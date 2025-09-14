Protest
Novi Sad: Dobro došla, slobodo
Šetnjom kroz grad, građani na protestu „Slobodo tu smo“ u Novom Sadu otišli su do kampusa univerziteta kako bi se sreli sa studentima. „Mi kampus nećemo dati. Biramo istinu a ne strah“, poručili su studenti
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu je utvrdio da je policija 5. septembra u kampusu tamošnjeg univerziteta koristila protiv studenata, profesora i građana opasan gas CN, zbog čega traži istragu protiv odgovornih za upotrebu tog sredstva
Rezultati laboratorijskih analiza potvrdili su da je u Novom Sadu 5. septembra policija koristila gasove CS (2-chlorobenzylidene malononitrile) i CN (Chloroacetophenone) protiv građana, studenata i profesora, objavili su studenti u blokadi Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
Naveli su da gas CN može biti opasan za oči, izazvati oštećenje rožnjače, a i pluća jer ima veću toksičnost, zbog čega je u skoro svim državama izbačen iz upotrebe.
Visoka toksičnost
Prvi put je sintetisan 1871. u Nemačkoj, Japan ga je koristio protiv Kineza tokom okupacije Tajvana 1930. godine, a potom je zbog velike tokčičnosti zamenjen gasom CS.
„Zbog visoke toksičnosti i ozbiljnih zdravstvenih posledica, gas CN je tokom 1970-ih godina u potpunosti zamenjen CS gasom, koji je u policijskoj praksi i vojsci postao standardno sredstvo za kontrolu mase. Naša poruka je jasna: upotreba CN gasa ne predstavlja sredstvo kontrole, već trovanje sopstvenih građana“, navodi se u saopštenju.
Studenti zbog toga zahtevaju istragu i krivičnu odgovornost „onih koji su dozvolili upotrebu tako opasnog gasa“, a građanima i policajcima su preporučili da koriste maske sa filterima, jer samo one pružaju zaštitu od gasova CN i CS.
Pitanje studenata
„Pripadnicima MUP-a i svim relevantnim organima vlasti poručujemo da smo spremni da predamo deo naših prikupljenih uzoraka na dodatnu analizu. Mi se ne bojimo istine i stojimo iza svojih rezultata. Hoćete li vi konačno pokazati hrabrost i transparentnost ili ćete i dalje skrivati ono što javnost ima pravo da zna?“, pitali su studenti u objavi.
Da se nešto neuobičajeno dešava, posumnjali su pošto su videli pripadnike policije kako, posle protesta i primene sile 5. septembra, sa baterijskim lampama skupljaju ispaljene kanistere hemijskih sredstava, naveli su studenti PMF-a.
Studenti su se upravo pojavili kao neko ko zna, ko se izjašnjava o nečemu do čega im je najviše stalo. I to je velika radost. Niko takvu Srbiju nije video ko zna otkad – rekao je akademik Matija Bećković
„Nemamo odgovor na jedno vrlo važno pitanje kako će izgledati studentska lista i samim tim nemamo odgovore na pitanje kakve će biti odluke opozicije“, kaže Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar
"Kutija sa novčanim donacijama studentima je bila razbijena i novac uzet, a bilo je više od 100.000 dinara“, rekao je student koji je preuzeo stvari iz novosadskog Rektorata
Od istovremenih skupova antiblokadera i građana koji podržavaju studente, a bilo ih je u više gradova Srbije, najviše pažnje imao je onaj u Voždovcu zato što je tako bio predsednik Aleksandar Vučić
