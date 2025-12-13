Gradonačelnik Šapić kaže da ga ne interesuje šta se radi u Beogradu na vodi, jer to je doček u privatnoj režiji – kaže. U ovom kojim on upravlja, biće mrak i tišina – zbog bezbednosnih razloga

Beograd izgleda kao da se ne raduje Novoj godini.

U centru, u Knez Mihailovoj ulici postavljeni su nekakvi lebdeći kišobrani – nikom nije jasno kakve veze oni imaju sa dočekom Nove godine.

Gradonačelnik Aleksandar Šapić je pred medijima rekao 11. decembra da ove godine Grad nije uložio ni dinar za novogodišnju rasvetu.

„Za rasvetu ništa, rek’o sam vam, to je sve rasveta koja je nabavljana ranije, nismo ove godine ništa kupovali, deo smo dobili na poklon, ali Grad Beograd nije kupovao ništa“, naveo je gradonačelnik Aleksandar Šapić.

Neće biti ni jednog dočeka, ni Nove, ni Srpske nove godine navodno zbog bezbednosnih razloga.

„Ne želim da rizikujem i da dovedem u opasnost nijedno dete, jer su tamo mahom deca. Mi smo imali prošle godine doček na Trgu, gde je prolazila grupa ljudi pokušavala da uleti, ne verujem da su hteli da ih povrede ali mi takav rizik nećemo preuzeti. Dok ne dođemo opet u situaciju da možemo da obezbedimo bezbednost svakog učesnika nećemo ništa organizovati“, poručio je Šapić.

Razlozi su društveno-politički

Nikola Jovanović iz Centra za lokalnu samoupravu smatra da razlog što neće biti organizovanog dočeka Nove godine jeste funkcionisanje paramilitarnog kampa Ćacilend u centru Beograda“.

Po njemu, iako je Beograd u velikim finansijskim problemima, to nije razlog za otkazivanje dočeka.

„Razlozi su društveno-politički, a za njih je isključivo odgovorna sadašnja vlast. Pozivam predsednika, vladu i gradonačelnika da ukolone kamp, normalizuju stanje u centru grada i omoguće napaćenim Beograđanima da se malo opuste i odmore za praznike“, poručuje Jovanović.

A za to vreme u Beogradu na vodi

A za to vreme, Beograd na vodi – blješti.

Aleksandar Šapić kaže da ga se to ne tiče, jer taj doček je u privatnoj režiji te da „svako ispred svoje kafane može organizovati doček“.

Organizatori dočeka na promenadi Beograda na vodi kažu da će u novogodišnjoj noći biti prvi dron šou u Srbiji. Najavljuju i „tri balkanske dive“ Gocu Tržan, Aleksandru Radović i Senidah.

Za vrhunac večeri pobrinuće se vreli ritmovi orkestra Bobana i Marka Markovića, čije će trube rasplamsati atmosferu već u prvih nekoliko taktova, saopšteno je iz kompanije „Beograd na vodi“.

Poslednje sekunde 2025. godine na Sava Promenadi biće ispunjene zadivljujućom novogodišnjom projekcijom i tradicionalnim odbrojavanjem na Kuli Beograd, dok će u ponoć nebo iznad prestonice zasijati u raskošnom svetlosno-pirotehničkom spektaklu, čime će Beograd još jednom stati rame uz rame sa najpoželjnijim svetskim destinacijama za doček Nove godine.

Vatromet za pamćenje biće ispaljivan sa najviše zgrade u Srbiji i regionu, kao i sa Gazele i novobeogradske obale.

Sve to piše u najavi „Beograda na vodi“.

Ulaz je besplatan.

Izvor: Danas/Blic