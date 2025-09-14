Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu je utvrdio da je policija 5. septembra u kampusu tamošnjeg univerziteta koristila protiv studenata, profesora i građana opasan gas CN, zbog čega traži istragu protiv odgovornih za upotrebu tog sredstva

Rezultati laboratorijskih analiza potvrdili su da je u Novom Sadu 5. septembra policija koristila gasove CS (2-chlorobenzylidene malononitrile) i CN (Chloroacetophenone) protiv građana, studenata i profesora, objavili su studenti u blokadi Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Naveli su da gas CN može biti opasan za oči, izazvati oštećenje rožnjače, a i pluća jer ima veću toksičnost, zbog čega je u skoro svim državama izbačen iz upotrebe.

Visoka toksičnost

Prvi put je sintetisan 1871. u Nemačkoj, Japan ga je koristio protiv Kineza tokom okupacije Tajvana 1930. godine, a potom je zbog velike tokčičnosti zamenjen gasom CS.

„Zbog visoke toksičnosti i ozbiljnih zdravstvenih posledica, gas CN je tokom 1970-ih godina u potpunosti zamenjen CS gasom, koji je u policijskoj praksi i vojsci postao standardno sredstvo za kontrolu mase. Naša poruka je jasna: upotreba CN gasa ne predstavlja sredstvo kontrole, već trovanje sopstvenih građana“, navodi se u saopštenju.

Studenti zbog toga zahtevaju istragu i krivičnu odgovornost „onih koji su dozvolili upotrebu tako opasnog gasa“, a građanima i policajcima su preporučili da koriste maske sa filterima, jer samo one pružaju zaštitu od gasova CN i CS.

Pitanje studenata

„Pripadnicima MUP-a i svim relevantnim organima vlasti poručujemo da smo spremni da predamo deo naših prikupljenih uzoraka na dodatnu analizu. Mi se ne bojimo istine i stojimo iza svojih rezultata. Hoćete li vi konačno pokazati hrabrost i transparentnost ili ćete i dalje skrivati ono što javnost ima pravo da zna?“, pitali su studenti u objavi.

Da se nešto neuobičajeno dešava, posumnjali su pošto su videli pripadnike policije kako, posle protesta i primene sile 5. septembra, sa baterijskim lampama skupljaju ispaljene kanistere hemijskih sredstava, naveli su studenti PMF-a.