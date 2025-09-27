Energetika

27.септембар 2025. B. B.

RTS: Sankcije NIS-u odložene do 8. ili 9. oktobra

Javni servis navodi da su „posle razgovora sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, Sjedinjene Američke Države pomerile su početak primena sankcija NIS-u još za osam dana, odnosno do 8. - 9. oktobra“.

Saobraćajna nesreća

26.септембар 2025. K. S.

Da li je vreme za zonu 30 u srpskim gradovima?

Petoro mladih stradalo je samo prošlog vikenda, a od početka godine više od 100 ljudi. Dok statistika upozorava, stručnjaci poručuju da bi spas moglo da donese ograničenje brzine na 30 kilometara na sat, ali da li je to primenljivo u Srbiji