Beograd se priprema za vojnu paradu 20. septembra. Vlast je vidi kao simbol slobode, jedinstva i snage, dok kritičari poručuju da je to besmislena i skupa predstava Aleksandra Vučića u trenutku najdublje političke krize

Pojedini mediji najavljuju je kao „demonstraciju sile”, neki ministri kažu da će to biti „simbol naše slobode, jedinstva i snage”, dok Beograđane ovih dana nadleću avioni u pripremi za vojnu paradu koja se održava 20. septembra.

Usred političke krize, Beograd se priprema za veliki vojni skup. Vojna parada povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće održana 20. septembra na platou ispred Palate Srbija na Novom Beogradu.

Srbija i Republika Srpska od 2020. godine 15. septembra obeležavaju ovaj državni praznik. Tog dana 1918. godine probijen je Solunski front, pa su ovdašnje vlasti 102 godine kasnije odlučile da počnu da slave taj istorijski događaj.

Ove godine uz vojnu paradu.

Nije vreme za paradiranje

Petar Bošković, vojni komentator i član predsedništva Stranke Srbija Centar (SRCE), kaže za „Vreme” da usred „najteže situacije u zemlji od bombardovanja 1999. godine” nije trenutak ni za kakvo vojno paradiranje.

Jer parada služi da se nešto proslavi, uveliča, da se nešto pokaže, a „mi niti imamo šta da slavimo, niti imamo razlog zbog čega paradiramo”.

„Razlog srpskog jedistva u trenutku kada je Srbija podeljenija nego ikada ranije je apsurdan”, dodaje Bošković.

Šta Vojsko slavimo, pa paradiramo? “Snaga jedinstva” još Bratstvo,pa da za pojas zadenemo! Povratak Kosova? Prodaju Zemlje, vode, vazduha? Radikalsku Veliku Srbiju? Pobedu na Evrobasketu ili nad Engleskom? Ili se možda Vrhovnom nadiglo pa,ajd malo za rejting, nismo davno od KZB! pic.twitter.com/6FGSsVkh6q — Bošković Petar (@PetarBoskovic61) September 10, 2025

Snaga jedinstva ili demonstracija sile?

Pod sloganom „Snaga jedinstva”, ulicama Beograda tog dana hodaće, leteti i voziti se u oklopnim vozilima 10.000 vojnika, a građani će, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, imati priliku da vide najnovija oruđa i oružja koje Vojska Srbije poseduje.

Vučić je u utorak (9. septembar) u programu Prve televizije rekao da će građani na vojnoj paradi u Beogradu videti „armiju za koju je siguran da nisu ni zamišljali, toliku snagu armije, toliko drugačiju u odnosu na sve ono što smo znali iz prethodnog perioda”.

Pojedini prorežimski mediji najavljuju paradu kao „demonstraciju sile”, a Bošković smatra da će ona služiti za obraćanje biračkom telu Srpske napredne stranke (SNS).

„On (Aleksandar Vučić) paradu organizuje zbog njegovog biračkog tela i zbog toga što ne može više da ih šalje u kopnenu zonu bezbednosti da bi se tamo slikao, nego u maniru Lukašenka i njegovih omiljenih autokrata pravi paradu”, kaže Bošković.

To će mu biti prilika za podizanje rejtinga i pravljenje marketinga u biračkom telu.

„On pokazuje silu, samo ne znam kome. Studentima i građanima u šorcevima?”, pita se Bošković.

Gašić: „Simbol slobode, jedinstva i snage”

Da je ova vojna parada „simbol naše slobode, jedinstva i snage pokazaćemo 20. septembra domaćoj i svetskoj javnosti, koliko je Vojska Srbije jaka i koliko je u nju ulagano”, rekao je u utorak ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je sa načelnikom Generalštaba Milanom Mojsilovićem održao sastanak sa starešinama o pripremi vojne parade „Snaga jedinstva”.

Gašić je pozvao sve građane da dođu na vojnu paradu, da zajedno proslave praznik, pokažu da je Srbija iznad svega i da su spremni da sačuvaju otadžbinu, navedeno je u saopštenju.

Na sastanku je konstatovano da se pripreme za vojnu paradu, koje obuhvataju uvežbavanje pripadnika Vojske, transport borbenih sredstava i raspoređivanje na prostoru kod Palate Srbija, odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom.

I dok predstavnici vlasti govore o snazi vojske, Bošković podseća da ju je u poslednjih šest godina napustilo 15.000 ljudi.

„Kada ne može da šalje vojsku u kopnenu zonu bezbednosti, on odlučuje da posle deset meseci ludila i tolikog broja prebijenih građana, napravi paradu sa mučenom vojskom koje mi više i nije toliko žao. To je takav utrošak sredstava i ljudi da je to abnormalno”, kaže Bošković.

Kako dodaje, za pripreme je potrebno veliko novčano ulaganje.

„Znate li vi koliko košta pokrenuti svu tu mašineriju, ofarbati, srediti i napraviti, dati dnevnice i tako dalje. Pripreme traju, a trajaće sve i u danima posle 20. septembra, povlačiće se sredstva, jer ne mogu oni tenkove da voze autoputem do Bačke Topole ili Niša, nego moraju da ih stave u teretni voz ili kamion”, dodaje Bošković.

Pripreme

Pripreme za predstojeću paradu traju već neko vreme. Avioni nadleću Beograd i nerviraju građana, a Bošković kaže da to i jeste cilj – da se narod još više unervozi.

Dodaje da dužina priprema pokazuje i da u vojsci nema dovoljno obučenih kadrova za nadletanje, pa pripreme moraju duže da traju.

Podseća da su 2014. godine pripreme za paradu bile znatno kraće.

Gašić i Mojsilović ocenili su da su intenzivne pripreme u prethodnoj fazi, na vojnim aerodromima u Batajnici i Kovinu, u kasarni Vojne akademije na Banjici i u vazdušnom prostoru iznad Beograda i na Dunavu i Savi, protekle uz maksimalnu posvećenost, zalaganje i trud pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, navedeno je u saopštenju.