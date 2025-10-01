Stefan Simić iz Pokreta slobodnih građana u intervjuu za „Vreme“ govori o korupciji u prestonici, poput „Obezbeđenja Beograda“ i „besplatnog“ javnog prevoza

U biti naprednjačkih kombinacija u prestonici je korupcija, što je i jedina vizija SNS-a za Beograd, kaže u novom broju „Vremena“ koji je od četvrtka, 2. oktobra na kioscima, Stefan Simić. On je čovek koji je otkrio park na Zvezdari koji je koštao je 23 miliona dinara, kao i parking u Beogradu koji je izgrađen – da bi bio srušen.

Poslanik koji, na prilično originalan način, ukazuje na korupciju u svakom igralištu, prevozu i obezbeđenju u prestonici, nedavno je dobio poziv Sekretarijata za inspekciju, nadzor i komunikacije jer su, kako mu je inspektorka objasnila, primili više prijava zbog toga što je on lepio žutu selotejp-traku na ivičnjacima oko kružnih tokova u centru.

Ti ivičnjaci deluju kao namerno postavljene klopke – biciklisti su ih, zbog boje i dimenzija, mešali sa uličnom oznakom i potom padali preko njih.

Kao najveće probleme Beograda, on vidi prikren rad brojnih javnih preduzeća i tajnost poslova.

„Obezbeđenje Beograda koje je pokriveno nekim velom tajne. Onda oni kažu da je to zbog bezbednosti dece. Niko nije protiv bezbednosti dece, naprotiv. Od dobre ideje nastane sumnja jer je sve netransparentno – ko su ljudi koji su zaposleni, koje su njihove kvalifi kacije, kako funkcioniše sistem nadzora, gde se skladište snimci, da li postoji prostor za zloupotrebu? Ništa od toga ne znamo iako svakodnevno postavljamo pitanja“, govori Simić.

Kao neverovatan primer dovođenja ljudi u zabludu on pominje i gradski prevoz, za koji kaže da, „ne da nije besplatan, već je daleko preplaćen jer je ta usluga dodeljena firmama u direktnoj vezi sa SNS-om, na tenderu na kojoj nije bilo drugih ponuđača i po ceni koja višestruko nadmašuje realnu“.

„A taj besplatan prevoz plaćamo svi, kroz nikad skuplji Infostan, nikad veće poreze, nikad lošije komunalne usluge i sve neobnovljene vrtiće i škole. Dakle, taj besplatan javni prevoz je grobar finansija Beograda“, dodaje Simić.

Poslednja skupština je donela novo poskupljenje i sada nas gradski prevoz košta neverovatnih 50 milijardi godišnje. Za taj novac, „autobusi bi trebalo da budu zlatni“, kaže poslanik.

Saradnja sa studentima

Simić kaže da učestvuje na svim studentskim protestima i blokadama.

„Uvek sam tu da stanem uz njih, da im dam podršku, ili ispred njih ako je potrebno da se zaštite. Mislim da su uradili ogromnu stvar za Srbiju i našu budućnost, i hvala im na tome. Podržavam njihov poziv na izbore i verujem u pobedu antirežimskog fronta“, kaže on.

Dodaje da veruje da bi trebalo da sarađuju svi koji su u ovoj borbi, bez obzira na to u kom formatu učestvuju na izborima.

