Zaposleni, direktor i vlasnik firme za tehničko obezbeđenje iz Kraljeva viđeni su među ljudima koji su u utorak „upali” na Državni univerzitet u Novom Pazaru (DUNP) kako bi izbacili studente koji su blokirali zgradu.

Ista firma – Gard Security System 036, za čije radnike tvrde iz kraljevačkog Lokalnog fronta da su bili u Novom Pazaru – godinama je dobijala poslove sa lokalnim samoupravama i javnim institucijama, od fizičko-tehničkog obezbeđenja gradskih ustanova do održavanja video-nadzora.

Podaci o tome na koji način je ova firma angažovana na DUNP javno nisu dostupni.

Šta su zaposleni u kraljevačkoj firmi za obezbeđenje radili na DUNP-u?

Direktor, vlasnik i nekoliko zaposlenih u jednoj kraljevačkoj firmi za poslove privatnog tehničkog obezbeđenja viđeni su među ljudima koji su „upali” na DUNP u utorak da iz zgrade izbace studente u blokadi.

Njih nekoliko su prepoznali odbornici kraljevačkog Lokalnog fronta, a oni su, prema navodima, u zgradu ušli u pratnji nekih rukovodilaca DUNP-a, među kojima je bio i prorektor tog univerziteta Milovan Bratić.

Predrag Voštinić iz kraljevačkog Lokalnog fronta rekao je za „Vreme” da su na fotografijama i snimcima iz DUNP-a prepoznali ljude koji rade za agenciju za zaštitu lica i objekata koja je iz Kraljeva i koja je učestvovala u incidentu u gradskoj skupštini u Kraljevu, kada su opozicioni odbornici bili izbacivani iz Skupštine, a neki od njih i povređeni.

Reč je, dodao je, o agenciji Gard Security System 036.

Po kom osnovu je ovu firmu angažovao DUNP i za koje poslove, „Vreme” je pokušalo da sazna na tom univerzitetu, međutim, odgovori nisu stigli do objavljivanja ovog teksta.

Pre tri dana policija je mirno stajala i posmatrala kako batinaši provociraju građane ispred sedišta SNS-a u Valjevu, ne sprečavajući sukobe. Danas, u 3.30 časova, policija ponovo mirno stoji i posmatra kako batinaši ulaze na Državni Univerzitet u Novom Pazaru. To nije vaš… pic.twitter.com/b2CAQErWIh — VGGŠ u blokadi (@vggsblokada) July 29, 2025

Bez informacija u planu nabavki DUNP-a

Sličan zahtev DUNP-u uputila je i organizacija Transparentnost Srbija, a kako programski direktor te organizacije Nemanja Nenadić pojašnjava za „Vreme”, još nije razjašnjeno po kom osnovu i za koji iznos je DUNP angažovao „službu obezbeđenja” koja je učestvovala u izbacivanju studenata sa te visokoškolske ustanove.

Nenadić kaže da je Transparentnost Srbija od te visokoobrazovne ustanove zatražila dostavljanje informacija o pravnom osnovu i postupku angažovanja „službe obezbeđenja”, ali da odgovor još nisu dobili.

Nenadić navodi za „Vreme” da pravno postoji mogućnost da se obezbeđenje angažuje kroz stalno ili privremeno zapošljavanje pojedinaca, ali većina javnih institucija to čini kroz nabavke usluga, što je, kaže, verovatno i ovde bio slučaj.

„Međutim, u objavljenom planu javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, koju je DUNP objavio na sajtu, nisu prikazane usluge ove vrste, niti su objavljene bilo kakve izmene tog plana tokom 2025. godine”, kaže Nenadić.

Kada je reč o samom ugovoru, potpuno je izvesno ako je reč o nekom ad-hok angažovanju, da je on ispod granice za raspisivanje tendera, jer su tu pragovi za nabavke ove vrste usluga čak 15 miliona dinara, pojašnjava Nenadić.

„Očigledno je sproveden neki drugi postupak. Većina naručilaca internim pravilnikom predviđa pribavljanje tri ponude, ali to se ne objavljuje. Ne znamo da li se to dogodilo, možemo samo pretpostaviti da jeste, ali zato smo i tražili dokumentaciju, jer je vrlo je bitno šta je bio zadatak ljudi zbog svega što se dešavalo”, pojašnjava sagovornik „Vremena”.

„Vreme” je proverilo tekući, kao i planove javnih nabavki iz prethodnih godina, objavljene na sajtu DUNP-a, međutim, ni u njima nema informacija o angažovanju privatnog obezbeđenja.

Takva informacija nije izlistana ni na portalu javnih nabavki.

Rukovodstvo DUNP-a je, inače, u sredu (30. jul) saopštilo da je na kolektivnom godišnjem odmoru, koji će, kako se navodi, trajati dok se ne stvore uslovi za rad.

Informaciju o tome da li je privatno obezbeženje angažovano i za koje vrste poslova trebalo bi da poseduje i policija, pojašnjava za „Vreme” Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

„Vreme” je uputilo zahtev Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali odgovori nisu stigli do objavljivanja ovog teksta.

Za koje poslove lokalnih samouprava je angažovana još firma Gard Security System 036?

Guard Security System 036, kao deo grupe ponuđača dobio je početkom juna posao za uslugu fizičko-tehnička zaštita lica i imovine u objektima od javnog značaja za potrebe Opštine Raška.

Na portalu javnih nabavki objavljeno je da je ugovor dodelje grupi ponuđača koju osim firme iz Kraljeva, čini i Alpha Gard d.o.o. iz Kruševca.

Radi se o uslugama fizičko-tehničkog obezbeđenja, ali ne navode se detalji, a vrednost ugovora je 44,1 milion dinara bez PDV-a, vidi se u objavljenoj dokumentaciji.

Ovo je jedan od poslednjih poslova koji je ova firma dobila sa nekom lokalnom samoupravom.

Ova firma dobijala je u poslednjih nekoliko godina poslove za Opštinsku upravu Raška i Opštinsku upravu Kraljevo.

Na osnovu ugovora objavljenih na Portalu javnih nabavki, osim usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja poslovnog prostora gradskih uprava ove dve lokalne samouprave, dobijala je i poslove fizičko-tehničkog obezbeđenja Istorijskog arhiva, Centra za socijalni rad, Zavoda za javno zdravlje, Kulturnog centra Ribnica, jedne predškolske ustanove u Kraljevu, te Kraljeva, te postavljanje i održavanje video nadzora u nekoliko javnih ustanova.

Tokom 2024. godine firma je dobila i ugovor za Usluge servisiranja i održavanja sistema tehničke zaštite s firmom Aerodromi Srbije d.o.o. Niš.

Firme za izvlačenje para iz budžeta

Predrag Petrović iz BCBP-a pojašnjava da privatne firme mogu da obezbeđuju i firme u javnom vlasništvu i javne objekte, ali ne mogu da obavljaju poslove koji su u isključivoj nadležnosti državnih bezbednosnih snaga.

„Oni ne mogu da se staraju o javnom redu i miru, ali mogu da se staraju o bezbednosti ljudi i objekata koji ih angažuju. Oni se angažuju da bi štitili lice, imovinu i poslovanje tih aktera koji ih angažuju”, kaže Petrović.

Kako dodaje, oni moraju da ispoštuju pravila koja su propisana Zakonom o javnim nabavkama, međutim, kako dodaje, „to se često izvrdava”.

„Tu su najvažnije političke veze, tako da ima mnogo dogovaranja. Osnov je naravno podela plena. Usluge privatnog obezbeđenja su jednan od najboljih načina za ispumpavanje para iz budžeta”, kaže Petrović.

Kako dodaje, BCBP je od 2007. radio brojna istraživanja kada je reč o angažovanju privatnog obezbeđenja i uočeni su mehanizmi kako se novac ispumpava.

„Međutim, to je sada poprimilo jako velike razmere. Suština je da firme bliske vladajućim partijama, kako one dođu na vlast, tako ta firma počinje da raste, a rad zasnivaju na poslovima sa državom. One su zgodne za ispumpavanje novca, zato što tu dominira fizičko obezbeženje, onda vi dogovorite da je potrebno fizičko obezbeđenje za na primer pet objekata i da je potrebno 100 radnika, a angažujete njih 10. Onda razliku stavite u džep, a vaše partijske kolege sigurno neće kontrolisati da li zaista imate broj radnika koji bi trebalo tu da ima. Ima tu i radina na crno, svačega tu ima”, zaključuje Petrović.