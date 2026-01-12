Vremenske prilike
Vreme u Srbiji: Vanredno u 11 opština, u podne sednica štaba za vanredne situacije
Temperature u minusu, sneg i ledena kiša i dalje parališu Srbiju. Kakvo nas vreme očekuje u ponedeljak
Mnoge ulice u Beogradu i dalje su prekrivene snegom i ledom, a brojna vozila su „zarobljena” na obeleženim parking mestima. Građani se zato s pravom pitaju - da li su u obavezi da plaćaju parking čak i kada zbog snega ne mogu da pomere automobil
Sneg je i ovog januara ponovo iznenadio putare.
Pojedine ulice danima su bile teško prohodne, a dodatne probleme stvarali su kiša koja se ledila pri tlu, temperature u debelom minusu i nove snežne padavine.
Očišćeni sneg sa kolovoza često je nagomilan uz ivičnjake i parking mesta, zbog čega su mnoga vozila ostala potpuno zavejana i blokirana.
Neki vozači pitaju se da li u ovakvim okolnostima treba da plate parking i odgovor je kratak – da.
Iz Parking servisa poručuju da obaveza plaćanja parkinga važi bez obzira na zimske okolnosti.
„Parking se plaća bez obzira na to da li je vozilo zavejano ili ne. Ukoliko se ne vide registarske tablice ni vinjeta, sistem neće moći da očita vozilo i naplati kaznu. Međutim, ako je tablica vidljiva, sken-vozilo će je registrovati i korisniku će biti izdata kazna zbog neplaćenog parkiranja”, navode u Parking servisu.
Drugim rečima, sneg i led ne oslobađaju vozače obaveze plaćanja parkinga, čak i kada automobil danima stoji nepomičan na parking mestu.
Talasi snega, leda i niskih temperatura zahvatili su veći deo Srbije, dok je u 11 opština proglašena vanredna situacija. Stanovnici Ivanjice kažu da su od juče bez struje, mada je Elektrodistribucija Srbije javila da je kvar otklonjen. Na Kopaoniku je izmereno −14 stepeni, a u Sjenici čak 40 centimetara snega
Oblačno i ledeno vreme zahvatilo je celu Srbiju, dok je poledica u Beogradu izazvala poremećaje u gradskom saobraćaju. Više od deset linija GSP-a jutros je izmenilo trase, a pojedine su potpuno obustavljene
