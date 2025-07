Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u sredu da će abolirati od daljeg krivičnog gonjenja 25-godišnju devojku osumnjičenu za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti kada je automobilom naletela na jednu studentkinju u januaru tokom blokade saobraćaja u Novom Beogradu.

Vučić je u telefonskom uključenju za televiziju Informer rekao da će tu devojku pomilovati ako ona, odnosno njena porodica, budu saglasni s tim.

Pomenuta devojka je najpre je bila optužena za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, ali nakon što je Viši sud u Beogradu vratio na ispravku optužnicu protiv nje, kako bi se pravna kvalifikacija krivičnog dela uskladila sa činjeničnim stanjem, Više javno tužilaštvo je izmenilo optužni akt i optužilo je za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.

„Ničim to nije zaslužila, a za mene je strašno što kao predsednik koji do pre nekoliko nedelja nije izdao nijedno pomilovanje u devet godina, sada moram da ispravljam nepravdu koju nanose tužilaštva i sudovi. Nastaviću to da radim jer je toliko očigledno nepravda da ću morati da štitim nejake, progonjene i žrtve njihovih svakodnevnih napada“, rekao je Vučić.

Ocenio je da su „pojedini“ nosioci pravosudnih funkcija u Srbiji „uveli nepravdu i nepravo kao najviše principe“.

„Brutalno gaženje vladavine prava“

Studenti koji blokiraju Pravni fakultet u Nišu ocenili su da je Vučićeva najava o pomilovanju devojke koja je automobilom udarila studentkinju „brutalno gaženje vladavine prava, ustavnog poretka i nezavisnosti pravosuđa“.

Oni su na društvenoj mreži Iks ukazali da Vučić javno preti zaposlenima u pravosuđu i izjavljuje „da mora da ispravlja nepravdu koju nanose tužilaštva i sudovi“, čime direktno napada osnovne principe podele vlasti i nezavisnosti institucija.

Prema oceni studenata, to je poruka svakom tužiocu da zakon u Srbiji ne važi jednako za sve, već onako kako proceni jedan čovek.

Oni su podsetili da je Vučić pre samo 10 dana pomilovao „četvoricu batinaša“ koji su napali studente i tom prilikom polomili studentkinji Ani vilicu i naneli joj teške telesne povrede.

„Umesto da brani žrtve, predsednik koristi instituciju pomilovanja da abolira nasilnike, šaljući poruku da su siledžije i napadači zaštićeni ukoliko su na strani kriminala, korupcije i interesa vladajuće stranke“, istakli su studenti Pravnog fakulteta u Nišu.

Oni su pozvali sve pravosudne institucije, strukovna udruženja i međunarodne organizacije da prestanu da ćute na tu opasnu zlupotrebu moći.

„Podizanje lestvice opasnog glupiranja“

Komentarišući sinoćni protestni skup građana i studenata u blokadi u ulici gde je stan lidera Srpske napredne stranke (SNS) Miloša Vučevića u Novom Sadu, Vučić je rekao da je to „podizanje lestvice opasnog glupiranja“ iza čega, po njegovim rečima, stoje „opaki zgubidani“.

„Bio sam šokiran jer sam video da se neki ljudi javno hvale da to rade. Napad je bio smišljen, organizovan. Miloš je bio u tom stanu, živi tamo s porodicom“, kazao je predsednik.

Upitan za najavu večerašnjeg skupa građana u ulici u Novom Sadu u kojoj stanuje gradonačelnik Žarko Mićin, Vučić je ocenio da to govori da „zgubidane nikad nije interesovala ni istina, ni institucije“.

„Jasno je da on nikakve veze sa nadstrešnicom (na Železničkoj stanici) nema. Jedino što ih je stvarno uvek interesovalo jeste vlast po svaku cenu“, kazao je Vučić.

Upozorio je da nasilje neće biti dozvoljeno.

„Samo da vidim da se nešto dogodilo ćerkama Žarka Mićina!“, upozorio je Vučić.

