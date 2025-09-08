Saobraćaj u Bulevaru Nikole Tesle – od Bulevara Mihajla Pupina (kružnog toka) do ulice Trešnjinog cveta u Beogradu, biće zaustavljen od 9. do 25. septembra radi priprema za vojnu paradu „Snaga jedinstva“ i potom dezangažovanja snaga, najavilo je Ministarstvo odbrane.
Ranije je saobraćaj obustavljen i na Ušće na Novom Beogradu i prostoru oko te ulice.
Prema navodima Ministarstva odbrane, o daljim izmenama u saobraćaju javnost će biti blagovremeno obaveštena.
Avioni nadleću Beograd
U okviru priprema za vojnu paradu vazduhoplovi Vojske Srbije nadletaće područje Beograda do 20. septembra, saopštilo je ranije Ministarstvo odbrane.
Parada se održava povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
