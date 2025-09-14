Protest

14.септембар 2025. S.Ć.

Novi Sad: Dobro došla, slobodo

Šetnjom kroz grad, građani na protestu „Slobodo tu smo“ u Novom Sadu otišli su do kampusa univerziteta kako bi se sreli sa studentima. „Mi kampus nećemo dati. Biramo istinu a ne strah“, poručili su studenti