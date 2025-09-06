Analiza

06.septembar 2025. Andrej Ivanji

Protest u Novom Sadu: Devet zaključaka

Na protestu u Novom Sadu 5. septembra je pod udarom policisjkih pendreka i u dimu suzavca sve postalo kristalno jasno: Aleksandar Vučić je nakon dolaska iz Kine pošao putem istočnjačkih despota. Dan posle može da se izvuče još nekolicina zaključaka

Obraćanja predsednika Srbije

06.septembar 2025. A.I.

Vučič proglasio pobedu u Novom Sadu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se sve vreme obraćanja o protestima u Novom Sadu na čudan način smeškao. Insistirao je na smešno malom broju demonstranata i kako je policija bila divna