Republika Srpska ima Odluku o donošenju novog Ustava, koju je podržala vladajuća većina. Prethodno je SIPA ocenila da se u slučaju naloga za privođenje Dodika, Viškovića i Stevandića radi o visokorizičnoj operaciji, prenosi Dojče vele.

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) demantovala je navode pojedinih medija da je ta policijska agencija odbila da izvrši nalog Tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojim se traži privođenje predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijera Radovana Viškovića i predsednika entitetske skupštine Nenada Stevandića, kojima se stavlja na teret da su izvršili krivično delo napad na ustavni poredak.

„SIPA nije odbila da asistira sudskoj policiji u sprovođenju naredbe Tužilaštva BiH“, poručili su iz SIPA-e, dodajući da su svesni interesa javnosti, ali da je u toku procena policijskih agencija, te da zbog visokorizične situacije nije moguće davati detaljna objašnjenja. Ministar pravde u Savetu ministara BiH Davor Bunoza (HDZ BiH), o eventualnim problemima u sprovođenju naloga saznao je iz medija.

Raspad Jugoslavije

„Zatražena je pomoć od strane SIPA-e, međutim sada sam iz medija saznao da se ta pomoć neće moći pružiti. Zalažem se da se poštuje zakon, ali zakon propisuje da se pazi i zdravlje ljudi. Ne želim da je iko ugrožen. Nadam se da ćemo doći do rešenja. Sudska policija će raditi u skladu sa zakonskim propisima“, rekao je Bunoza. Podršku pravosudnim institucijama BiH dao je i njegov stranački šef Dragan Čović.

Za sada nije poznato delovanje agencije, niti da li će tražiti asistenciju MUP-a RS, odakle poručuju da Dodik, Višković i Stevandić imaju punu zaštitu od MUP-a.

„Ove institucije ne mogu, neće i ne smeju da deluju na teritoriji Republike Srpske. Niko neće biti uhapšen i svi će biti zaštićeni“, rekao je ministar unutrašnjih poslova RS Siniša Karan.

„Optužnica je politički motivisana i niko od nas se neće odazvati u Tužilaštvo“, poručili su nosioci vlasti u RS. Podsećaju da je delovanje SIPA-e na teritoriji RS onemogućeno zakonima koje je nedavno usvojila Narodna skupština.

„Imam poverenje u policiju Republike Srpske. Sledeća na meti bi bila policija, imovina, a onda i imovina Srpske pravoslavne crkve. Uveren sam da će za nekoliko meseci na terenu faktički stanje izgledati kao kada se raspala Jugoslavija“, upozorio je Dodik, izrazivši uverenje da SIPA neće delovati.

„Ne bih preporučio SIPA-i da deluje. I verujem da neće. Danas je svečan dan, jer danas menjamo Ustav Republike Srpske“, rekao je Dodik.

I zaista, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su kasno sinoć Odluku da se pristupi donošenju novog entitetskog Ustava, čime je i zvanično počela procedura donošenja tog najvišeg pravnog akta. I pored upozorenja međunarodnih predstavnika da se ne ide u ovu proceduru, jer se time, kako su naveli, krši Dejtonski mirovni sporazuma i Konačna odluka za Brčko-distrikt, oduka je usvojena prostom većinom od 50 poslanika. Protiv su bili poslanici poslaničke grupe SDA-Bh. zeleni, dok opozicija nije ni glasala, zbog čega su od vlasti dobili epitet izdajnika.

Guske u magli

„Niko nije napao Republiku Srpsku, niko nam ne otima imovinu, niko nam ne otima policiju, niko nam ne otima Poresku upravu, niko nam ne otima medije… nijednu instituciju. Mi tražimo hleba preko pogače. U pitanju je proces koji se vodi protiv jednog čoveka“, rekao je poslanik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji vladajuću koaliciju danima upozorava da se ne upuštaju u ovaj proces, jer on može da dovede u pitanje Republiku Srpsku.

„Srljate ko guske u magli iz jedne u drugu grešku. Izazvaćete katastrofalne posljedice, urazumite se“, upozorava Vukanović.

Na to upozoravaju i iz OHR-a, odakle su pozvali poslanike Narodne skupštine da spreče napad na ustavni poredak zemlje.

„Svi delegati u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Veću naroda Republike Srpske trebali bi biti svesni da ovaj proces predstavlja ozbiljnu pretnju. Oni moraju izvršiti ličnu dužnost i odbiti ovaj napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i multietnički karakter Republike Srpske“, rekli su u Kancelariji visokog predstavnika, upozorivši da Nacrt novog ustava predstavlja jasno kršenje i Opšteg okvirnog sporazuma za mir i Konačnu arbitražnu odluku za Brčko i suštinski ih dovodi u rizik.

„Nalazimo se pred značajnim političko-pravnim trenutkom za Republiku Srpsku“, počeo je uvodno izlaganje u Narodnoj skupštini ministar prave RS Miloša Bukejlović, ističući da Odluka o pokretanju procesa usvajanja novog Ustava predstavlja korak ka unapređenju ustavnog poretka.

„Donošenje novog Ustava RS je pre svega nužno kako bi se osigurala pravna sigurnost, efikasnost institucija i očuvanje ustavnih nadležnosti RS, a u skladu s njenim položajem kako je to definisano Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH“, rekao je Bukejlović, koji se zajedno s političkim vrhom RS nalazi na crnoj listi sankcija američkog OFAC-a.

Vojska, Veće naroda, država srpskog naroda

Pre javne rasprave potrebno je usvojiti Nacrt novog ustava koji je na dnevnom redu danas (13. marta), za čiji prolaz je potrebna prosta većina, dok će tek za formu predloga biti potrebna dvotrećinska podrška. Špekuliše se da je ta podrška već osigurana iz redova opozicije sa dva poslanika.

A radna verzija novog Ustava izazvala je oštre reakcije u domaćoj i međunarodnoj javnosti, jer su neke odredbe u suprotnosti s Ustavnom BiH, posebno one koje se odnose na mogućnost uspostavljanja vojske i ukidanje Veća naroda, kao i definisanje Republike Srpske kao državu srpskog naroda.

Većina pravnika, uključujući i većinu iz RS, slaže se da je mnogo manjkavosti u radnoj verziji Nacrta novog Ustava, kao i činjenice da su neke odredbe u direktnoj suprotnosti sa Ustavom BiH.

„Gledam radnu verziju novog ustava Republike Srpske, prema kojoj bi (član 9) isključivo Republika Srpska odlučivala o udruživanju sa grupom država, koje asocira i na Evropsku uniju, a što bi značilo da Milorad Dodik sada 2025. godine želi da samo Republika Srpska odlučuje i bude odgovorna za pregovaranje, usvajanje i primenu zakona potrebnih za ispunjavanja tzv. evropskih standarda i ulazak u EU“, napisao je nekadašnji sudija i profesor Ustavnog prava, Milan Blagojević.

Na novi ustav upozoravaju i Bošnjaci u Narodnoj skupštini okupljeni oko Poslaničke grupe SDA-Bh zeleni, koju čini sedam poslanika. Ne mislimo da su se stvorili uslovni ni potreba da se postojeći Ustav menja, poručuje poslanik Ramiz Salkić (SDA), izražavajući razumevanje za oni koji žele ove izmene sprovesti.

„Jer oni ne žele da sprovedu ono što piše u Ustavu, a to je da jednaka prava imaju i Bošnjaci i Srbi i Hrvati u ovom entitetu. I da bi trebalo da budu zastupljeni u skladu s popisom iz 1991. godine. Da bi trebalo da imaju jednaka prava. Vi to želite da eliminišete. To je vaša politika. Dokle ćete doći, to će vreme pokazati“, upozorava Salkić.

Iz novog Ustava briše se Veće naroda RS koje je praktično drugi dom i koje je uspostavljeno 2003. godine, odlukom tadašnjeg visokog predstavnika Volfganga Petriča. Glavni grad je Banjaluka, a prestonica Pale.

Eufor dobio pojačanje

Predsedništvo SDP-a najoštrije je osudilo secesionističke pokušaje vlasti Republike Srpske, kroz najavljene izmene Ustava RS. Predsednik te stranke i premijer Federacije Nermin Nikšić, poručio je da u ovakvoj atmosferi niko ne može da garantuje da neće doći do pojedinačnih incidenata.

„Duboko sam uveren da građani Bosne i Hercegovine neće dozvoliti da ih iko uvuče u destabilizaciju. Bolje je voditi pravnu i političku borbu koliko god treba, nego dozvoliti i najmanji bezbednosni incident. Naša istorija nas uči da ovde ništa ne ostaje na nivou ’incidenta’. Zato nam je više nego ikad potrebna hladna glava i zdrav razum“, rekao je Nikšić, koji je podržao inicijativu stranaka Trojke o izbacivanju SNSD-a iz izvršne i zakonodavne vlasti na nivou BiH.

Komandant Snaga Evropske unije u BiH general-major Florin Marian Barbu, poručio je nakon dolaska novih snaga Eufora u BiH da njihovo aktiviranje predstavlja „proaktivnu meru koja je usmerena na pružanje pomoći Bosni i Hercegovini u interesu svih njenih stanovnika. Poručio je da je dolazak vojnika i opreme iz Češke, Italije i Rumunije, snažan i vidljiv znak jedinstva EU i nepokolebljive predanosti bezbednosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Dolazak novih snaga Eufora pozdravio je i šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka, koji je poručio da su nove snage pojačale misiju Altea u BiH.

„Evropska unija neće olako dozvoliti ugrožavanje napretka koji je ostvaren zadnjih godina zbog političke krize koja je poslednjih meseci dovela u pitanje političku funkcionalnost Bosne i Hercegovine. Vaše jedinice su zbog toga pozvane da pojačaju Misiju EUFOR Altea, čime se takođe šalje politička poruka“, poručio je Soreka, napominjući da će Evropska unija učiniti sve da sačuva pozitivne pomake koje je Bosna i Hercegovina ostvarila na evropskom putu.