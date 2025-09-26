Premijer Izraela održao je govor na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a na početku njegovog govora, desetine delegata napustilo je salu. U Njujorku se održava i protest podrške Gazi
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je u govoru na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija poručio da je Izrael uništio iranski nuklearni i raketni program, osakatio Hamas, Hezbolah i Hute, te da je „egzistencijalna pretnja otklonjena“.
Zahvalio se Donaldu Trampu, direktno se obratio Hamasu tražeći oslobađanje 48 talaca i odbacio optužbe o genocidu i ciljanju civila. Korake zemalja koje priznaju Palestinu nazvao je „ludilom“, dok je najavio i mogućnost mira sa Sirijom i Libanom.
Netanjahu je održao govor tokom 80. zasedanja generalne skupštine Ujedinjenih nacija, pred polupraznom salom. Kada je izašao na govornicu, desetine ljudi ustalo je sa svojih mesta i napustilo salu, dok su neki aplaudirali.
Tokom njegovog govora, u Njujorku je održan i protest podrške Gazi, kao i skup rođaka zarobljenih izraelskih talaca.
Foto: AP Photo/Angelina KatsanisProtest za Palestinu u Njujorku
Šta je sve rekao Netanjahu?
Netanjahu je obraćanje započeo govoreći o „prokletstvo iranske terorističke osovine“.
Podigao je mapu Bliskog istoka koju je koristio prošle godine, a za koju kaže da prikazuje širenje tog „prokletstva“.
„Ona pokazuje prokletstvo iranske terorističke osovine. Ova osa je pretila miru celog sveta. Pretila je stabilnosti našeg regiona i samom postojanju moje zemlje“, rekao je.
Zatim je naveo izraelske vojne akcije: „Šta se desilo u protekloj godini? Uništili smo Hute. Uništili smo glavni deo Hamasove terorističke mašinerije. Osakatili smo Hezbolah, uništivši većinu njegovih vođa i veliki deo njegovog arsenala oružja“, rekao je.
Foto: AP Photo/Richard DrewGovor Benjamina Netanjahua na 80. zasedanju Generalne skupštine UN-a
Zahvalnost Trampu
Izraelski lider je odao priznanje američkom predsedniku Donaldu Trampu za njegovu pomoć u napadima na Iran za koje je rekao da su „uništili iranski program atomskog oružja i balističkih raketa“.
„Želim da se zahvalim predsedniku Trampu na njegovoj smeloj i odlučnoj akciji“, rekao je.
„Otklonili smo egzistencijalnu pretnju Izraelu i smrtonosnu pretnju civilizovanom svetu. Podigli smo tamni oblak koji je mogao da odnese milione i milione života.“
„Spustite oružje. Ako to učinite, živećete”
Netanjahu je rekao da se govor emituje u Gazi i direktno se obratio Hamasu.
„Spustite oružje. Pustite moj narod. Oslobodite taoce. Svih 48. Oslobodite taoce. Sada. Ako to učinite, živećete. Ako to ne učinite, Izrael će vas progoniti.“
Porodice talaca i preživelih iz zatočeništva okupile su se ispred sedišta Ujedinjenih nacija uoči Netanjahuovog obraćanja.
Tokom govora, Netanjahu je naveo imena 20 talaca za koje se veruje da su živi.
„Želim da uradim nešto što nikada ranije nisam uradio. Želim da se sa ovog foruma direktno obratim tim taocima preko zvučnika. Okružio sam Gazu masivnim zvučnicima povezanim sa ovim mikrofonom u nadi da će naši dragi taoci čuti moju poruku“, rekao je.
Svet se ne seća 7. oktobra 2023.
Netanjahu je rekao i da se veliki deo sveta ne seća napada od 7. oktobra 2023. godine.
„Ali mi se sećamo“, dodao je.
Netanjahu zatim nastavlja da opisuje neke od događaja od 7. oktobra.
Govorio je i o optužbama da Izrael „namerno cilja civile“.
„Suprotno je istinito“, kazao je on, navodeći da je Izrael bacio „milione letaka i poslao milione poruka“ kako bi naterao civile da evakuišu grad Gazu.
Zatim je odbacio optužbe da Izrael namerno izgladnjuje ljude u Gazi. Ako postoje stanovnici Gaze koji nemaju dovoljno hrane, to je zato što je Hamas „krade, gomila i prodaje“, kazao je on.
O priznavanju Palestine
Reagovao je i na odluku zemalja, među kojima su Francusku i Veliku Britaniju, da priznaju palestinsku državu, nazivajući to „nacionalnim samoubistvom“ za Izrael.
To je „čisto ludilo, to je ludo i mi to nećemo učiniti“, kazao je izraelski premijer.
Netanjahu je završio govor vizijom mirnije budućnosti i rekao da su Sirija i Liban ključni za to.
„Danas smo započeli ozbiljne pregovore sa novom sirijskom vladom“, rekao je, dodajući da misli da se može postići sporazum koji poštuje suverenitet Sirije, štiti bezbednost Izraela i bezbednost manjina u regionu.
Mir između Libana i Izraela je takođe moguć, rekao je.
