Da li se zaista ispisuju poslednji dani Ćacilenda? Na njegovom uličnom delu, saobraćaj ponovo najkasnije od 5. januara, najavljuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Saobraćajnica ispred Doma Narodne skupštine Srbije, gde su bele šatore takozvanog Ćacilenda zamenile praznične tezge novogodišnjeg bazara, biće prohodna za vozila najkasnije u ponedeljak (5. januar), izjavio je predsednik Srbije Aleksanar Vučić.

Kako je rekao, sve će biti prohodno u nedelju ili ponedeljak, a do tada će se na ulici nalaziti novogodišnji bazar, prenosi Tanjug.

Saobraćaj u ovom delu grada mesecima je zaustavljen, pošto su na kolovozu od aprila bili beli šatori.

Šatori su uklonjeni ranije ove sedmice, a na njihovo mesto postavljene su tezge.

Plato je i dalje omeđan metalnim ogradama.

Izvor: Tanjug/Vreme