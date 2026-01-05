Svrgnuti venecuelanski lider Nikolas Maduro, kog su američke snage uhapsile 3. januara u Karakasu, i njegova supruga Silija Flores izjasnili su se u ponedeljak (5. januar) popodne na sudu na Menhetnu da nisu krivi po četiri federalne tačke optužnice, nakon što su ih SAD izručile u dramatičnoj vojnoj operaciji.

Maduro je optužen da je nadgledao mrežu trgovine kokainom koja je sarađivala sa nasilnim grupama, uključujući meksičke kartele Sinaloa i Zetas, kolumbijske pobunjenike FARK i venecuelansku bandu Tren de Aragua.

Maduro se pojavio pred sudijom Alvinom Helerštajnom i predstavio se kao „zarobljeni“ lider Venecuele pre nego što se izjasnio da nije kriv po tačkama optužnice.

„Nevin sam. Ja sam pristojan čovek“, rekao je Maduro sudiji, a prenosi Independent.

Sledeće ročište zakazano je za 17. mart, prenose američki mediji.

Maduro i njegova supruga u subotu (3. januar) odvedeni su iz njihovog kompleksa u Karakasu i specijalnom operacijom prebačen avionom u Sjedinjene Države.

Po dolasku u SAD prebačeni su u Metropoliten zatvor u Bruklinu u Njujorku.

Maduro je uhapšen po naređenju američkog predsednika Donalda Trampa, koji je celu operaciju pratio iz rezidencije u Mar-a-Lagu na Floridi.

Američke vlasti su objavile da u akciji nije poginuo nijedan pripadnik američkih snaga, dok Kuba tvrdi da su poginula 32 Kubanca tokom hapšenja Madura.

Protest pred sudom

Nekoliko desetina demonstranata okupilo se ispred suda pred saslušanje Madura.

Uzvikuju parole na španskom jeziku, pri čemu je broj demonstranata koji podržavaju Madura veći od broja onih koji su protiv njega.

Mnogi od okupljenih nose venecuelanske zastave i transparente, piše BBC.

Sednica Saveta bezbednosti UN-a

Foto: AP Photo/Frank Franklin II Hitna sednica Ujedinjenih nacija

Za to vreme, u Njujorku se održava hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Venecueli.

Sednica je sazvana na zahtev Kolumbije i Venecuele, a njihov zahtev su podržale Kina i Rusija.

Na početku sednice ruski izaslanik Vasilij Nebenzja rekao je da nema opravdanje za počinjeni „zločin u Venecueli“ osudivši „oružanu agresiju“ SAD, i zatražio da se predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga odmah puste.

Hapšenja u Venecueli

Vlasti Venecuele su objavile naređenje policiji da odmah počne hapšenje svih osoba uključenih u pružanje podrške američkom vojnom napadu.

Naređenje je izdato u okviru odluke vlade u Karakasu o uvođenju vanrednog stanja, pošto su američke snage uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i prebacile ga u SAD, radi suđenja.

Vanredno stanje je na snazi od subote, ali je tek danas objavljen kompletan tekst odluke, navodi Rojters.

Izvor: Rojters/CNN/BBC/N1

