Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je dan nakon protesta u Novom Sadu da je policija za vreme i nakon održavanja protesta „preduzela mere i radnje prema 14 lica“.

Privedena lica terete se za nasilničko ponašanje na javnom skupu, napad na službeno lice, uništavanja tuđe imovine i posedovanje šok bombi i predmeta koji se karakterišu kao hladno oružje, poput čekića.

„Policijski službenici Policijske uprave Novi Sad intenzivno rade na daljoj identifikaciji i privođenju svih lica koja su učestvovala u nasilju“, saopštio je MUP.

Predstavnici opozicije i nevladinih organizacija su, sa druge strane, optužili režim da su izgrednici „ubačeni elementi“, kao i da su privedeni nevini aktivisti – dok su glavni krivci prošli nekažnjeno i da su i dalje na slobodi.

Nakon što je MUP otkrio da je privedeno 14 osoba, preko društvenih mreža se pojavila informacija da je stvarni broj privedenih mnogo veći od onoga koji je prikazan javnosti.

Foto: Tanjug / Nenad Mihajlović Protest u Novom Sadu

Ješić: Izgleda da je na protestu ispred suda u Novom Sadu uhapšeno više osoba nego što je objavljeno

Zvanične potvrde nije bilo, ali je tu sumnju prvi javno izrekao bivši pokrajinski funkcioner Goran Ješić, koji je i sam bio priveden.

On je nakon što je pušten iz pritvora konstatovao da u ovom trenutku nije poznato koliko je ljudi ukupno u pritvoru i dodao da postoje saznanja da je i juče ispred novosadskog suda uhapšeno još nekoliko mladića, ograđujući se da je to neproverena informacija.

„Ovo je trenutak kada moramo da razmišljamo samo o tome kako ćemo tu decu da oslobodimo što pre i da umesto njih u zatvoru, i tim pritvorima, budu oni koji su odgovorni za katastrofu, tragediju i kriminal koji su se desili na stanici i onoliki broj mrtvih pre osam dana“, rekao je Ješić za N1.

Ponovio je da glavni huligani ipak – nisu uhapšeni.

„Oni koji su razbijali Gradsku kuću, oni koji su izašli nekoliko desetina minuta pre toga iz prostorija SNS-a, oni koji su se vratili posle toga u SNS da dobiju topli obrok i dnevnicu, oni su morali biti u zatvoru, a ne ta deca“, poručio je Ješić istučići da je nerede izazvala „ekipa koja je bila isto obučena, isto uniformisana“.

Jovović: Prema mojim informacijama bilo je 15 uhapšenih

Student i aktivista neformalne grupe „Stav“ Lazar Dinić kaže za „Vreme“ da nema tačne podatke o broju uhapšenih građana nakon protesta, kao i da bi to predstavljalo nagađanje.

„Policija je saopštila da je privela 14 osoba, dok se na društvenim mrežama pojavila neproverena informacija da je taj broj mnogo veći, oko 40. Šta je tačno, na znam , ne bih da licitiram“, rekao je Dinić.

Pokrajinski poslanik Pokreta slobodnih građana Radivoje Jovović kaže za „Vreme“ da on ima informacije o 15 uhapšehih građana, kao i da bi bilo kakva pretpostavka bila neozbiljna.

„Prema mojim informacijama, a one su poprilično ažurne, bilo je 14 osoba do juče, a onda je uhapšen Bojan Terzić, iz političke platforme ‘Solidarnost, tako da je taj broj sada 15. On je prebačen u zatvor u Klisi. To je informacija koju ja imam. Sve ostale bi bile spekulacije“, napomenuo je Jovović.

Ponovio je da je policija u civilu hapsila građane nakon protesta u Novom Sadu tako što ne bi pokazivali značke, niti bi se predstavljali.

„To je zaista više ličilo na kidnapovanje, nego na klasično hapšenje. Bilo je i drugih prekršaja procedura. Pomenuti Bojan Terzić je priveden, a smešten je u zatvor na Klisi, pa je napravljen čitav niz policijskih zloupotreba“, istakao je Jovović.

Foto: Tanjug / Nenad Mihajlović Učesnici protesta razbijaju stakla na vratima i prozorima Gradske kuće

Viši sud: Pritvor petorici osumnjičenih za nasilničko ponašanje

I dok traju nagađanja, Viši sud u Novom Sadu je saopštio da je određen pritvor do 30 dana petorici osumnjičenih za nasilničko ponašanje tokom protesta u tom gradu.

„Pritvor im je određen da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo i zbog uznemirenja javnosti“, rečeno je za Tanjug u Višem sudu u Novom Sadu.

I osumnjičenom maloletnom D.R. je iz istih razloga i za isto krivično delo sudija za maloletnike Višeg suda u Novom Sadu odredila pritvor do 30 dana.

U Novom Sadu je u utorak održan protest koji je organizovan povodom pogibije 14 ljudi u urušavanju nadstrešnice na železničkoj stanici u tom gradu, sa zahtevom da odgovorni za tu nesreću budu kažnjeni i da premijer Srbije i gradonačelnik Novog Sada podnesu ostavke.

Grupa učesnika protesta ubacila je, pored ostalog, baklje u zgradu Gradske kuće u Novom Sadu nakon što je polomila prozore na objektu, zbog čega je prizemlje zgrade, gde se nalazila policija, zahvatio požar.

Nasilna grupa učesnika protesta napala je i prostorije SNS u Novom Sadu i pocepala zastavu Srbije.