

Skupština grada Beograda donela je odluku gde će ubuduće smeti da se održavaju koncerti i slične manifestacije koje izazivaju buku.

Naziv tog dokumenta je dugačak i opisan: Odluka o određivanju ulica, delova ulica i naselja i drugih lokacija na teritoriji grada Beograda, namenjenih za održavanje aktivnosti na otvorenom i zatvorenom prostoru koje mogu dovesti do prekoračenja graničnih vrednosti indikatora buke kojim se određuju lokacije, dodeljeni pinom buke i vreme održavanja manifestacija koje koriste uređaje za pojačavanje zvuka.

Lokacije na kojima je dozvoljeno održavanje manifestacija su: park Ušće, prostor Luke Beograd, prostor ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije, Starog dvora i Trg Republike.

Mora se primetiti da je jedna od njih prostor na kome se nalazi Ćacilend.

Odluka je izglasana na sednici u ponedeljak 22. decembra.

Beogradska zima

Dva dana kasnije, predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević na konferenciji za novinare najavio je početak manifestacije „Beogradska zima“ sa 150 manifestacija. Kazao je da će od 25. decembra do 1. januara 2026. godine svakog dana biti organizovani sadržaji za najmlađe na Trgu republike, u parku Tašmajdan i parku vojvode Vuka, kao i na platou kod Hrama Svetog Save, a tokom januara samo vikendom.

Pomenuti park Tašmajdan je takođe pod šatorima Ćacilenda.

Nikodijević nije pojasnio da li će programi za najmlađe biti organizovani unutar naselja. Nije naveo ni koliko će sve to da košta, ali Beograđani ne znaju ni koliko su koštala dosadašnja beogradska leta i zime u organizaciji Skupštine Grada.

Posebna novina i atrakcija biće koncert klasične muzike 31. decembra sa balkona Narodnog pozorišta od 12 časova, najavio je predsednik Skupštine Beograda.

