Srbija u 2026. godini: Grogirani Vučić pred svoje poslednje izbore
Kakva nas politička 2026. godina očekuje? Hoće li pobunjeni građani dobiti obećane izbore? Kako će se razvijati studentska borba, a kako će se ponašati vlast?
Da li se zaista ispisuju poslednji dani Ćacilenda? Na njegovom uličnom delu, saobraćaj ponovo najkasnije od 5. januara, najavljuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić
Saobraćajnica ispred Doma Narodne skupštine Srbije, gde su bele šatore takozvanog Ćacilenda zamenile praznične tezge novogodišnjeg bazara, biće prohodna za vozila najkasnije u ponedeljak (5. januar), izjavio je predsednik Srbije Aleksanar Vučić.
Kako je rekao, sve će biti prohodno u nedelju ili ponedeljak, a do tada će se na ulici nalaziti novogodišnji bazar, prenosi Tanjug.
Saobraćaj u ovom delu grada mesecima je zaustavljen, pošto su na kolovozu od aprila bili beli šatori.
Šatori su uklonjeni ranije ove sedmice, a na njihovo mesto postavljene su tezge.
Plato je i dalje omeđan metalnim ogradama.
Priprema se bina, spekatakl u Beogradu na vodi snimaće eskadrila dronova, a u Zimskoj bajci odbrojava se do Ekspa. Kako se Beograd na vodi sprema za doček 2026?
Ćacilend je pretvoren u „Božićno seoce“, kako ga zovu vladini tabloidi. Za 31. je na meniju silna besplatna hrana - samo nije najjasnije ko sve to plaća
Za vreme novogodišnjih i božićnih praznika radno vreme pijaca, pošta, prodavnica i apoteka u Beogradu uglavnom će biti skraćeno, a 1. i 7. januara većina objekata neće raditi
Iako su teme njegovih obraćanja uglavnom bile svedene na nekoliko oblasti – proteste, izbore, krizu, ekonomiju i međunarodnu politiku – predsednik Srbije Aleksandar Vučić se tokom 2025. javnosti obratio čak 411 puta
