Građani će blokadom sednice Skupštine grada Beograda pokušati da dovedu do raspuštanja gradskog parlamenta

Združena akcija aktivista i zborova Beograda pozvala je sve nezadovoljne Beograđane na blokadu sednice Skupštine grada u petak, 19. septembra, u 9 sati na Trgu Nikole Pašića.

U saopštenju se navodi da će građani blokadom sednice Skupštine grada Beograda pokušati da dovedu do raspuštanja gradskog parlamenta.

„Poslednja sednica grada Beograda je bila 27. juna i nova se po zakonu mora organizovati u roku od tri meseca. Zato, ukoliko blokada sednice uspe, i nova sednica se ne održi do 27. septembra, beogradski parlament može biti raspušten“, ističe Združena akcija aktivista i zborova Beograda.

Oni navode da „novac iz beogradskog budžeta curi u privatne ruke i burazerske kompanije“, plate zaposlenih kasne i da se Beograd zadužuje kod komercijalnih banaka za plaćanje PDV na „najskuplje tramvaje na svetu koji ne odgovaraju našem šinskom sistemu“.

Dodaju da se nastavlja privatizacija i gušenje GSP, gašenje Apoteka Beograd i rasprodaja lokala i isključivanje javnosti iz javne rasprave povodom širenja Beograda na vodi.

Protest organizuje više od 10 beogradskih zborova i aktivističkih organizacija, a učestvovaće i sindikat „Opstanak“ i zaposleni u Apoteci Beograd.

