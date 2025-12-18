Novosadski odbor Pokreta slobodnih građana saopštio je da je njihov član Radivoje Jovović pušten iz kućnog pritvora, u kojem se nalazio zbog učešća u nenasilnom protestu u avgustu

Pokrajinski poslanik i profesor Radivoje Jovović je pušten iz kućnog pritvora da se brani sa slobode, objavio je novosadski odbor Pokreta slobodnih građana (PSG) i podsetio da je pritvor trajao 120 dana.

U saopštenju se navodi da se Jovoviću stavlja na teret napad na službeno lice i ometanje službenog lica u obavljanju službene dužnosti prilikom nenasilnog protesta 19. avgusta ispred zgrade suda u Novom Sadu.

Jovović je priveden zajedno sa akitivistkinjom Isidorom Čeleketić nakon čega je proveo 10 dana u pritvoru okružnog zatvora na Klisi u Novom Sadu, posle čega mu je određena mera kućnog pritvora koja je, uz produženje i pooštravanje mera, trajala sve do danas, navodi PSG.

Izvor: Tanjug

