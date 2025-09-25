„Tražiti da nam otkriju svoje istine o njihovoj listi ne odgovara pravu studenata na sopstvenu odluku kada će listu sastaviti ili objaviti", istakao je advokat Zdenko Tomanović

„Studenti su našom zemljom pokrenuli dah bolje duhovne atmosfere, ljudskosti, solidarnosti i pravde, ali i pitanje odgovornosti za upravljanje državom, za materijalno i duhovno rasturanje države i društva“, rekao je advokat Zdenko Tomanović.

„Sve ukazuje da studenti u svojoj horizontalnoj ravnopravnosti, poput autora, zajedno stvaraju lančani roman naših života u kojem svaki od njih stvara poglavlje kao deo priče – Kako smo spasili Srbiju i pobedili totalitarizam“, kaže Tomanović za „Danas“.

Prema njegovim rečima, protesti su studentski, liste su njihove, oni su vlasnici i svojih prava kojih se neće odreći niti ih drugome predati.

„Tražiti da nam otkriju svoje istine o njihovoj listi ne odgovara pravu studenata na sopstvenu odluku kada će listu sastaviti ili objaviti. A, upravo je dar studenata i što vide stvarnost da je sada istina o listi potrebnija vlastima“, objašnjava Zdenko Tomanović, pa dodaje:

„A onda nije bez značaja uočljiva psihopatologija mišljenja pojedinih centara moći u našoj zemlji, koji se odupiru stvarnosti i koji težinom vređanja, kleveta i brojnim protivpravnostima prema neistomišljenicima, otkrivaju ne samo svoju mržnju prema pravima građana i pravnim ograničenjima već i svoju uverenost da se njihova moć ne može obuzdati“.

„Svi moramo da podržavamo studente“

Politički vrh zemlje, kaže dalje, uvek spreman da se sam sebi divi, kao nosilac društvene destrukcije, bez osećaja za meru je privatizovao nasilje radi očuvanja političkog trenutka, ali, napominje Tomanović, dominantnost i superiornost političke moći studenata leži u narodu i u građanima.

„Što se tiče prigovora nedostatka praktične mudrosti i životnog iskustva postoje društveni trenuci kada iskustvo ne pomaže. Različiti autoriteti ne bi trebalo da nameću svoje stavove studentima jer svi moramo da podržavamo i hvalimo studente ali ne možemo da očekujemo da studenti moraju da hvale i podržavaju nas. Verujem u zajednički razum naše Srbije“, kaže Zdenko Tomanović.

Sistem vrednosti koji su podstakli studenti, priča sagovornik Danasa, artikulacijom postaje politika, ali studenska istina, studentska politika je stvorena iz prava, iz potrebe za pravdom i vladavinom prava i to je zapravo lice njihove moći i zato je nezaustavljiva.

Samo studenti znaju istinu o listi

Zdenko Tomanović ističe da normalna Srbija, pravna država, vladavina prava su vlastima propagandni pojmovi, a studentima i građanima je to život.

Studenti su, napominje, pokrenuli, a građani prihvatili da moralni i pravni život u Srbiji nije moguć sve dok dominiraju oni koji su posvećeni održavanju nekontrolisane moći po svaku cenu.

„Što se tiče pitanja da li sam ja na listi kao i uopšte o licima koji su kadidati za listu, koliko sam razumeo iz javnih nastupa studenata, samo oni znaju istinu o listi i svi ćemo je saznati kada budu oni procenili da je trenutak. A, u njihovu procenu najveći broj građana veruje. Mišljenja sam da niko ne treba da im se nudi ni nameće, ali ako zatraže pomoć mora im se maksimalno pomoći“, zaključuje Zdenko Tomanović za Danas.

Izvor: Danas