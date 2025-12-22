Srbija i Slovačka

21.decembar 2025. S. Ć.

Vučić: Srbiji bi trebalo 10 godina za izgradnju nuklearke

Slovačka je spremna da gradi nuklearnu elektranu u Srbiji, izjavio je predsednik Pelegrini, dok je predsednik Vučić ukazao da Srbija nema dovoljno obrazovanih za primenu nuklearne energije, a bez te vrste energije neće biti dovoljno struje u budućnosti

Kosovo

21.decembar 2025. M. L. J.

Bivši srpski policajac uhapšen na Kosovu

Uhapšen bivši pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije V. M, zbog sumnje da je sarađivao sa bezbednosnim strukturama Srbije, uključujući i u slučaju navodne otmice Milana Vukašinovića