Antiblokaderi
Protivnici blokada: Tuča pristalica SNS-a
Treći put se pristalice SNS-a šetale po mestima Srbije, ovog puta u njih sto, a u Futogu je između njih izbila i tuča
Nakon više od dva meseca od lokalnih izbora u Zaječaru, Viši sud je usvojio žalbu opozicije, što znači da Skupština grada nije konstituisana u zakonskom roku i da se ide na nove izbore
„Dragi građani, nakon dva meseca i 22 dana velike borbe za pravdu, istinu, slobodu i naš Zaječar, nezvanično smo saznali, a sutra to mora biti zvanično, Viši sud u Zaječaru, Zaječarcima je doneo pravdu“, kazao je Uglješa Đuričković nosilac liste „Promena u koju verujemo“ koja je nastupila na izborima u Zaječaru održanim 8. juna ove godine, prenosi Nova.rs.
Kako je istakao, Viši sud je usvojio njihovu žalbu.
„To znači da Skupština Zaječara nije konstituisana u zakonom predviđenom roku, i to znači da u Zaječaru ne postoji vlast i da idemo na nove izbore“, objasnio je Đuričković, a objavio je Glas Zaječara.
Vlastima je poručio da objave odluku suda koju su dobili još u petak i koju kriju od građana Zaječara i Srbije.
„Zaječarci moraju da znaju istinu i nemojte da vam na pamet padaju gluposti. Izbori moraju da se ponove. Zakon i Ustav ove zemlje ste već više puta prekršili i Zaječarci vam to više neće dozvoliti“, zaključio je on.
Podsećamo, opozicija je nakon sednice Skupštine koja je održana u avgustu, podnela žalbe Višem suda da sednica nije urađena u skladu sa propisima i da zapisnika verifikacione komisije sa potpisima sva tri člana – nema.
Izvor: Nova.rs
