U narednim danima Zaječar bi trebalo da dobije provremenu gradsku vlast. Šta to znači i šta dalje?
Zaječar bi narednih dana trebalo da dobije privremenu gradsku upravu. Takvu informaciju potvrdio je za „Vreme” Uglješa Đuričković, zaječarski opozicioni odbornik i nosilac liste „Promena u koju verujemo” na izborima održanim u junu.
„Jedan odbornik iz naše koalicije dobio je kao šef ranije odborničke grupe u čijem je sastavu bio, obaveštenje iz ministarstva sa zahtevom da dostavi jedno ime koje će biti u privremenom organu, u ime te odborničke grupe. Definitivno je da će uvesti privremeni organ i verovatno će to sutra da učine. Verovatno će takva odluka biti doneta na narednoj sednici Vlade”, kaže Đuričković.
U sastavu privremenog organa trebalo bi da sede oni koji su činili prethodnu Skupštinu grada.
Politička kriza u Zaječaru traje od izbora održanih uz brojne nepravilnosti 8. juna 2025. godine.
Viši sud u Zaječaru je u oktobru usvojio žalbu koalicije „Promena u koju verujemo“ i presudom poništio odluku Skupštine Zaječara kojom su potvrđeni mandati odbornika, od 24. septembra ove godine.
Bila je to druga presuda Višeg suda u Zaječaru kojom se poništavaju mandati odbornicima, a posle lokalnih izbora koji su održani u tom gradu.
„Već mesecima im govorimo da je uvođenje privremenog organa i raspisivanje izbora u roku od mesec dana neophodno. Samo su nas bespotrebno mesecima mrcvarili i maltretirali i obračunavali se sa Zaječarcima i ubeđivali sve nas kako nije potrebno uvođenje privremenog organa, već se čeka presuda Ustavnog suda. Sada vidimo da smo sve vreme bili u pravu i da je jedino zakonito rešenje bilo uvođenje privremenog organa”, kaže Đuričković.
Kako dodaje, izbori u Boru, Majdanpeku, Knjaževcu, Kladovu održavaju se narednog aprila, a tada bi i najkasnije, prema njegovom mišljenju, trebalo da se održe izbori i u Zaječaru.
Lokalni izbori u Zaječaru održani su 8. juna, a na njima je pobedu odnela koalicija oko Srpske napredne stranke. Međutim, opozicija rezultate ovih izbora osporava. I posmatračka misija Crta objavila je da su „u Zaječaru tokom izbornog dana na 17 biračkih mesta zabeleženi najteži oblici nepravilnosti, što znači da izbori ne odražavaju slobodnu volju birača“.
Intervju: Branko Stamenković, predsednik Visokog saveta tužilaštvaZbog pretnji tužiocima ide se u zatvor
