SMS prevare
Nova SMS prevara: Stižu poruke o neplaćenim saobraćajnim kaznama
Građani na meti nove SMS prevare - lažne kazne i pretnje blokadom vozačkih dozvola
Tri nova medija registrovana su istog dana, s istom vlasničkom strukturom i istim urednikom, a pokrivaće različite lokalne samouprave u Srbiji. Glavni urednik im je ujedno i član Centra za društvenu stabilnost, one organizacije koja pravi propagandne filmove za SNS i koja je organizovala antiblokade
Lokalne vesti na istoku Srbije, u Aranđelovcu i Smederevskoj Palanci pokrivaće ubuduće tri nova lokalna medija.
Sva tri medija – Srbija na istoku, Palanačke vesti i Glas Aranđelovca, registrovana su istog dana, 9. januara 2026. u Agenciji za privredne registre (APR) i svi su u vlasništvu novosadske firme Zaple Media Group doo.
Vlasnisnica firme je Milica Lainović, a direktor Gradimir Banković. Direktor ove firme, koja je osnovana 11. decembra prošle godine, ujedno je upisan u Registar medija i kao glavni i odgovorni urednik sva tri nova lokalna portala, saopštio je ANEM.
Banković je i vlasnik i direktor firme Elementum Media doo iz Novog Sada, registrovane za proizvodnju i emitovanje televizijskog programa, a istovremeno i zakonski zastupnik udruženja „Kogitatum centar” koje je 2021. godine dobilo sredstva od Ministarstva zaštite životne sredine na konkursu namenjenom civilnom sektoru.
Osim toga, Banković poslednjih godina u medijima gostuje i analizira društvenu i situaciju u državi kao predstavnik Centra za društvenu stabilnost.
Ova nevladina organizacija poznata je kao organizator prošlogodišnjih kontramitinga, odnosno okupljanja kojima je prisustvovao i državni vrh, a neki nosioci vlasti su i članovi ove nevladine organizacije.
Osnovan još 2004, registrovan u APR-u 2012, u poslednjih nekoliko meseci Centar za društvenu stabilnost postao je jedna od nevladinih organizacija čiji rad na sva usta hvale predstavnici vlasti.
Direktor centra je Ognjen Karanović, a među saradnicima je i Nemanja Starović, aktuelni ministar za evropske integrcije, koji je u prethodnom sazivu Vlade Srbije predvodio Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Predstavnici Centra za društvenu stabilnost česti su gosti televizija s nacionalnom pokrivenošću, kao i televizije Informer.
Jedan od njih je i Nebojša Obrknežev, čije ime nije istaknuto među autorima na sajtu ove organizacije, ali je na TV Pink, TV Kurir, predstavljen kao neko ko je iz Centra za društvenu stabilnost.
Prethodnih godina je i sam direktor Centra za društvenu stabilnost Ognjen Karanović govorio o opozicionim strankama kao „putujućem cirkusu” koji je „na jednocifrenom broju kada je u pitanju podrška u biračkom telu”.
Portparol Centra za društvenu stabilnost je Predrag Rajić, koji je na parlamentarnim izborima 2020. godine izabran za narodnog poslanika sa liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu”, a 2024. godine postavljen za savetnika za unutrašnju politiku predsednika Vlade Srbije Miloša Vučevića.
Početkom 2023. godine, Centar za društvenu stabilnost je od predsednika Srbije, na Instagramu, dobio titulu „pravih srpskih rodoljuba”.
„Ponosan što sam imao priliku da upoznam izuzetno obrazovane ljude i prave srpske rodoljube iz Fondacije Svetozar Miletić i Centra za društvenu stabilnost iz Novog Sada. Razgovarao sam sa njima o aktuelnoj geopolitičkoj situaciji, mnogo toga naučio i zamolio ih da svojim znanjem pomognu jedinoj državi koju imaju i koju beskrajno vole – Srbiji”, napisao je Aleksandar Vučić na Instagramu u januaru 2023. godine, uz fotografiju na kojoj su Nemanja Starović i Predrag Rajić, ali i Miloš Vučević.
Centar za društvenu stabilnost stoji iza filmova i mini-dokumentarnih serija „Vreme terora”, „(De)blokada”, „Dosije Vojvodina”, „Zlo doba”.
Sva ova „ostvarenja”, emitovana na nekim televizijama, direktno targetiraju studente u blokadi, kao i pojedine medije koji kritikuju vlast.
Izvor: ANEM/Vreme
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
Građani na meti nove SMS prevare - lažne kazne i pretnje blokadom vozačkih dozvola
Skup podrške narodu Venecuele održaće se u pondeljak 12. januara ispred ambasade te zemlje u Beogradu
Dugo čekanje i višestruko ostavljanje podataka - šta vas može čekati ako prelazite granice EU uz novi EES sistem
U borbu sa ekstremnim vremenskim uslovima ulaze i pripadnici Žandarmerije, najavila je Vlada
Građani Majdanpeka su već tri dana bez struje, grejanja, mobilne mreže i interneta. Rešenje se nazire, ali samo privremeno
Intervju: Nenad Lajbenšperger, ličnost godine 2025.Nemam prava da ćutim na nepravdu Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve