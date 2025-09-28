Protesti širom zemlje

28.септембар 2025. I.M.

BLOG Brojni incidenti na skupovima i kontraskupovima širom Srbije

U Srbiji su na više lokacija održani skupovi „Građani protiv blokada", na koje pozvao Centar za društvenu stabilnost iz Novog Sada. Istovremeno, u Beogradu, Novom Sadu, Bogatiću, Čačku, Valjevu, Nišu održani su kontraskupovi

Saobraćajnice

28.септембар 2025. K. S.

Još pet miliona evra za kocke u Beogradu

Za popravljanje stare kaldrme i gradnju novih kamenih saobraćajnih površina Putevi Beograda dali posao Invest Gradnji. Posao vredan pet miliona evra

Šatori ispred Skupštine

Studenti koji žele da uče

28.септембар 2025. K. S.

Ćacilend se širi: Šatori i u Takovskoj ulici

Pristalice SNS-a danas će u blokadama koje organizuju protiv blokada posetiti i zgradu RTS-a, a beli šatori postavljeni su u Takovskoj ulici u blizini zgrade medijskog servisa