U Novom Sadu održan je miran skup podrške pokrajinskom poslaniku Pokreta slobodnih građana, Radivoju Jovoviću, organizovan od strane studenata Fakulteta za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“

Skup podrške pokrajinskom poslaniku Pokreta slobodnih građana Radivoju Jovoviću organizovan je u Novom Sadu.

Na skup je pozvala samoorganizovana grupa studenata Fakulteta za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“. Jovović je docent na tom fakultetu.

Studenti i drugi građani su se okupili u 10.30 časova kod Srpskog narodnog pozorišta, a potom prošetali do Katoličke porte, a potom i do zgrade u kojoj Jovović živi, i gde je u kućnom pritvoru.

Tom prilikom su poručili da niko nije slobodan, dok svi nisu slobodi i iskazali podršku svom profesoru.

Protest podrške pokrajinskom poslaniku Radivoju Jovoviću u #NoviSad pic.twitter.com/VzeDRwuB4E — Radio 021 (@Radio021) December 7, 2025

Okupljeni su uzvikivali „sloboda za ljude, zatvor za neljude“ i nosili poruke „Radivojev glas je glas slobode“, „Pustite mi prijatelja“, „Plaše se Radivojeve reči“ i slično.

Ideja je da se iskoristi Jovovićevo zakonsko pravo na sat vremena šetnje i da se protestna kolona baš u tom periodu nađe kod njegove kuće, iako je njemu zabranjeno da komunicira sa javnošću, odnosno zabranjeno mu je korišćenje telefona i interneta.

Jovoviću je rešenjem Osnovnog suda 20. avgusta određen pritvor koji je izdržavao u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora na Klisi sve do 27. avgusta, kada je usvojena žalba njegovih advokata, te mu je tada mera pritvora zamenjena za meru zabrane napuštanja stana.

Izvor: 021.rs