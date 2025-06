U novom naletu zastrašivanja i hapšenja studenata pred veliki protest na Vidovdan, studenta Stefana Tomića terete za terorizam i rušenje državnog poretka, rekla je njegova advokatica Liljana Borojević. Ovaj student Fizičkog fakulteta rodom iz Negotina je priveden zajedno sa koleginicom, ali je ona puštena, dok Tomić u prihvoru čeka saslušanje kod tužioca.

„Iz policije su rekli da se tereti za terorizam i rušenje državnog poretka jer je na društvenim mrežama navodno pozivao na smenu visokih državnih funkcionera“, dodala je Borojević. „Stefan se držao mirnih protesta i studentskih zahteva i sigurna sam da nije objavljivao pozivanje na nasilje.“

Stefan premešten u tri ujutru

Student akademije BAPUSS Nikola Lončarević rekao je za Novu da je poslednja informacija koju imaju da su „u 3 časova ujutru (25. jun) rekli da nemaju uslova da drže Stefana i da su ga prebacili negde“.

„Ne znamo gde je odveden, sudi mu se za terorizam, roditelji ne znaju, advokat ne zna, to sve ruši njegova ljudska prava. On je otet od dva lica u civilu, koji su se predstavili kao policajci, nisu pokazali legitimaciju Stefanu i koleginici koja je bila sa njim, koleginicu su pustili, a Stefana nasilno uveli u auto“, kaže on.

Danas, kaže, neće biti okupljanja ispred Palate Srbija.

„Roditelji su tako zamolili. Mi smo i dalje uz Stefana, doći ćemo da ga podržimo, čekamo suđenje, čekamo dalje informacije“, kaže on.

Privođenje

Studenti fizike u blokadi objavili su da su 24. juna, oko 17 časova, dva muškarca, za koje su pretpostavili da su policajci u civilu, prišli studentu Fizičkog i studentkinji Filološkog fakulteta nedaleko od raskrsnice Nemanjine i Ulice kneza Miloša u Beogradu, gde profesori i studenti organizuju blokadu.

Posle razgovora, studentkinju su pustili, dok su studenta Fizičkog fakulteta odveli kolima. Prvobitno se nije znalo u koju je policijsku stanicu odveden.

„Pitali su nas za lična dokumenta. Mi u tom trenutku nismo imali kod sebe dokumenta. Rekli smo im da imamo na raskrsnici, ali su oni rekli da se to ne važi. Izgledalo je kao da hoće da nam napišu kaznu“, ispričala je studentkinja za N1.

Nepoznati muškarci se, kako je navela, nisu predstavili, već su ih pitali ko su i odakle su.

„Kada sam rekla da sam iz Beograda, a kolega iz Negotina, onda su krenuli njega više da ispituju. Da li su mu tu roditelji, šta mu roditelji rade. Bili smo zbunjeni, oni je sarađivao sa njima. Njemu su rekli da uđe u kola i on je sarađivao sa njima, meni su rekli da ne moram da uđem u kola“, ispričala je.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u više navrata pretio da će „blokaderi“ snositi posledice svog „nezakonitog“ delovanja.

Građani su se u utorak uveče, 24. juna, okupili ispred zgrade MUP u Bulevaru Zorana Đinđića, protestujući zbog serije hapšenja studenata i zahtevajući da Tomića puste na slobodu.