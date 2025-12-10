Planom se predviđa izrada idejnog rešenja, preciziranje prostorne, funkcionalne, infrastrukturne i saobraćajne organizacije

Čukarica

10.decembar 2025. B. B.

Izrada Prostornog plana područja posebne namene

Planom se predviđa izrada idejnog rešenja, preciziranje prostorne, funkcionalne, infrastrukturne i saobraćajne organizacije ovog područja, kao i priprema neophodnih podloga i dokumenata za postupke pred nadležnim organima