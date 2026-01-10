Skup podrške narodu Venecuele održaće se u pondeljak 12. januara ispred ambasade te zemlje u Beogradu

Savez komunisticke omladine Jugoslavije (SKOJ) najavio je za ponedeljak, 12. januar, ispred ambasade Venecuele u Beogradu skup podrške venecuelanskom narodu i njegovom predsedniku Nikolasu Maduru, smatrajući da su Sjedinjene Američke Države, „u ulozi svetskog ‘policajca’ kakvim sebe vide“, izvršile agresiju na Venecuelu i otele njenog predsednika.

„Ovakve akcije predstavljaju napad na suverenu državu i njen narod, koji se već decenijama bori za sopstveni suverenitet pod teškim američkim sankcijama“, naveo je SKOJ u saopštenju.

Prema navodima te organizacije, Sjedinjene Američke Države nemaju nikakvo pravo da otimaju političke lidere drugih zemalja i da im sude.

„Zato narod Srbije, koji je takođe pretrpeo bombardovanje od istih tih imperijalista i okupatora 1999. godine, mora da stane uz narod Venecuele“, naveo je SKOJ.

Predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores američke snage uhapsile su 3. januara u Karakasu. Oni su u ponedeljak (5. januar) popodne na sudu na Menhetnu izjavili da nisu krivi ni po jednoj od četiri federalne tačke optužnice, nakon što su ih SAD izručile u dramatičnoj vojnoj operaciji.

Izvor: FoNet