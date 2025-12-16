Tužiteljka u penziji Bojana Paunović u razgovoru za „Vreme" objašnjava koje pravne korake bi Više javno tužilaštvo trebalo da preduzme nakon što je snimak Pavla Bihalija dospeo u javnost, u kome je naveo da mu je prihvatljivije „biti ker nego da završi u zatvoru“

Objavljen snimak Pavla Bihalija, lidera organizacije „Levijatan“, izazvao je veliku pažnju u javnosti. Na audio-zapisu, koji je u poslednjih nekoliko dana postao viralan na svim društvenim mrežama, Bihali je priznao da ne donosi samostalne odluke, već da postupa isključivo po nalozima koje dobija, navodeći da mu je prihvatljivije „biti ker nego da završi u zatvoru“.

On je za „Vreme“ potvrdio da su njegove reči sa pomenutog snimka autentične, ali je napomenuo da su „iseckane“ iz niza razgovora koji su vođeni tokom dužeg vremenskog perioda.

Svoje reči da bi pre da bude ker nego na robiji, objašnjava time da je od 2017. i svog hapšenja „ni za šta“, za koje optužuje bivšeg ministra Nebojše Stefanovića, bio ucenjivan „od strane određenih struktura koje, Bogu hvala, više nisu deo ni MUP-a ni drugih bezbednosnih službi“.

Nekoliko dana nakon snimka od državnih institucija možemo čuti samo – glasnu tišinu. A koja institucija bi u ime države trebalo da reaguje i šta se radi u ovakvim situacijama u „normalnim okolnostima“.

Šta je trebalo da se dogodi?

Jasmina Paunović, tužiteljka u penziji, objašnjava za „Vreme“ da je u ovom slučaju morao da reaguje neko iz Višeg javnog tužilaštva.

„Ovde bi trebalo da reaguje Više javno tužilaštvo u smilsu pozivanja njega (Bihalija), formiranjem predmeta i stavljanjem zahteva za potrebno obaveštenje policiji. I jedna, i druga varijanta su dozvoljene po Zakonu o krivičnom postupku. On treba da se pozove u svojstvu građanina i da se ispita na sve okolnosti onoga što je sam izjavio“, navodi Paunović.

Dodaje da bi Bihali trebalo u tužilaštvu da objasni sve okolnosti, jer on je pominjao mnoga imena na tom snimku.

„On je pominjao mnoge iz vlasti, i iz one druge margine. Zaključujem da je on na neki način ucenjen u smislu da mora da se ponaša kako se to od njega očekuje. U protivnom, može da mu se odredi neka mera, ili pritvor. U tom smislu, kada bi on otvorio tu priču i imao dokaze za to, konkretnije od onoga što smo čuli, tako formiran predmet bi se obrađivao dalje“, kaže sagovornica „Vremena“.

Foto: FoNet / Zoran Mrđa Jasmina Paunović

Za sada bez krivičnog dela

Prema njenim rečima, to bi značilo da se krene sa pozivanjem lica i pronalaženjem dokaza koji su u vezi sa ovim slučajem.

„Mi ne možemo da ga teretimo sada, kada je to objavljeno na ovakav način. Mora da postoji njegova zvanična izjava odakle bi tužilaštvo dalje moglo da pokreće sve neophodne mere i radnje, da bi utvrdilo nečiju krivičnu odgovornost. Ja zaista mislim da je ovo što smo čuli dobar osnov za neki budući predmet“, kaže ona.

Slaže se sa konstatacijom da i tužilaštvo i ostale institucije ćute od trenutka od kada je audio snimak dospeo u javnost, i podvlači da u ovom slučaju ne postoji konkretno krivično delo, ili konkretnog izvršioca.

„Imamo samo njegovu priču koja može da bude tačna ili ne. A da bismo utvrdili da je tačna, on to mora da obrazloži. U zavisnosti kako bi se predmet razvijao, i iskaza koji bi dao, mogao bi da bude svedok pod zakletvom. Međutim, sa zada nemamo konkretno krivično delo“, zaključuje Paunović.

Mozda niste videli – Paja Levijatan priznaje da su on i Miša Vacić ucenjeni.

Veli ako jedan Luka Bojović spusti glavu pred državom. Haha LEPOE ! pic.twitter.com/6YoRaByOoH — KO JE UBIO Manekenku za 6XL (@saranoviceva) December 13, 2025

Šta se još čulo od Bihalija u spornom audio snimku?

U snimku Bihali, pored toga da postupa isključivo po nalozima koje dobija, pominje i kontroverznog biznismena Aleksandra Papića kod kojeg su mu „spakovane sve pare“. Rekao je da „čeka ovog“ da „izađe napolje“ pa da vidi šta dalje treba da se radi.

„Imamo neke zajedničke poslovne interese koji nemaju veze sa politikom. Nije mi Papić šef. Njega su namestile iste strukture o kojima sam govorio. A Papić je jedan od najodanijih ljudi vrhu SNS-a“, rekao je Bihali.

U Ćacilendu je, tvrdi, bio jednom u životu, ali ne na dan velikog protesta 15. marta koji se pominje u snimku („Da ti ne pričam šta ja radim i šta sam radio petnaestog ceo dan“).

„Imao sam grupe ljudi po gradu koje su kontrolisale da ne dođe do nekog nemira. Sedimo i gledamo pa okrenemo policiju ako treba, nadgledamo ljude. To možeš i ti da radiš“, rekao je Bihali novinaru „Vremena“.

Objašnjavajući to što na snimku insinuira kako čak i Luka Bojović „spusti glavu, stavi kačket i ide na protest“, Bihali za vreme kaže da nema potrebe da se pravda zbog te izjave, jer je sa Bojovićem prijatelj već 30 godina.

„Kad sam rekao da je sagao glavu, to je u smislu da gleda svoja posla. Boli ga dupe šta ko kaže“, poručuje Bihali.

Dodaje i da „zaista radi kao ker“ ali za svoje interese, a ne interese vladajuće stranke. „E sad što se poklapaju… moj interes je preživljavanje, a njihov održavanje sistema. Da bih preživeo, moram da se prilagodim uslovima na ulici. Jer to radim, Levijatan recimo, moram da znam ulicu, ne mogu da hodam neupućen kao bambus“, zaključio je on.

