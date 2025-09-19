Dragan Šolak
Pobeda Šolaka na sudu: BC Partners mora da mu isplati 250 miliona evra
Britanski sud je presudio da firma u vlasništvu BC Partners LLP mora da isplati osporeni bonus od 250 miliona evra smenjenom osnivaču Junajted Grupe Draganu Šolaku
Više od deset beogradskih zborova i aktivističkih organizacija pozvalo je na blokadu sednice Skupštine Beograda. Aktivisti poručuju da je cilj da se spreči rad parlamenta i dovede do njegovog raspuštanja
Mali broj ljudi, članovi Združene akcija aktivista i zborova Beograda, okupio se u petak ujutro ispred Skupštine Beograda, uoči početka sednice na čijem je dnevnom redu tridesetak tačaka.
Pridružili su im se i predstavnici zaposlenih u „Apotekama Beograd“.
„Sve ste prodali“, „Ua lopovi“, „Šapiću lopovčino jedna nepismena“, „Beograd je opljačkan i ponižen“, „Najgora upravo ikada“, „Vidite na šta liči centar grada“, „Pogledajte šta vam je ispod prozora“, „Istraga pa robija, odgovornost, lustracija“, neki su od povika okupljenih.
Oni su najavili da će pokušati da blokiraju sednicu gradskog parlamenta, zakazanu za 10 sati.
Aktivista Đorđe Miketić, obraćajući se gradonačelniku Aleksandru Šapiću, pomenuo je nelegalnu gradnju na Bežanijskoj kosi, vilu u Trstu, najskuplje tramvaji na svetu koji ne pašu šinama, batinaše u obezbeđenju grada, bušenje Savskog nasipa i rušenje Starog savskog mosta.
Sednica Skupštine grada prva je otkako je Državna revizorska institucija utvrdila nepravilnosti u poslovanju gradskih vlasati i zatražila smenu gradonačelnika Šapića.
Među tridesetak tačaka dnevnog reda nema rasprave o Šapiću.
O čemu raspravlja Skupština Beograda
Odbornici Skupštine grada Beograda raspravljaće na današnjoj (petak, 19. septembar) sednici o Predlogu rešenja o davanju saglasnosti na rebalans programa poslovanja za 2025. nekoliko javnih preduzeća, objavila je gradska uprava.
Sa druge strane, beogradski zborovi građana i aktivisti najavili su blokadu Skupštine grada.
View this post on Instagram
Dnevni red sednice
Kako je najavljeno iz gradske uprave, na dnevnom redu današnje sednice biće i predlozi planova detaljne regulacije od važnosti za razvoj grada, među kojima su Predlog plana detaljne regulacije privrednog parka uz auto-put E-70 severno od petlje „Aerodrom“, Plan detaljne regulacije za privredni park uz deonicu auto-puta E75 Batajnica.
Na dnevnom redu su i Predlog izmene Plana detaljne regulacije četiri mesne zajednice opštine Zvezdara i Voždovac – naselje „Padina“ za makrograđevinski park, kao i nekoliko predloga odluka o izradi planova detaljne regulacije, piše Beta.
Odbornici će odlučivati i o Predlogu rešenja o davanju saglasnosti na konačni nacrt aneksa 3. Ugovora o јavno-privatnom partnerstvu za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti јavnog autobuskog gradskog prevoza putnika na delu radiјalnih poteznih liniјa na teritoriјi opština Grocka i Zvezdara (potez 300) i Voždovac (potez 400), Čukarica i Rakovica (potez 500) i na delu liniјa sa pretežnom dužinom trase na navedenim opštinama, uključuјući i opštinu Savski venac.
Na dnevnom redu јe i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju sistema јavnih bicikala na teritoriјi grada Beograda, kao i Predlog odluke o izmeni Odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Beograda i kineskog grada Sјamena.
Razmatraće se i Predlog odluke o dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Grad Beograd, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, kao i Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o postavljanju plutajućih objekata na vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda.
Zborovi pozivaju na blokadu Skupštine grada
U četvrtak je združena akcija aktivista i zborova Beograda pozvala sve nezadovoljne Beograđane na blokadu sednice Skupštine grada u petak, 19. septembra, u 9 sati na Trgu Nikole Pašića.
U saopštenju je navedeno da će građani blokadom sednice Skupštine grada Beograda pokušati da dovedu do raspuštanja gradskog parlamenta, navodi FoNet.
„Poslednja sednica grada Beograda je bila 27. juna i nova se po zakonu mora organizovati u roku od tri meseca. Zato, ukoliko blokada sednice uspe, i nova sednica se ne održi do 27. septembra, beogradski parlament može biti raspušten“, istakla je Združena akcija aktivista i zborova Beograda.
Oni su naveli da „novac iz beogradskog budžeta curi u privatne ruke i burazerske kompanije“, plate zaposlenih kasne i da se Beograd zadužuje kod komercijalnih banaka za plaćanje PDV na „najskuplje tramvaje na svetu koji ne odgovaraju našem šinskom sistemu“.
Dodali su da se nastavlja privatizacija i gušenje GSP, gašenje Apoteka Beograd i rasprodaja lokala i isključivanje javnosti iz javne rasprave povodom širenja Beograda na vodi.
Protest organizuje više od 10 beogradskih zborova i aktivističkih organizacija, a učestvovaće i sindikat „Opstanak“ i zaposleni u Apoteci Beograd.
Izvori: FoNet/Beta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u maniru „a šta su oni nama radili?!“ relativizovao pretnje smrću upućene studentu Pavlu Cicvariću
Vojna parada u Beogradu održava se 20. septembra kod Palate Srbija na Novom Beogradu. Kad parada počinje, ko na njoj učestvuje, kakva su pravila za prisustvo
„Član vladajuće staranke koji je na televiziji priča o ubistvu studenta trebalo bi momentalno da bude suspendovan i ne razumem kako on nakon takve izjave nije već suspendovan iz svoje stranke“, rekao je poslanik u Evropskom parlamentu Sandro Goci
Na protestima „Lance pokidaj" studenti su izneli četiri zahteva među kojima je i da se student FTN-a Bogdan Jovičić pusti da se brani sa slobode, a da se isto učini sa uhapšenim poljoprivrednicima i drugim građanima. Studenti su zatražili i povlačenje spornih izmena Krivičnog zakonika
