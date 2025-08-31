Antiblokaderi
Profesionalni put Stena Milera vezan je za telekomunikacione operatere, od Holandije i Rusije do Afrike i Bliskog istoka, ali nikada nije imao kontakta u radu s medijima
Sten Miler, novi generalni direktor United Group, u javnosti regiona se pojavio kao izbor BC Partnersa na čelu kompanije nakon smene osnivača Dragana Šolaka. Njegov profesionalni put vezan je za telekomunikacione operatere, od Holandije i Rusije do Afrike i Bliskog istoka, ali nikada nije imao kontakta u radu s medijima, što se može videti iz dostupnih podataka.
KPN i Huawei afera
Miler je bio izvršni direktor međunarodnog poslovanja u holandskom KPN-u, a karijeru u toj kompaniji završio je početkom 2010. godine. Upravo u to vreme u javnosti su se pojavile prve informacije o bezbednosnim rizicima vezanim za korišćenje Huawei opreme u holandskoj mreži. Interne analize su upozoravale na potencijalne ranjivosti i pristup podacima korisnika, mada je KPN kasnije saopštio da nema dokaza da je došlo do zloupotreba. Milerov odlazak iz KPN-a poklopio se s tim periodom.
Upravni odbor MTS-a
Nakon toga, Miler je ušao u više upravnih odbora velikih telekom operatera. Najpre je bio nezavisni direktor ruskog MTS-a (Mobile TeleSystems), najvećeg mobilnog operatera u Rusiji, gde je ostao do 2019/2021. godine. Većinski vlasnik MTS-a je holding AFK Sistema. Pored poslovanja u Rusiji, kompanija ima i zajedničko ulaganje u Belorusiji, dok se iz Jermenije povukla početkom 2024. godine. Kao i svi ruski operatori, MTS je po zakonu obavezan da omogući pristup državnom sistemu za nadzor (SORM).
VEON i LetterOne
Od 2022. godine Miler je i član Upravnog odbora VEON-a, globalnog operatera koji posluje u nizu zemalja Azije i bivšeg sovjetskog prostora. VEON je 2024. godine zvanično preselio sedište iz Amsterdama u Dubai (DIFC). Najveći akcionar kompanije je investicioni fond LetterOne, registrovan u Luksemburgu. Osnivači tog fonda, ruski biznismeni Mihail Fridman i Petr Aven, nalaze se pod sankcijama EU i Velike Britanije i povukli su se iz upravljačkih struktura 2022. godine. Sam fond nije na američkoj listi sankcija i nastavlja da funkcioniše kao pravno lice.
MTN i istrage u SAD
Miler je i dalje nezavisni direktor južnoafričkog MTN-a, najvećeg telekom operatera na afričkom kontinentu. MTN je tokom protekle decenije bio prisutan i u Avganistanu, Jemenu, Siriji i Iranu, ali se od 2020. godine povlači iz većine tržišta Bliskog istoka. Avganistan je napustio 2025, dok u Iranu zadržava manjinski udeo u kompaniji Irancell kao finansijsku investiciju.
Protiv MTN-a se u SAD vode privatne tužbe zbog navodne saradnje sa talibanima u Avganistanu, a kompanija je avgusta 2025. potvrdila da postoji i ispitivanje velikog porotnog veća Ministarstva pravde u vezi s tim slučajem.
Privatne firme u Luksemburgu
Pored angažmana u velikim međunarodnim kompanijama, Miler je osnivač i direktor više privatnih firmi registrovanih u Belgiji i Luksemburgu, među kojima su Leaderman NV i Leaderman SARL.
Sten Miler je tri decenije proveo u vrhu globalnog telekom biznisa – od rukovodećih funkcija u KPN-u, preko članstva u odborima MTS-a, VEON-a i MTN-a, do sadašnjeg mesta direktora United Group. Njegova karijera pokazuje snažnu povezanost sa sektorom telekomunikacija u Rusiji, Africi i Aziji, ali i kontinuitet rada u odborima velikih kompanija u periodu kada su se one našle u centru političkih i regulatornih sporova.
