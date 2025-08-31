Nakon više od dva meseca od lokalnih izbora u Zaječaru, Viši sud je usvojio žalbu opozicije, što znači da Skupština grada nije konstituisana u zakonskom roku i da se ide na nove izbore

„Dragi građani, nakon dva meseca i 22 dana velike borbe za pravdu, istinu, slobodu i naš Zaječar, nezvanično smo saznali, a sutra to mora biti zvanično, Viši sud u Zaječaru, Zaječarcima je doneo pravdu“, kazao je Uglješa Đuričković nosilac liste „Promena u koju verujemo“ koja je nastupila na izborima u Zaječaru održanim 8. juna ove godine, prenosi Nova.rs.

Kako je istakao, Viši sud je usvojio njihovu žalbu.

„To znači da Skupština Zaječara nije konstituisana u zakonom predviđenom roku, i to znači da u Zaječaru ne postoji vlast i da idemo na nove izbore“, objasnio je Đuričković, a objavio je Glas Zaječara.

Vlastima je poručio da objave odluku suda koju su dobili još u petak i koju kriju od građana Zaječara i Srbije.

„Zaječarci moraju da znaju istinu i nemojte da vam na pamet padaju gluposti. Izbori moraju da se ponove. Zakon i Ustav ove zemlje ste već više puta prekršili i Zaječarci vam to više neće dozvoliti“, zaključio je on.

Podsećamo, opozicija je nakon sednice Skupštine koja je održana u avgustu, podnela žalbe Višem suda da sednica nije urađena u skladu sa propisima i da zapisnika verifikacione komisije sa potpisima sva tri člana – nema.

Izvor: Nova.rs