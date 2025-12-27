Hronika
Policija pozvala Beograđane da pomognu u hvatanju napadača na ženu
Oko 13 časova na Novom Beogradu napač je ženi zadao nekoliko udaraca nožem, pred malim detetom. Policijska uprava Beograda pozvala je građane da pomognu u potrazi
Aleksandar Vučić najavio je uklanjanje kampa vlasti Ćacilend ispred prostora Narodne skupštine, rekavši da će se to dogoditi do 3. januara, ali da će ostati deo u Pionirskom parku
Vučić je rekao da će se kamp pretvoriti u Božićno selo, odgovarajući na pitanja novinara, prilikom polaganja kamena temeljca za novi Generalštab.
„Zamolio sam ljude, nije to pitanje lokacije, to je pitanje države, ti ljudi su sačuvali zemlju i oni zaslužuju ogromnu zahvalnost,i to će ući u istoriju kao taktkički potez koji je doprineo slamanju obojene revolucije. Ja sam, kao znak pažnje, dobre volje i zahvalnosti, poštovanja koje pokazujem, razgovarao sa njima. I oni su me obavestili da će početi sa uklanjanjem, biće tu na dva, tri četiri dana, Božićno selo, da svi građani mogu da uživaju, biće sklonjene i te ograde. Tamo od 2,ili 3. januara biće otvoreno za saobraćaj, ostaće samo mali deo oko Pionirskog parka“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li su ljudi koji su držali kamp odbili da se povuku.
Vučić je naveo i da će posetiti Ćacilend da će se zahvaliti ljudima koji su izdržali i odbranili državu, „svojom posvećenošću i hrabrošću, izdržavajući sve pritiske“. Dodao je i da će to ući u istorijske udžbenike „kako su svojim junaštvom i bez kuknjave sačuvali otadžbinu“.
Naveo je i da će sutra biti sa Milanom Bogdanovićem, koji je ranjen u Ćacilendu, da će ljudi u međuvremenu moći da uživaju u Božićnjem selu, a da je država odbranjena.
Na ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije Vučić je rekao da je izvođač radova Vojnograđevinski centar (VGC).
„To je ogroman prostor u skladu sa značajem naše armije. Biće to dobri kompleksi napravljeni u pravom vojno bezbnednosnom okruženju. Generalštab će biti pomeren iz centra grada, ali će se ovde donositi važne odluke. Mnogo novca smo uložili u to“, kazao je.
Vučić je podsetio da su se na tom mestu, na Banjici, „naši viteški preci vinuli u nebo“, odnosno da je tu pre 115 godina formiram prvi vojni aerodrom, koji je bio ključni u tom periodu.
Vučić je najavio i da će do aprila u Srbiji biti otvorena fabrika sofisticiranih dronova.
Prema analizi Demostata, lojalnost je glavna odlika identiteta pristalica SNS. Ima ih iskrenih, ali i interesnih lojalista
Odustajanje Kušnera od Generalštaba nije konačno, već trenutno, tvrdi Siniša Mali
Pobeda studentske liste u parlament bi uvela ljude ličnog i profesionalnog integriteta koji nemaju partijske dugove niti privatne interese, objavili su Studenti u blokadi
Firma češkog fabrikanta oružjem se neprestano širi i pazari firme, a posebno napreduje od rata u Ukrajini. Ima ih u SAD, Nemačkoj, Ukrajini i – Srbiji
