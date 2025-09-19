Više od deset beogradskih zborova i aktivističkih organizacija pozvalo je na blokadu sednice Skupštine Beograda. Aktivisti poručuju da je cilj da se spreči rad parlamenta i dovede do njegovog raspuštanja

Mali broj ljudi, članovi Združene akcija aktivista i zborova Beograda, okupio se u petak ujutro ispred Skupštine Beograda, uoči početka sednice na čijem je dnevnom redu tridesetak tačaka.

Pridružili su im se i predstavnici zaposlenih u „Apotekama Beograd“.

„Sve ste prodali“, „Ua lopovi“, „Šapiću lopovčino jedna nepismena“, „Beograd je opljačkan i ponižen“, „Najgora upravo ikada“, „Vidite na šta liči centar grada“, „Pogledajte šta vam je ispod prozora“, „Istraga pa robija, odgovornost, lustracija“, neki su od povika okupljenih.

Oni su najavili da će pokušati da blokiraju sednicu gradskog parlamenta, zakazanu za 10 sati.

Aktivista Đorđe Miketić, obraćajući se gradonačelniku Aleksandru Šapiću, pomenuo je nelegalnu gradnju na Bežanijskoj kosi, vilu u Trstu, najskuplje tramvaji na svetu koji ne pašu šinama, batinaše u obezbeđenju grada, bušenje Savskog nasipa i rušenje Starog savskog mosta.

Sednica Skupštine grada prva je otkako je Državna revizorska institucija utvrdila nepravilnosti u poslovanju gradskih vlasati i zatražila smenu gradonačelnika Šapića.

Među tridesetak tačaka dnevnog reda nema rasprave o Šapiću.

O čemu raspravlja Skupština Beograda

Odbornici Skupštine grada Beograda raspravljaće na današnjoj (petak, 19. septembar) sednici o Predlogu rešenja o davanju saglasnosti na rebalans programa poslovanja za 2025. nekoliko javnih preduzeća, objavila je gradska uprava.

Sa druge strane, beogradski zborovi građana i aktivisti najavili su blokadu Skupštine grada.

View this post on Instagram A post shared by Збор грађана Раковице (@zbor.rakovica)

Dnevni red sednice

Kako je najavljeno iz gradske uprave, na dnevnom redu današnje sednice biće i predlozi planova detaljne regulacije od važnosti za razvoj grada, među kojima su Predlog plana detaljne regulacije privrednog parka uz auto-put E-70 severno od petlje „Aerodrom“, Plan detaljne regulacije za privredni park uz deonicu auto-puta E75 Batajnica.

Na dnevnom redu su i Predlog izmene Plana detaljne regulacije četiri mesne zajednice opštine Zvezdara i Voždovac – naselje „Padina“ za makrograđevinski park, kao i nekoliko predloga odluka o izradi planova detaljne regulacije, piše Beta.

Odbornici će odlučivati i o Predlogu rešenja o davanju saglasnosti na konačni nacrt aneksa 3. Ugovora o јavno-privatnom partnerstvu za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti јavnog autobuskog gradskog prevoza putnika na delu radiјalnih poteznih liniјa na teritoriјi opština Grocka i Zvezdara (potez 300) i Voždovac (potez 400), Čukarica i Rakovica (potez 500) i na delu liniјa sa pretežnom dužinom trase na navedenim opštinama, uključuјući i opštinu Savski venac.

Na dnevnom redu јe i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju sistema јavnih bicikala na teritoriјi grada Beograda, kao i Predlog odluke o izmeni Odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Beograda i kineskog grada Sјamena.

Razmatraće se i Predlog odluke o dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Grad Beograd, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, kao i Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o postavljanju plutajućih objekata na vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda.

Zborovi pozivaju na blokadu Skupštine grada

U četvrtak je združena akcija aktivista i zborova Beograda pozvala sve nezadovoljne Beograđane na blokadu sednice Skupštine grada u petak, 19. septembra, u 9 sati na Trgu Nikole Pašića.

U saopštenju je navedeno da će građani blokadom sednice Skupštine grada Beograda pokušati da dovedu do raspuštanja gradskog parlamenta, navodi FoNet.

„Poslednja sednica grada Beograda je bila 27. juna i nova se po zakonu mora organizovati u roku od tri meseca. Zato, ukoliko blokada sednice uspe, i nova sednica se ne održi do 27. septembra, beogradski parlament može biti raspušten“, istakla je Združena akcija aktivista i zborova Beograda.

Oni su naveli da „novac iz beogradskog budžeta curi u privatne ruke i burazerske kompanije“, plate zaposlenih kasne i da se Beograd zadužuje kod komercijalnih banaka za plaćanje PDV na „najskuplje tramvaje na svetu koji ne odgovaraju našem šinskom sistemu“.

Dodali su da se nastavlja privatizacija i gušenje GSP, gašenje Apoteka Beograd i rasprodaja lokala i isključivanje javnosti iz javne rasprave povodom širenja Beograda na vodi.

Protest organizuje više od 10 beogradskih zborova i aktivističkih organizacija, a učestvovaće i sindikat „Opstanak“ i zaposleni u Apoteci Beograd.

Izvori: FoNet/Beta