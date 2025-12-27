Istraživanje
Oko 13 časova na Novom Beogradu napač je ženi zadao nekoliko udaraca nožem, pred malim detetom. Policijska uprava Beograda pozvala je građane da pomognu u potrazi
Policijska uprava (PU) za grad Beograd pozvala je danas građane da pomognu u potrazi za osumnjičenim koji je počinio razbojništvo na teritoriji opštine Novi Beograd.
Uz fotografiju osumnjičenog, policija je zamolila građane koji imaju bilo kakve informacije o muškarcu sa snimka da jave PU grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192.
Nezvanične informacije
Prema nezvaničnim saznanjima napad na ženu se dogodio danas oko 13 sati na Novom Beogradu u stambenoj zgradi u kojoj ona živi.
Prema saznanjima „Blica“, napadač je žrtvi zadao nekoliko uboda nožem, nakon čega pokrao i pobegao u nepoznatom pravcu.
Prema tvrdnjama Novobeograđana, na snimku koji kruži na društvenim mrežama, a na kojem se vidi brutalno ubadanje žene pred malim detetom, nalazi se upravo žrtva o čijem smo zlostavljanju pisali. Vidi se starija žena sa malim detetom koja ulazi u zgradu. Ona nosila kese i kretala ka stepenicama koje vode ka gornjim spratovima zgrade.
Sivi duks
Kako tvrdi „Moj Beograd, on je na sebi imao sivi duks, crni prsluk i crnu kapu. Nosio je teget farmerke i crne rukavice.
Kada ju je savladao, oteo joj je torbu i bacio je sa stepenice. Nesrećnoj ženi je prišlo dete, za koje se u komentarima tvrdi i da je pozvalo pomoć.
Policija aktivno traga za napadačem, u toku je akcija „Vihor“.
Izbodena žena je kolima Hitne pomoći prebačena u Urgentni centar na odeljenje reanimacije, o čemu možete pročitati u našoj odvojenoj vesti.
Izvor: Blic
