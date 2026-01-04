Inicijativa Beograd ostaje traži ostavku gradonačelnika Šapića zbog kolapsa u saobraćaju Beograda. Više od 40 linija je preusmereno ili zaustavljeno zbog snega

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da je u Beogradu više od 40 linija javnog prevoza preusmereno ili zaustavljeno zbog snega, da su mnogi semafori u kvaru, a da zimske službe Beograd puta nema nigde na terenu.

U saopštenju CLS je dodao da je sneg i ove godine iznenadio gradsku vlast, pa je Beograd paralisan. „Jedino rešenje koje nudi gradska vlast je – ne izlazite iz kuće naredna četiri dana“, naveo je CLS.

Traži se Šapićeva ostavka

Inicijativa „Beograd ostaje“ zatražila je danas ostavku gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića zbog kolapsa u gradskom prevozu usled snega i hitno raskidanje ugovora sa privatnim prevoznicima.

„Beograd ostaje“ pozvao je sve građane, zborove i aktiviste da se udruže i jasno zatraže momentalnu ostavku gradske uprave i raskid ugovora sa privatnim prevoznicima.

Goran Todorović iz „Beograd puta“ rekao je RTS-u da su ekipe tog javnog preduzeća od jutros stalno na terenu i bore se sa snegom koji konstanatno pada, dodavši da je najveći problem trenutno sa vozilima Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP).

Sreća pa je neradni dan

Rekao je da je na terenu 68 većih i manjih vozila, 15 putaraca i 20 radnika „Beograd puta“ i da je najvažnije da u gradu normalno funkcioniše javni prevoz. „Samo što se tiče gradske teritorije imamo 1.800 kilometara gde ide GSP. Po prestanku padavina imamo 48 sati da odradimo i drugi i treći prioritet“, kaže Todorović i dodaje da zimsku službu sneg nije iznenadio, ali problem predstavlja „tajming padavina u samom špicu“.

„Sreća što je danas neradan dan, manje vozila. Jeste teško i danas, ali padavine tokom špica kad ljudi krenu na posao je problem, jer vozila uđu u kolone i koliko god vozila imamo na trasama to je nedovoljno zato što ne mogu da se provuku pored vozila“, objašnjava Todorović.

Prestanak padavina najavljuje se za večeras, a iz „Beograd puta“ kažu da je noć idealna da se raščiste putevi kada je manje saobraćaja.

