Slovačka je spremna da gradi nuklearnu elektranu u Srbiji, izjavio je predsednik Pelegrini, dok je predsednik Vučić ukazao da Srbija nema dovoljno obrazovanih za primenu nuklearne energije, a bez te vrste energije neće biti dovoljno struje u budućnosti
Predsednik Slovačke Peter Pelegrini je u dvodnevnoj poseti Srbiji.
Nakon sastanka, predsednici Srbije i Slovačke Aleksandar Vučić i Peter Pelegrini su se obratili medijima.
Slovački predsednik Peter Pelegrini izjavio je danas da je Slovačka spremna da gradi nuklearnu elektranu u Srbiji, dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao da Srbija nema dovoljno obrazovanih za primenu nuklearne energije, a bez te vrste energije neće biti dovoljno struje u budućnosti.
„Sve što Slovačka poseduje u oblasti nuklearne energije, od znanja i mašina, na raspolaganju je Srbiji“, rekao je Pelegrini na zajedničkoj konferenciji za medije.
„Njena prednost je to što je jeftin izvor struje, bez obzira na to da li duva vetar ili sija sunce. Ona se proizvodi 24 sata na dan“, objasnio je Pelegrini i dodao da njegova zemlja ima timove koji se bave izgradnjom nuklearnih elektrana, kao i mašine koje rešavaju otpad.
Foto: APPredsednik Pelegrini
“ Slovačka najjeftiniju i najčistiju struju dobijaju iz nuklearke“, rekao je Vučić i dodao da bi Srbiji „da krene danas“ trebalo 10 godina za izgradnju jedne takve elektrane.
Prema njegovim rečima, struja iz nuklearnih elektrana košta 35-40 evra po megavatu, dok Srbija danas plaća 110, 120 i 130 evra po megavatu.
Prema njegovim rečima, Srbija mora da razmišlja 10 godina unapred, jer joj je toliko vremena potrebno za izgranju nuklearke.
Vučić je dodao da je sa Pelegrinijem razgovarao i o položaju Slovaka u Srbiji, te da će sutra zajedno otići u Bački Petrovac, u mesto gde većinu stanovnika čini slovačka zajednica, kako bi razgovarali sa građanima.
Izvor: FoNet
