Na poziv studenata Poljoprivrednog fakulteta, studenti i građani su se okupili ispred policijske stanice na Bulevaru despota Stefana, poznatom i po starom nazivu Ulica 29 novembra, gde je pritvorena nekolicina od ukupno 18 studenata osumnjičenih da su u Studentskom gradu napali „studenta koji želi da uči“ Miloša Pavlovića.

Oni su blokirali bulever uz povike „Ko ne trubi – taj je ćaci!“.

Studenti, njih 18, uhapšeni su 5. juna zbog sumnje da su učestovovali u napadu na Pavlovića, a noć između četvrtka i petka proveli su u nekoliko različitih policijskih stanica u Beogradu.

U petak je Treće osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Beogradu donelo rešenje o zadržavanju T.P. (23), L.T. (20) i A.N. (26) zbog sumnje za učešće u napadu na Pavlovića.

Oni će u zakonskom roku biti dovedeni na saslušanje kod javnog tužioca, objavljeno na sajtu Trećeg OJT.

Imajući u vidu da je javni tužilac dao nalog policiji da identifikuju sve učesnike tog događaja, osim navedene trojice, utvrđeni su identiteti još 15 osoba, koji će takođe biti procesuirani u skladu sa zakonom, navodi OJT.

Masovno hapšenja nakon orkestrirane kampanje vlasti

Masovno hapšenje studenata osumnjičenih da su napali Pavlovića usledilo je nakon orkestriranih izjava predstavnika vlasti, pre svega predesnika Srbije Aleksandra Vučića,i predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić, ali i izjave predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića.

Studente koji su osumnjičeni da su napali Pavlovića najpre je Vučić uporedio s nacistima, a taj događaj uporedio s dešavanjima „u Beču i Minhenu kasnih tridesetih godina prošlog veka“.

„I kada ste mislili da je to dovoljno, da to samo pokazuje nedostatak ideja, jer to su oni isti koji su lagali o zvučnom topu, to su oni isti koji su lagali o tobožnjem nasilju koje se protiv njih primenjuje, kukali i plakali svaki put kada ih neko popreko pogleda, a onda su primenili najstrašnije nasilje. Takvo da su osramotili Beograd, osramotili Srbiju“, naveo je Vučić.

Vučić je naglasio da je država „trpela i ćutala“, ali da će sada reagovati i da će „svi oni koji su učestvovali u linču platiti time što će odgovarati pred licem pravde“.

Ono što se dogodilo Pavloviću Vučić je označio kao „linč i teror“ i istakao da reč „ćaci postaje simbol slobode“ i poručivši da je „bolje biti ćaci, nego naci“.

„Država više neće ćutati i trpeti“

Sledeći Vučićev primer predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić optužila je „nacističke blokaderske horde“ za napad na Pavlovića.

Ona je u razgovoru sa napadnutim studentima u Pionirskom parku u Beogradu, u „Ćacilendu“, ocenila da iza napada na Pavlovića stoje „najgori nacisti“.

„Vi ste najhrabriji među nama jer su realno mogli da vas ubiju. Stali ste u odbranu Srbije, u odbranu svih ljudi u Srbiji bez obzira šta misle i ko su. U odbranu vladavine prava, Ustava i zakona, u odbranu ljudskih prava. Niko nema prava da vam kaže da ne možete da uđete na vaše fakultete jer to je nacizam iz Beča i Minhena tridesetih godina prošlog veka“, rekla je Brnabić.

I ona je istakla da je država „završila s povlačenjem“ i da očekuje da će odgovorni za incident biti identifikovani, privedeni i procesuirani.

„Razgovarala sam sa predsednikom, biće svi identifikovani. Očekujem da svi budu privedeni i procesuirani. Od sada više nema povlačenja. Oni su hteli da ubiju našu decu, to je cela sušptina“, rekla je Brnabić.

„Građani da dignu glas protiv nacističkih falangi“

Predsednik SNS-a Miloš Vučević osudio je napad na Pavlovića i pozvao građane da „dignu glas protiv nacističkih falangi“.

„Pokušali su da ga linčuju samo zato što ne misli kao oni, samo zato što ne pljuje i ne gazi zastavu svoje otadžbine, samo zato što želi da uči“, naveo je Vučević u objavi na Instagramu.

Оcenio je da samo „teški monstrumi“ mogu da „prave sačekuše, maltretiraju i fizički napadnu jednog mladića“.

„Ponosna je Srbija što ima ovakve Ćacije, simbol slobode i otpora političkom i fašističkom i svakom drugom zlu protiv našeg naroda i naše otadžbine“, rekao je Vučević.

Đilas: Odlazak Pavlovića u Studentski grad je jasno smišljena provokacija

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas apelovao je na sve koji se bore za promenu režima Aleksandra Vučića da ne pribegavaju bilo kakvom nasilju i da na svakom mestu i u svakoj situaciji pokažu da su drugačiji od ljudi na vlasti, dodajući da je odlazak Miloša Pavlovića u Studentski grad bila jasno smišljena provokacija.

Đilas je ocenio da je Pavlović čovek koji je prihvatio da bude u glavnoj ulozi 15. marta kada su se, da bi navodno njega zaštitili, „u Pionirskom parku okupile ubice, narkodileri, kriminalci naoružani vatrenim oružjem, batinaši”.

„Njegov dolazak u Studentski grad, među kolege koje su zbog njega mogle i glavu da izgube, predstavlja jasnu provokaciju smišljenu da se desi ono što se desilo“, ocenio je Đilas.

„To ne opravdava nikoga ko je navodno primenio silu i fizički napao Pavlovića i njegove pratioce. Kažem navodno, jer za sada smo videli samo dokaze da je Pavlović poliven vodom i da su ka njegovoj grupi bačene konzerve“, naveo je Đilas.

Sa ove druge strane političkog spektra, gde se nalaze oni koji učestvuju u protestima protiv naprednjačke vlasti, ili ih podržavaju, uglavnom se govori o “insceniranoj predstavi”, “smišljenoj provokaciji” i “sramnom” poređenju studenata sa nacistima.