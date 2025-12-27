Aleksandar Vučić najavio je uklanjanje kampa vlasti Ćacilend ispred prostora Narodne skupštine, rekavši da će se to dogoditi do 3. januara, ali da će ostati deo u Pionirskom parku

Vučić je rekao da će se kamp pretvoriti u Božićno selo, odgovarajući na pitanja novinara, prilikom polaganja kamena temeljca za novi Generalštab.

„Zamolio sam ljude, nije to pitanje lokacije, to je pitanje države, ti ljudi su sačuvali zemlju i oni zaslužuju ogromnu zahvalnost,i to će ući u istoriju kao taktkički potez koji je doprineo slamanju obojene revolucije. Ja sam, kao znak pažnje, dobre volje i zahvalnosti, poštovanja koje pokazujem, razgovarao sa njima. I oni su me obavestili da će početi sa uklanjanjem, biće tu na dva, tri četiri dana, Božićno selo, da svi građani mogu da uživaju, biće sklonjene i te ograde. Tamo od 2,ili 3. januara biće otvoreno za saobraćaj, ostaće samo mali deo oko Pionirskog parka“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li su ljudi koji su držali kamp odbili da se povuku.

Ide im u posetu

Vučić je naveo i da će posetiti Ćacilend da će se zahvaliti ljudima koji su izdržali i odbranili državu, „svojom posvećenošću i hrabrošću, izdržavajući sve pritiske“. Dodao je i da će to ući u istorijske udžbenike „kako su svojim junaštvom i bez kuknjave sačuvali otadžbinu“.

Naveo je i da će sutra biti sa Milanom Bogdanovićem, koji je ranjen u Ćacilendu, da će ljudi u međuvremenu moći da uživaju u Božićnjem selu, a da je država odbranjena.

Stiže fabrika dronova

Na ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije Vučić je rekao da je izvođač radova Vojnograđevinski centar (VGC).

„To je ogroman prostor u skladu sa značajem naše armije. Biće to dobri kompleksi napravljeni u pravom vojno bezbnednosnom okruženju. Generalštab će biti pomeren iz centra grada, ali će se ovde donositi važne odluke. Mnogo novca smo uložili u to“, kazao je.

Vučić je podsetio da su se na tom mestu, na Banjici, „naši viteški preci vinuli u nebo“, odnosno da je tu pre 115 godina formiram prvi vojni aerodrom, koji je bio ključni u tom periodu.

Vučić je najavio i da će do aprila u Srbiji biti otvorena fabrika sofisticiranih dronova.