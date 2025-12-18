Pravosuđe
Ko su nove sudije Ustavnog suda?
Ove godine bira se 13 sudija Ustavnog suda. Preostalih petoro izabraće predsednik Srbije, a još troje Opšta sednica Vrhovnog suda
Novosadski odbor Pokreta slobodnih građana saopštio je da je njihov član Radivoje Jovović pušten iz kućnog pritvora, u kojem se nalazio zbog učešća u nenasilnom protestu u avgustu
Pokrajinski poslanik i profesor Radivoje Jovović je pušten iz kućnog pritvora da se brani sa slobode, objavio je novosadski odbor Pokreta slobodnih građana (PSG) i podsetio da je pritvor trajao 120 dana.
U saopštenju se navodi da se Jovoviću stavlja na teret napad na službeno lice i ometanje službenog lica u obavljanju službene dužnosti prilikom nenasilnog protesta 19. avgusta ispred zgrade suda u Novom Sadu.
Jovović je priveden zajedno sa akitivistkinjom Isidorom Čeleketić nakon čega je proveo 10 dana u pritvoru okružnog zatvora na Klisi u Novom Sadu, posle čega mu je određena mera kućnog pritvora koja je, uz produženje i pooštravanje mera, trajala sve do danas, navodi PSG.
U Briselu ponovo potvrđeno da je budućnost Zapadnog Balkana u EU i da je proširenje realna i dostižna mogućnost, ali je istovremeno naglasila da bez kredibilnih reformi i normalizacije odnosa nema napretka. Srbija se, međutim, nije usaglasila sa usvojenom Briselskom deklaracijom
„Novac građana Beograda troši se po političkom ključu – za mere koje donose brze političke poene i ličnu korist“, govori Nikola Radin, ekonomista i izvršni direktor organizacije „Beograd u pokretu“, za novi broj „Vremena“
Da li svi na svetu daju mito, jesmo li kao obični građani „krivi“ što učestvujemo u sitnoj korupciji, kao i kako sprečiti onu duboku institucionalizovanu, govori američka politikološkinja Mirjam Goldin za novi broj „Vremena“
Posle uvođenja gazdinstva u pasivu, poljoprivredniku iz okoline Bačke Palanke ograda dvorišta ižvrljana je grafitima u kojima ga autori nazivaju „blokaderom”. Radovan Pivarski tvrdi da iza svega stoje „lokalni Ćaci”
