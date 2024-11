Nakon protesta u Novom Sadu zbog obrušavanja nadstrešnice na Železničkoj stanici koja je usrtila 14 ljudi, aktivisti su privođeni i hapšteni. Ivanu Bjeliću preti kazna zatvora od tri do 12 godina. Šta kaže njegov advokat Ivan Ninić

Policija je nakon protesta u Novom Sadu saopštila da je zbog izazivanja nereda uhapšeno 14 osoba. Bivši pokrajinski funkcioner Goran Ješić konstatovao je da nije poznat tačan broj ljudi koje je policija privela, dok je pokrajinski poslanik Pokreta slobodnih građana Radivoje Jovović rekao za „Vreme“ da ima informacije o 15 uhapšehih građana.

Građani su odvođeni na veoma grub način, neke od njih su policajci vukli ne govoreći im kuda ih odvode, pa se među onima koji su to gledali stvorio utisak da su u pitanju kidnapovanja građana, a ne policijska privođenja, pisalo je „Vreme”.

Advokat Ivan Ninić je rekao u emisiji Newsnight za N1 da se „ne zna ni ukupna cifra privedenih, ali ni broj onih koji su zadržani jer Više javno tužilaštvo postupa u jednom delu, Osnovno u drugom delu, a vidimo da postupa i BIA”.

Policija radi na daljem privođenju lica

Privedena lica terete se za nasilničko ponašanje na javnom skupu, napad na službeno lice, uništavanja tuđe imovine i posedovanje šok bombi i predmeta koji se karakterišu kao hladno oružje, poput čekića.

„Policijski službenici Policijske uprave Novi Sad intenzivno rade na daljoj identifikaciji i privođenju svih lica koja su učestvovala u nasilju“, saopštio je MUP.

Ninić je na pitanje da li kao branilac zna da li su među privedenima i huligani koji su učestvovali u demoliranju Gradske kuće u Novom Sadu, na protestu koji je organizovan 5. novembra, rekao da nije video nijedno lice, odnosno, osobe koje su vinovnici tih događaja.

„Ono što znamo je da su ti ljudi bili organizovani, dovezeni u Novi Sad, opremljeni određenim predmetima, da im je omogućeno da se sa lica mesta udalje, a da je sve to nadgledao predsednik koji ih je ohrabrio, podržao i već sutradan usmerio oštricu na lica koja su uhapšena“, kazao je Ninić.

Policija u civilu ne treba da glumi građane

Bivši inspektor Unutrašnje kontrole MUP-a Nebojša Trbović rekao je za naš njuzleter Međuvreme da policija u civilu ne treba da „glumi građane“. Ako je u civilu, trebalo bi da oko ruke nose trake koje ih identifikuju.

Ninić je dodao da se u Srbiji poslednjih meseci dešava fenomen koji nije viđen još od slučaja ubistva Ivana Stambolića i pokušaja ubistva na Ibarskoj magistrali – „da BIA svojim vozilima presreće put, ubacuje ljude u kombi vozila i automobile bez tablica, odvodi, saslušava, zadržava, bez prava na advokata i pušta kao da se ništa nije desilo“.

Na pitanje koji bi uopšte bio razlog što se na protestima u Srbiji retko, skoro nikad, ne može videti uniformisana policija dok sve vrvi od policajaca i agenata BIA u civilu, Trbović kaže:

„Nema dobrog razloga. Ako ne znaš da je neko policijski službenik, onda mi to liči na partijske policije koje su bile u Nemačkoj tridesetih godina“, ocenio je Trbović.

Zatvor za aktiviste

Ivanu Bjeliću, aktivisti, koga brani Ivan Ninić preti kazna zatvora od tri do 12 godina – „a to znači da je to delo za posledicu imalo teže telesne povrede po učesnike skupa ili štetu većih razmera”.

Ono što, kako je kazao, radi predsednik Srbije i Vlada Vojvodine, opredeljivanjem 120 miliona za sanaciju štete na Gradskoj kući, ima za cilj da podupre krivični postupak i da se stvore uslovi da Bjelić i još četvorica privedenih, budu procesuirani za najteži oblik krivičnog dela.

Bjeliću i još četvorici muškaraca sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu odredila je pritvor od 30 dana. Na tu podluku podneta je žalba, ali je kako Ninić ističe, rok za odlučivanje o njoj istekao.

„Ti rokovi su neupitni. Ono što je upitno je što ne postoji posledica za kršenje roka. Danas smo dobili informaciju da je slučaj dat tročlanom veću, možda je danas i doneta odluka, ali meni niti Ivanu (Bjeliću) nije uručena“, precizirao je Ninić.

Kako je naglasio, mera pritvora je najstroža i najviše targetira građanske slobode i prava, te se prema njoj ne može odnositi na način kako to rade sudovi u Srbiji.

„Imamo poplavu kršenja zakona u pogledu rokova. Ljudi zbog administracije i birokratije ostaju duže i za to ne postoji nikakva sankcija“, kazao je Ninić.