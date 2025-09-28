Dešavanja na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) izazvala su seriju saopštenja i međusobnih optužbi ministarstava inostranih poslova Srbije i Bosne i Hercegovine

Potez stalne misije Bosne i Hercegovine pri UN-u na zasedanju Generalne skupštine i tokom govora Benjamina Netanjahua, premijera Izraela, doneo je mnogo posla ovog vikenda pres službama ministarstava inostranih poslova Srbije i Bosne i Hercegovine.

Prvo se u subotu oglasilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije koje je komentarisalo rad Stalne misije BiH pri UN-u i ambasadora Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije koji je sa desetinama drugih delegata napustio salu kada je premijer Izraela Benjamin Netanjahu započeo govor.

„Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije izražava zabrinutost zbog

nedavnih postupaka i izjava ambasadora Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatka Lagumdžije. Njegov jednostrani pristup, koji ne odražava stavove kolektivnih institucija BiH, narušava duh saradnje i dijaloga u regionu”, navelo je MSP Srbije u prvom saopštenju u subotu.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije oglasilo se nakon istupa članice Predsedništva BiH Željke Cvijanović, koja je kritikovala izlazak delegacije BiH iz sale Generalne skupštine UN-a u petak u Njujorku tokom govora premijera Izraela Benjamina Netanjahua, navodi Radio Slobodna Evropa.

„Reč je o samovolji Stalne misije BiH pri UN i kršenju ustavnih procedura. Bio je to jednostran potez misije na čijem je čelu Zlatko Lagmudžija”, navela je Cvijanović i dodala da Lagumdžija nije postupio po instrukcijama Predsedništva BiH koje je nadležno za vođenje inostrane politike.

Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine najoštrije je zatim osudilo saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

„Takvi istupi predstavljaju otvoreno i nedopustivo mešanje u unutrašnje poslove suverene države, što je suprotno temeljnim principima međunarodnog prava i dobrosusedskih odnosa”, navelo je Ministarstvo inostranih poslova BiH u saopštenju.

Lagumdžija je ranije rekao da je napuštanje sale tokom govora Netanjahua bio logičan potez i da su to učinile i delegacije država većine sveta i istovremeno kritikovao sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa Netanjahuom na marginama zasedanja Generalne skupštine UN.

Saopštenje na saopštenje

Posle saopštenja iz Sarajeva, u nedelju (28. septembar) oglasilo se ponovo MSP Srbije.

Povodom izjave Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine od 27. septembra 2025. godine, u kojoj se kritikuje navodno mešanje Republike Srbije u unutrašnje poslove BiH, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije izražava neslaganje i razočaranje, navodi se u saopštenju.

„Izjave ambasadora Zlatka Lagumdžije, koji je u ime Ministarstva inostranih poslova BiH komentarisao sastanke predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku, predstavljaju direktno mešanje u suverenu spoljnu politiku Srbije i narušavanje osnovnih diplomatskih principa”, piše u saopštenju.

Kako se navodi dalje, MSP Srbije osuđuje kontradiktorni stav Ministarstva inostranih poslova BiH, koje nakon odgovora predsednika Vučića prelazi na optužbe za „mešanje“ Srbije u unutrašnje stvari BiH.

„Ovakav pristup ne samo da je nedosledan, već predstavlja i pokušaj potcenjivanja javnosti, što ugrožava poverenje i dobrosusedske odnose. Takvi potezi ne doprinose regionalnoj stabilnosti, već stvaraju nepotrebne tenzije i skreću pažnju sa stvarnih izazova sa kojima se suočava BiH”, piše, između ostalog, u saopštenju.