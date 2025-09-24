„Pozvao sam zvanično predsednika Donalda Trampa, preko Stejt departmenta, da poseti Srbiju“, rekao je predsenik Srbije Aleksandar Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da očekuje sastanak sa američkim ministrom finansija Skotom Besentom na kome se nada pronalasku rešenja američkih carina prema Srbiji.

Pored toga predsednik je izjavio i da nije bio lak razgovor sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom o NIS.

Vučić je novinarima iz Srbije koji izveštavaju o njegovoj poseti Ujedinjenim nacijama preneo da je razgovor sa američkim državnim sekretarom bio u prijateljskom tonu, otvoren i iskren.

Pozvao sam zvanično predsednika Donalda Trampa, preko Stejt departmenta, da poseti Srbiju, rekao je Vučić i napomenuo da sa Rubiom nije bilo lak razgovor oko NIS.

Molio sam za produženje za mesec ili dva, ali neće biti jednostavno. Rubio je pažljivo saslušao molbe, ali se vidi njihova odlučnost da ne odustanu od sankcija, naglasio je Vučić.

Večeras imam „jedan na jedan“ susret sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, a sutra i sa visokom predstavnicom EU Kajom Kalas, koji neće biti lak, ocenio je predsednik države.

Izvor: FoNet