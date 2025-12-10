Formalni gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić bavi se kružnim tokovima. Dok je grad u haosu, i sam Šapić hvata krug – može se videti jedino na vaterpolu

O infrastrukturnom stanju Beograda pod gradonačelnikom Aleksandrom Šapićem dobro govori njegova fiksacija na kružne tokove, piše „Vreme“ u novom broju koji na kioske stiže u četvrtak (11. decembar).

Nedavno su završeni radovi na izgradnji kružnih tokova na Trgu Republike i Trgu Nikole Pašića, koji su, prema podacima opozicionih odbornika, koštali građane 1,3 milijarde dinara, odnosno nešto više od 10 miliona evra.

Za izgradnju nije raspisana javna nabavka, već je tretirana kao tekuće održavanje. Samo nekoliko nedelja nakon njihovog završetka, stvorio se krater kod Terazija. Gužva u gradu je nesnosna.

„Situacija u gradu je haotična, uz izostanak bilo kakvog plana!, kaže za „Vreme“ saobraćajni inženjer Ivan Banković. „U nedostatku strateških projekata, uprava grada se odlučila na kozmetičke promene koje bi mogle da stvore utisak da se nešto radi.“

Gde je Šapić?

Za to vreme gradonačelnik je u dubokoj političkoj ilegali. Aktuelna politička i društvena kriza očigledno je bila razlog da se drži po strani, izuzev retkih konferencija za medije na kojima se obraća ili pretnji koje upućuje opozicionim prvacima.

Prema rečima odbornika Pokreta slobodnih građana Stefana Simića, Šapiću je dato da upravlja Sekretarijatom za saobraćaj, sport i obrazovanje, dok sve drugo drže drugi naprednjaci.

„Nije tačno da gradonačelnika nema nigde, on ima svoj novi posao gde ga redovno pratimo. Svakog vikenda vodi Vaterpolo klub ‘Novi Beograd’!, kaže Simić za „Vreme“.

Beograd je pak, dodaje, prepušten „apsolutnom haosu“ u svakom segmentu, u komunalnom, saobraćajnom sektoru i javnim preduzećima.

Poslednja vest ipak kaže – Šapić će u četvrtak (11. decembar) održati konferenciju za štampu kako bi „izneo presek stanja i buduće planove najvažnijih gradskih projekata“.

Ceo tekst Danila Savića čitajte u novom broju „Vremena“ koji na kioske stiže u četvrtak (11. decembar). Ili se pretplatite na digitalno ili štampano izdanje.