Dok većina evropskih i svetskih gradova javne električne trotinete ima već godinama kao deo turističke ponude, gradskoj upravi Niša trebalo je tri godine da se ponovo odvaže da pokušaju da ih ponude građanima i posetiocima.

Problematika sa propisima ukinula je javne trotinete u Nišu 2022. godine, jer se ispostavilo da firma preko koje su iznajmljeni nije pribavila potrebna odobrenja nadležnih, pa su trotineti uskoro obustavljeni.

Jedna noć bila je potrebna Beogradu da iz njega nestane bez traga 600 električnih trotineta. Tako je glavni grad na samo koji dan imao uslugu javnih trotineta 2023. godine. Mediji su za to saznali jer je na aplikaciji Jandeksa, koji je nudio vozila, pisalo da su trotineti privremeno nedostupni, ali i da se radi na rešavanju ovih problema. Problem nikada nije rešen.

Kako će se koristiti u Nišu

Gradska uprava je raspisala javni poziv za izbor kompanije preko koje će kupiti trotinete, a u planu je da se za početak nabavi najmanje 400 trotineta na period od četiri meseca.

Kako je navedeno u javnom pozivu, trotineti će se iznajmljivati preko mobilne aplikacije i biće dostupni u centru Niša, u svim gradskim naseljima, kao i na periferiji u pravcu istok-zapad.

Ideja je, kako je istaknuto, da se beleže rute kretanja trotinetima i da se na taj način prikupe informacije o tome koje relacije u gradu građani najčešće koriste, kako bi se unapredila mikromobilnost.

U dokumentaciji je još navedeno i da brzina kretanja trotineta ne sme da bude veća od 25 kilometara na sat, da oni mogu da budu široki do 0,7 metara, a dugi do 1,1 metar, kao i da mogu da pređu najmanje 30 kilometara sa jednim punjenjem, pišu Južne vesti.

Moraće da imaju i sistem za osvetljenje, zvonce i registracione nalepnice, a biće obavezno korišćenje kaciga i svetloodbojnih prsluka.

Upotreba će se naplaćivati po minutu, za pola sata i za sat vremena, a biće u opticaju i dnevna karta, kao i rezervacija.

U javnom pozivu piše i da Grad Niš neće imati finansijskih obaveza prema kompaniji koju izabere. Kada Grad sa tom kompanijom sklopi ugovor, trotineti bi trebalo da se nađu na ulicama za najviše mesec dana.

Jesu li trotineti bezbedni

U prvoj polovini 2025. godine je u kontaktu sa trotinetima povređeno 39 osoba, od čega devetoro dece – petoro kao vozači i četvoro kao putnici.

Električnim trotinetom sme da se upravlja od 14 godina starosti, i tada uz neka ograničenja. Ali, nije retkost da ga voze i mlađa deca.

Damir Okanović, predsednik Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja, rekao je ranije za „Vreme“ da dete jeste odgovornost roditelja, ali da smo „kao nacija prilično saobraćajno neobrazovani i neuki, i to ne sopstvenom krivicom“.

„Imamo trend rasta broja poginule dece. I jedan dečiji život je tragedija, a kamoli 16, koliko je prošle godine nestalo u saobraćaju i na putevima Republike Srbije“, kaže on.

I to iako je Vlada Srbije 2015. donela strategiju čiji je cilj bio da do 2020. ne bude dece stradale u saobraćaju.

Sagovornik „Vremena“ podseća da postoje dobri razlozi što deca ne smeju da upravljaju motornim vozilima.

„Nemojte se čuditi ako dete dotakne oguljenu žicu koja visi sa bandere. To neće biti čudno, jer kako dete to može da prepozna kao opasnost, ako mu nikada niko stariji nije rekao. Kako da očekujete da reaguje dete kojem niko stariji nije na odgovarajući način objasnio da, ako izađe na put i naiđe vozilo, to vozilo ne može da se ukopa u mestu i treba određeni put i određeno vreme da se zaustavi. Kada niko nije objasnio detetu da, ako ga udari auto u brzini od 30 na sat, najverovatnije neće preživeti,“ objašnjava Okanović.