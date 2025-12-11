Posle više od mesec dana, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić stao je pred novinare i izneo planove o saobraćaju, urbanizmu i dočeku Nove godine, uz niz kontradiktornih rokova i ljutnje na Zavod za zaštitu spomenika

Nakon što je preuzeo ulogu pomoćnog trenera Vaterpolo kluba „Novi Beograd”, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić tek je 11. decembra ponovo stao pred novinare.

To je bila njegova prva konferencija za medije još od 28. oktobra 2025. godine, prema podacima sa zvaničnog sajta grada.

U međuvremenu su se u gradu odvijale brojni aktivnosti, kako u Ćacilendu, tako i izvan njega, ali Šapić nije smatrao potrebnim da ranije javno komunicira o tim temama.

Sada, govorio je malo o Ćacilendu, malo dočeku Nove godine, novim kružnim tokovima…

Kružni tokovi kao infrastrukturni prioritet

U obraćanju koje je trajalo više od sat vremena, gradonačelnik se ponovo usmerio na temu koja obeležava njegov mandat kada je o uličnim radovima reč – izgradnju kružnih tokova. Govorio je o već završenim lokacijama, ali i o planovima za nove. Najavio je transformaciju ukrštanja kod Fontane, uz projekte na Tošinom bunaru i Ledinama.

„Imamo tri kružna toka. Kod Ušća, ispod je kružni tok koji treba da proizađe iz Novog srpskog mosta i treći o kom smo govorili kada smo najavljivali pet kružnih tokova. Imamo još jedan kružni tok u Bulevaru Zorana Đinđića i postoji ideja i za jedan u Bulevaru Nikole Tesle, za kojim ima najmanje potrebe”, rekao je Šapić.

Kada je reč o pomenutom mostu koji treba da zameni Stari savski most, gradonačelnik je ponovio ranije najave.

„Imamo informaciju da će do kraja 2026. godine da se vidi luk mosta, da će biti završen, ali ne i dostupan za saobraćaj. Kako sam već najavio, u proleće 2027. bi trebalo da bude pušten za saobraćaj”, kazao je Šapić.

Malo i o autobuskim stanicama

Govoreći o saobraćajnoj infrastrukturi, Šapić je objasnio i ulogu buduće autobuske stanice „Jug” na Autokomandi, dajući joj novu funkcionalnu ambiciju, kao mesta gde će biti izgrađen parking, te da će gradskim prevozom biti povezana s centrom grada.

„Mislimo da ćemo do kraja januara da završimo radove na samom delu gde će pristajati autobusi. Gore će biti parking. Uvešćemo namenske linije prevoza koje će ići odatle i da ćete za 10 minuta biti kod Slavije”, rekao je Šapić.

Za Beogradsku autobusku stanicu (BAS) ponovio je raniju ocenu da će ona biti samo vizuelno unapređena: „Osim što će biti estetski lepša, neće postojati dodatna funkcija koja danas ne postoji. Biće nešto više prostora, biće lepša i prikladnija. Trebalo bi da bude gotova do proleća ili leta 2027. godine”, kazao je Šapić.

Pešačke zone, dozvole i sukobi sa Zavodom

Gradonačelnik je najavio i novu pešačku zonu koja bi povezala Kalemegdan sa Knez Mihailovom ulicom, a projekat je najavio kao „jedan od najlepših trgova i pešačkih zona”. Ipak, kako je rekao, teško da će biti izgrađena do decembra 2026.

Najveći problematični segment odnosi se na Akademski plato, gde Grad još nije dobio dozvolu Republičkog zavoda za zaštitu spomenika.

„Nemamo pravo da radimo tamo išta bez njihove dozvole. Mi smo sredstva obezbedili, oni traže da arheolozi to iskopaju. Nemojte molim vas više, ako želite, vi ćete nastaviti svoje da vozite. To sa gradom nema nikakve veze. Mi tamo ne možemo ništa da radimo dok se iz Zavoda za zaštitu spomenika ne odluče šta se njima dopada. Mi smo sve naše kapacitete potrošili. Očigledno da ne možemo da pogodimo njihov ukus. Predlažem da oni urade projekat sami, a mi ćemo ga sprovesti”, kazao je Šapić.

Za razliku od toga, plato kod Hrama Svetog Save, kako tvrdi, trebalo bi da bude završen do 2026. godine. Ako ne bude tako, plan je da bude završen pre isteka mandata aktuelne gradske vlasti.

Šapić je na mesto gradonačelnika izabran ponovo 2024. godine, a aktuelni mandat ističe mu 2028.

Ćacilend, blokade i izostanak gradskog dočeka Nove godine

U delu konferencije posvećenom Ćacilendu, Šapić se vratio svom ranijem stavu o blokadama saobraćaja.

„Stoprocentno sam protiv blokade ovog dela grada. Isto tako sam protiv blokada u bilo kom delu grada. Svaka blokada mi smeta. Nikada neću biti za to, ko god da je u pitanju. Spreman sam da to javno kažem”, kazao je Šapić.

Šapić je, odgovarajući na pitanja novinara o tome što je garaža Pionirski park već mesecima nedostupna vozačima zbog tzv. Ćacilenda rekao da garaža ne radi već skoro godinu dana i da je finansijski gubitak nenadokadiv.

Lokacija Ćacilenda ranije je služila za organizovane gradske dočeke. Šapić je sada rekao da ove godine neće biti javnog dočeka Nove godine nigde u Beogradu.

„Grad Beograd ove godine neće organizovati doček Nove godine ni Srpske nove godine. Ne želim da rizikujem i da dovedem u opasnost nijedno dete, jer su tamo mahom deca. Mi smo imali prošle godine doček na Trgu, gde je prolazila grupa ljudi i pokušavala da uleti, ne verujem da su hteli da ih povrede ali mi takav rizik nećemo preuzeti”, naveo je gradonačelnik.

Istog dana, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da će do kraja godine šatori ispred Doma Narodne skupštine u centru Beograda biti uklonjeni.

Ostaje pitanje da li odluka da se gradski doček Nove godine ukine predstavlja još jedan potez koji gradsku politiku usmerava ka izbegavanju rizika, umesto ka unapređenju javnog prostora i bezbednosnih protokola.