Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su budžet za 2026. godinu. Dok ga odbornici vladajuće koalicije hvale, odbornik Pokreta slobodnih građana Stefan Simić kaže za „Vreme” da je vlast ponovo napravila platformu za izvlačenje novca u privatne džepove

Grad Beograd dobio je budžet za narednu godinu i on iznosi više od 205 milijardi dinara. Od 205 milijardi, za Grad je planirano 190 milijardi, a za gradske opštine 15 milijardi.

Za budžet je glasalo za 58 odbornika, 22 su bila protiv, a niko nije bio uzdržan.

Dok predstavnici vladajuće koalicije hvale budžet, opozicioni odbornici ga kritikuju i navode da nije reč o razvojnoj gradskoj kasi.

Odbornik Pokreta slobodnih građana (PSG) Stefan Simić kaže za „Vreme” da je novi budžet još jedan u nizu koji pokazuje da Grad Beograd ne razmišlja strateški, već kako može da sprovede projekte preko kojih se najlakše izvlači novac u privatne džepove.

„Ovo nije razvojni budžet. Mi nemamo praktično razvojne projekte koji bi suštinski promenili kvalitet života u Gradu Beogradu”, kaže on, te da je sve velike projekte preuzela država.

„Mi ne odvajamo novac za most, pa je očigledno da neće biti završen onda kada je Aleksandar Šapić rekao, a to je do kraja 2026. Sad se već pomera na proleće 2027. godine”, kaže Simić.

Prema novom budžetu, mnoga naselja u Beogradu i dalje će ostati bez vodovodne i kanalizacione mreže, a ponovo neće biti završena ni postrojenja za preradu otpadnih voda.

Polovina budžeta za dva sekretarijata

Simić dodaje da je polovina budžeta predviđena za dva sekretarijata – Sekretarijat za javni prevoz i Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu.

„To su dva sekretarijata koja su pod direktnom kontrolom Aleksandra Šapića. Vidimo ponovo da će milijardu dinara biti izdvojeno za kamere i softvere u vrtićima i osnovnim školama, a za uređenje tih objekata samo deset miliona dinara”, kaže Simić.

Saobraćajnice, kružni tokovi…

Po sistemu po kome trenutna gradska vlast radi – nastaviće se i novim budžetom ulaganja u saobraćajnice i kružne tokove.

„Grad Beograd je sveden na to da finansira saobraćajnice, kružne tokove, ulaže se u centar grada. Bulevar patrijarha Pavla i stanična zgrada Autobuske stanice, na primer, neće biti završeni ovim budžetom. Sveukupan budžet pokazuje da strateškog plana nema. Oni rade ad hok, iz godine u godinu”, kaže Simić.

Prema njegovim rečima, s obzirom na to kako je budžet napravljen, njegov rebalans može se očekivati već u prvoj polovini 2026.

