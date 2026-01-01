Vučić se obraća novinarima

Predsednik Srbije

30.decembar 2025. I.M.

Vučić se u 2025. godini javnosti obratio 411 puta

Iako su teme njegovih obraćanja uglavnom bile svedene na nekoliko oblasti – proteste, izbore, krizu, ekonomiju i međunarodnu politiku – predsednik Srbije Aleksandar Vučić se tokom 2025. javnosti obratio čak 411 puta