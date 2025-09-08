Zbog priprema za vojnu paradu koja će biti održana u Beogradu 20. septembra, u delovima grada od 9. septembra biće izmena u saobraćaju

Saobraćaj u Bulevaru Nikole Tesle – od Bulevara Mihajla Pupina (kružnog toka) do ulice Trešnjinog cveta u Beogradu, biće zaustavljen od 9. do 25. septembra radi priprema za vojnu paradu „Snaga jedinstva“ i potom dezangažovanja snaga, najavilo je Ministarstvo odbrane.

Ranije je saobraćaj obustavljen i na Ušće na Novom Beogradu i prostoru oko te ulice.

Prema navodima Ministarstva odbrane, o daljim izmenama u saobraćaju javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Avioni nadleću Beograd