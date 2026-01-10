Tri nova medija registrovana su istog dana, s istom vlasničkom strukturom i istim urednikom, a pokrivaće različite lokalne samouprave u Srbiji. Glavni urednik im je ujedno i član Centra za društvenu stabilnost, one organizacije koja pravi propagandne filmove za SNS i koja je organizovala antiblokade

Lokalne vesti na istoku Srbije, u Aranđelovcu i Smederevskoj Palanci pokrivaće ubuduće tri nova lokalna medija.

Sva tri medija – Srbija na istoku, Palanačke vesti i Glas Aranđelovca, registrovana su istog dana, 9. januara 2026. u Agenciji za privredne registre (APR) i svi su u vlasništvu novosadske firme Zaple Media Group doo.

Vlasnisnica firme je Milica Lainović, a direktor Gradimir Banković. Direktor ove firme, koja je osnovana 11. decembra prošle godine, ujedno je upisan u Registar medija i kao glavni i odgovorni urednik sva tri nova lokalna portala, saopštio je ANEM.

Banković je i vlasnik i direktor firme Elementum Media doo iz Novog Sada, registrovane za proizvodnju i emitovanje televizijskog programa, a istovremeno i zakonski zastupnik udruženja „Kogitatum centar” koje je 2021. godine dobilo sredstva od Ministarstva zaštite životne sredine na konkursu namenjenom civilnom sektoru.

Veza sa Centrom za društvenu stabilnost

Osim toga, Banković poslednjih godina u medijima gostuje i analizira društvenu i situaciju u državi kao predstavnik Centra za društvenu stabilnost.

Ova nevladina organizacija poznata je kao organizator prošlogodišnjih kontramitinga, odnosno okupljanja kojima je prisustvovao i državni vrh, a neki nosioci vlasti su i članovi ove nevladine organizacije.

Osnovan još 2004, registrovan u APR-u 2012, u poslednjih nekoliko meseci Centar za društvenu stabilnost postao je jedna od nevladinih organizacija čiji rad na sva usta hvale predstavnici vlasti.

Direktor centra je Ognjen Karanović, a među saradnicima je i Nemanja Starović, aktuelni ministar za evropske integrcije, koji je u prethodnom sazivu Vlade Srbije predvodio Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Predstavnici Centra za društvenu stabilnost česti su gosti televizija s nacionalnom pokrivenošću, kao i televizije Informer.

Jedan od njih je i Nebojša Obrknežev, čije ime nije istaknuto među autorima na sajtu ove organizacije, ali je na TV Pink, TV Kurir, predstavljen kao neko ko je iz Centra za društvenu stabilnost.

Prethodnih godina je i sam direktor Centra za društvenu stabilnost Ognjen Karanović govorio o opozicionim strankama kao „putujućem cirkusu” koji je „na jednocifrenom broju kada je u pitanju podrška u biračkom telu”.

Portparol Centra za društvenu stabilnost je Predrag Rajić, koji je na parlamentarnim izborima 2020. godine izabran za narodnog poslanika sa liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu”, a 2024. godine postavljen za savetnika za unutrašnju politiku predsednika Vlade Srbije Miloša Vučevića.

Početkom 2023. godine, Centar za društvenu stabilnost je od predsednika Srbije, na Instagramu, dobio titulu „pravih srpskih rodoljuba”.

„Ponosan što sam imao priliku da upoznam izuzetno obrazovane ljude i prave srpske rodoljube iz Fondacije Svetozar Miletić i Centra za društvenu stabilnost iz Novog Sada. Razgovarao sam sa njima o aktuelnoj geopolitičkoj situaciji, mnogo toga naučio i zamolio ih da svojim znanjem pomognu jedinoj državi koju imaju i koju beskrajno vole – Srbiji”, napisao je Aleksandar Vučić na Instagramu u januaru 2023. godine, uz fotografiju na kojoj su Nemanja Starović i Predrag Rajić, ali i Miloš Vučević.

Centar za društvenu stabilnost stoji iza filmova i mini-dokumentarnih serija „Vreme terora”, „(De)blokada”, „Dosije Vojvodina”, „Zlo doba”.

Sva ova „ostvarenja”, emitovana na nekim televizijama, direktno targetiraju studente u blokadi, kao i pojedine medije koji kritikuju vlast.

Izvor: ANEM/Vreme