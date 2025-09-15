Fenacil hlorid je korišćen na ratištu u bivšoj Jugoslaviji i za njega se od tada nije čulo. Da li je sada bačen na studente i narod u Novom Sadu?

Kada je policija, sa najavom, jurnula na mahom mirne građane na protestu u Novom Sadu 5. septembra, ispaljene su do tada neviđene količine suzavca.

Suze, bolne oči, gušenje, ljudi koji psuju policiju jer nikada nisu osetili takav suzavac – tako je scene opisala reporterka „Vremena“ koja će koji tren kasnije biti privedena, iako se legitimisala kao novinarka.

„Kada sam se našla u grupi sateranih uz ogradu, spremna za hapšenje, glave prilepljene na zemlju, mogla sam da osetim da i trava ima miris tog hemijskog sredstva“, pisala je naša koleginica.

I još: „Čuli su se kasnije i policajci koji se, pošto su skinuli gas maske, žale na udar i jačinu suzavca, koji su sada i sami osetili.“

Ko je redovan na protestima, zna kako suzavac udara. I tog petka u Novom Sadu, mnogi „iskusniji“ imali su fiziološki rastvor da pomognu sebi i drugima.

No, da li je ovog puta policija bacala zloćudniji gas?

Studenti se pozivaju na laboratoriju

Tako tvrde studenti u blokadi novosadskog Prirodno-matematičkog fakulteta. Oni su u nedelju (14. septembar) saopštili da je, umesto blaže CS varijante, tog dana korišćen zloglasni CN suzavac, to jest fenacil hlorid.

Prikupljeno je, kako navode, nekoliko desetina neobeleženih kanistera, a na nekima se jasno vide tragovi uklanjanja oznaka. Laboratorijska analiza (primenom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom) pokazala je tragove i CN i CS suzavca.

Promptno se onda oglasilo Ministarstvo unutrašnjih poslova tvrdnjom da u arsenalu imaju samo „hemijske metke“ oznake MN-01 i „ručnu hemijsku bombu“ oznake RB-N2. Oba sadrže CS gas i uređena su zakonom.

Foto: FoNet/Aleksandar Barda Srpska policija tvrdi da nema CN gas

MUP kaže da su sve druge tvrdnje dezinformacije, izazivanje panike i rušenje ugleda policije.

U policijski arsenal i tipove suzavca razume se i predsednica Skupštine Ana Brnabić koja se oglasila na mreži Iks: „Sram vas bilo, lažovi. Ovo što radite je još jedan poziv na građanski rat, surovo i opasno obmanjivanje javnosti, širenje panike. Naša policija ništa slično nije koristila, niti poseduje nešto slično.“

Korišćen na jugoslovenskim ratištima

Doduše, dva gasa jesu „slična“, samo što je fenacil hlorid opasniji. Sintetisan je još 1871. godine i od dvadesetih korišćen kao suzavac.

Zbog visoke toksičnosti i ozbiljnih zdravstvenih posledica, tokom sedamdesetih godina je CN u potpunosti zamenjen CS gasom, koji je postao standardno sredstvo za kontrolu mase u policijskoj praksi i vojsci.

Jugoslovenska narodna armija raspolagala je raznim varijantama kanistera i patrona sa CN gasom, piše u jednom izveštaju Hjuman rajts voča o ratištu u bivšoj Jugoslaviji. Oružje je nalaženo kod svih zaraćenih strana, a proizvodilo se najmanje do 1993. godine.

„Korišćen je devedesetih na ratištu u celoj Jugoslaviji“, kaže i novosadski advokat i aktivista Aleksandar Olenik. Onog petka u Novom Sadu, podseća, gas je štipao za oči u pola grada, čak i satima posle završetka skupa.

„Naravno da nigde nije dozvoljeno koristiti vojno sredstvo protiv svojih građana, a to jeste vojno sredstvo i samo jedan od dokaza da živimo državni terorizam Aleksandra Vučića“, naveo je Olenik.

Scenario neodoljivo podseća na 15. mart i huk u beogradskoj Ulici Kralja Milana. Indicije da je korišćeno sonično oružje na masi lakonski su odbačene, o istrazi se više ništa i ne čuje.

Ovog puta studenti u blokadi tvrde da imaju fizičke dokaze i laboratorijske analize. Hoće li u međuvremenu probuđeno tužilaštvo nešto ispitati još nije jasno.