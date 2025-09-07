Brahijalno policijsko nasilje na protestu u Novom Sadu u petak, 5. septembra, koje je – što su predsednik Vučić i ministar Dačić potvrdili svojim izjavama – brižljivo planirano u vrhu države, otvorilo je novu stranu moderne srpske istorije

Posle Novog Sada teško da išta može da bude isto, i samo je sreća da niko od studenata i građana koje su bestijalno tukle nabildovane policijske snage, kršeći sva zakonska i ljudska merila, upotrebljavajući sva raspoloživa pirotehnička sredstva – nije izgubio život. Zapravo, naprednjačka vlast je akcijom u Novom Sadu uputila vrlo jasnu poruku da je objavila rat građanima i da je spremna i da ih ubija na ulicama kako bi sačuvala vlast.

Naši sagovornici, analitičari i aktivisti, od kojih je većina neposredno priustvovala novosadskoj noći dugih pendreka i suzavaca – kažu da je policijska akcija pokazala da je Srbija i zvanično odustala od mimikrije evropskog puta i pravne države. Ona je duboko podeljeno društvo (na liniji vlast i njeni abonenti, sa druge strane građani) koje se nalazi u predvorju građanskog rata, i teško je očekivati da je moguć povratak u bar privid normalnosti, dok njome vladaju Vučić i vučićevci. Upozoravaju da je Srbija peta država po svetu po broju komada oružja po glavi stanovnika, i da polako (i opet) postaje bure baruta.

Slabost režima se ogleda u činjenici da protiv desetomesečnog velikog građanskog bunta nema nikakav odgovor osima nasilja i primitivne propagande koje to nasilje treba da opravda. Neki od sagovornika veruju da je Vučić nasiljem u novosadskom kampusu počeo da sprovodi i burtalnu akciju pokoravanja visokog školstva, jer se tu krije „srce pobune“. Već je, kako znamo, najavio gaženje državnih univerziteta. Da želi da uguši svaku slobodu, pa i slobodu govora, odavno je jasno, a to su simbolički pokazali policajci koji su zlostavljali našu koleginicu Katarinu Stevanović, dobro znajući da je ona novinarka koja samo radi svoj posao.

Svi se slažu da protestni blok posle ovoga treba da se prvo konsoliduje, pa onda i reorganizuje, jer je nastupila nova faza borbe. Nema mesta za improvizaciju. Pametan ne popušta – pametan se organizuje, kaže jedna od sagovornica, Marija Srdić iz novosadskog pokreta „Bravo“.

Pajtić: Novi Sad – ranjeni i nepokoreni grad

Profesor novosadskog Pravnog fakulteta i nekadašnji vojvođanski premijer Bojan Pajtić kaže da su u petak građani svedočili histeričnom pokušaju jednog patetičnog amoralnog autokrate da nasiljem utera strah među građane koji ga plaćaju i kojima, po Ustavu i zakonu, treba da odgovara. Vučić, po njemu, i u međunarodnoj zajednici i u informisanom delu javnost odavno nema nikakav dignitet, niti kredibilitet, i preostaje mu samo gola sila. S obzirom da su i u tužilaštvima i sudovima ljudi od integriteta podigli glave, vlast se sada oslanja isključivo na kriminalce i policiju, između kojih ne postoji maltene nikakva razlika.

„Vučićev režim je potpuno odustao od mimikrije da je Srbija pravna demokratska država sa evropskim ambicijama. Najveći problem samozvanom vladaru Srbije je Novi Sad, ranjeni i nepokoreni grad, u kome nije dobrodošao, gde ga velika većina stanovnika otvoreno prezire. Iživljavanje nad Novosađanima bilo je mnogo više osvetnički pohod protiv učesnika na protestima, nego legalna i legitimna policijska operacija. Naprednjačka vlast se igra sa vatrom, ne mareći da li će neko stradati zbog njihovog banditizma. Srbija je peta država na svetu po broju komada oružja po glavi stanovnika. Plašim se da će, zbog režimskog divljaštva, njihov kraj biti zakonomerno izuzetno bolan“, kaže Pajtić za „Vreme“.

Stojković: Pojačavanje horora

Profesorki beogradskog univerziteta i aktivistkinji Demokratske stranke Biljani Stojković u petak su medicinari u Novom Sadu pružali pomoć zbog toga što se „nagutala“ suzavaca. Kaže da je Vučić u Novom Sadu pokazao da mu stotine slomljenih glava vredi manje od njegove „mafijaške vlasti“. Kaže i da su sada na potezi studenti, koji treba da se reorganizuju u skladu sa novim okolnostima.

„Svi znamo da bi raspisivanje izbora smanjilo tenzije, jer bi se orijentisalo i lako organizovalo delovanje građana. Ali, takođe znamo da je Vučiću to put ka skorom kraju i na to neće pristati. Dok nas sve drži zaglavljene zbog svog straha od gubitka vlasti, on će upadati iz greške u grešku. Građani jedino mogu da nastave ovo što rade sada – okupljanje i otpor pred policijom. Vrlo smo blizu toga da stanje u državi postane neodrživo zbog čega će Vučić morati da raspiše izbore. A onda nas čeka novi talas radikalskog ludila“, kaže ona.

Stojković smatra da upad policije u kampus i rektorat ima za cilj da univerzitet bude pokoren.

„Nema u ovoj vlasti ideje da se rad visokog školstva normalizuje, već da se ukine. Univerzitet vide kao neprijatelja kog treba uništiti. Nasilje kojem sam svedočila je bezidejno i krvničko. Policija se sukobljava sa građanima haotično, po naređenju onog ko je neuračunljiv i slep od mržnje. Mislim da će Vučić sada pojačati delovanje na potpunom pokoravanju visokog školstva i prosvete u celini, jer tu leži srce pobune. Verovatno je i njemu jasno da to što radi nije čak ni u njegovom interesu budući da ne može doprineti smirivanju građanskog bunta. Situacija je toliko eskalirana i nalazi se zaglavljena za obe strane da Vučić nema izbor drugačijih poteza osim pojačavanja represije prema svom najvećem neprijatelju – univerzitetima i studentima. Njegova nada i dalje leži u efektu pojačavanja horora ne bi li vratio ljude u stanje tihog i mirnog očajavanja. To vreme je, međutim, prošlo“, kaže Stojković za „Vreme“.

Novaković: Vučić ubrzava svoj kraj

Za potpredsednika Narodnog pokreta Srbije i bivšeg gradonačelnika Novog Sada Borislava Novakovića nema sumnje: novosadski protest čini prekretnicu, jer više ne postoji više ni privid pravnosti u načinu na koji se zloupotrebljava represivni aparat. Još gore, polako se gube svi mehanizmi koji bi nas vratili u pravne tokove pristojne, uljuđene i civilizovane zajednice.

„Zemlja se nalazi u predvorju tihog građanskog rata. Vučićeva želja da gušeći pobunu u Novom Sadu, umiri celu Srbiju nikada neće uspeti. Zbog bestijalnosti i beskurpuloznosti u postupanju, Vučić i nehoteći svoj kraj ubrzava. Nažalost, taj kraj će biti jako konfliktan. Zato je važno da naspram njegove agresivnosti i brutalnosti, razvijemo odlučnost, upornost i masovnost kao osnovne odlike naših protesta. Promena režima je blizu, ali je jako važno, za politički ambijent postvučićevske Srbije, da smena režima protekne na što mirniji način. U protivnom neće biti personalno Vučića, ali će ostati vučićizam, kao nakaradna praksa, koja će još dugo opterećivati politički život u Srbiji“, kaže Novaković za „Vreme“.

Đurić: Razne poruke nasilja

Profesor politikologije Milorad Đurić smatra da „podizanje uloga“ autokratskog režima kroz dramatičnu represiju nad građanima Novo Sada ima različita značenja. Prvo, autokratski režim pokušava da svom glasačkom telu, koje je počelo ozbiljno da se urušava, pokaže kako “kontroliše situaciju” i da niko “ne može da pobedi državu”.

„Ovaj napor autokratskog režima da stvori utisak kako je iz permamentne političke defanzive proteklih deset meseci prešao u ofanzivu prati i organizovanje skupova građana, širom Srbije, koji su protiv blokada. Što se tiče studenata i građana, autokratski režim ima dvostruku nameru – da radikalizuje uže jezgro studentskog i građanskog pokreta, da ih uvuče u spiralu nasilja i time dodatno legitimizuje policijsku brutalnost, kao i da šire slojeve građanske pobune uplaši i demotiviše demonstriranom ’nepokolebljivošću države’. Time bi se studentsko-građanski protest sveo na šačicu agresivnih očajnika, dok bi se ostali ’demobilisali’ i vratili u političku pasivnost“, kaže Đurić.

Sve ovo zajedno ima osnovni cilj da u narednih nekoliko meseci promeni atmosferu u društvu, da autokratski režim koliko-toliko povrati ozbiljno narušenu politički rejting, kako bi krajem ove, ili u prvom kvartalu sledeće godine, raspisao izbore. Time bi se, smatraju predstavnici vlasti, stavila tačka na ovu, u poslednjih dvadeset godina, najozbiljniju političku krizu i legalizovao i legitimisao novi ciklus vlasti.

„Studentsko-građanski pokret bi morao da ubuduće pažljivije planira okupljanja kako ne bi upadao u zamke i izrežirane situacije postavljane od strane režima i kako bi izbegao frustracije i nepotrebno trošenje energije. To, pre svega, znači da bi morali da pojačaju unutrašnje redarske službe koje bi reagovale na ubačene provokatore. Jer, osim izrežiranih provokacija i brutalnih policijskih intervencija, autokratski režim očigledno ne raspolaže bilo kakvim drugim sredstvima kojim bi se suprotstavio ovoj studentsko-građanskoj plimi“, kaže on.

Srdić: Režim prenapregnut

Aktivistkinja pokreta „Bravo“ Marija Srdić kaže da će režim nastaviti da upotrebljava fizičko nasilje prema građanima. Nema nikakve sumnje. No, borba se mora nastaviti, ali i ona veli da pobunjeni deo društva mora na trenutak da zastane i reorganizuje se.

„Borba i otpor razobručenoj, sada već autokratskoj vlasti, moraju se nastaviti. Pobunjeni deo društva na trenutak mora da zastane i reorganizuje se. ’Novosadska nedelja policijske brutalnosti’ ima tendenciju nastavljanja i ponavljanja na drugim mestima. Borbenost, upornost i spremnost na žrtvu su važni, ali ne treba da nas pretvore u obično topovsko meso. Podsetimo se da na važan poklič ovih protesta: pametan ne popušta – pametan se organizuje! To danas znači: učimo na svojim (i tuđim) greškama, ukrupnjavamo se, reorganizujemo se, delujemo sinhronizavano. Režim je na svom maksimumu i prenapregnut je. A mi smo još uvek na putu rasta“, kaže ona.