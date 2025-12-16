Govoreći o Ćacilendu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će lično pokušati da zamoli okupljene da se povuku i oslobode saobraćajnice, uz napomenu da nije siguran da li će njegov apel biti prihvaćen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u narednim danima otići u šatorsko naselje ispred Doma Narodne skupštine u centru Beograda, takozvani Ćacilend i da će zamoliti ljude koji tamo borave da se pomere kako bi oslobodili saobraćaj za građane Srbije.

„Da li će da me poslušaju ili ne, to ne mogu da vam kažem. Nisam siguran, ali to će svakako biti moja molba“, rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

On je naveo da su to „dobri ljudi koji su čuvali svoju državu i uspeli da je odbrane“.

„Ja ću narednih dana ići da te dobre ljude koji su čuvali svoju državu protiv nevaspitanih, nepristojnih batinaša koji su ih napadali gotovo svakodnevno, i uspeli da odbrane državu, na kraju krajeva i na kraju da donesu pobedu slobodnoj srpskoj državi. Tako je bilo i tako će i biti“, kazao je Vučić.

Izvor: Beta

