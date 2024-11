Miran Pogačar, odbornik u Skupštini Grada Novog Sada, rekao je za „Vreme“ da je u utorak uveče, između 10 i 11 s lisicama na rukama, priveden u policijsku stanicu, gde je držan između nekoliko sati i to u svojstvu građanina.

„Mene su priveli nakon što sam bio kod prostorija Srpske napredne stranke. Tamo sam bio zbog toga što sam hteo da se obratim predsedniku Vučiću i da ga pitam zašto je dozvolio da se sve ovo dešava i zašto nisu nadležni podneli ostavke? Tom prilikom je bilo i koškanja i dobacivanja sa članovima SNS-a. Vučić je u međuvremenu otišao i nakon toga sam se uputio kući, i tada sam priveden“. objašnjava Pogačar.

Dodaje da ga je policija presrela u blizini Dnevnika, odnosno Futoške pijace.

Foto: Aleksandar Bugarin Neredi tokom protesta

„Prišlo je četiri do pet inspektora, prislonili su me uz kiosk i stavili lisice. Ubacili su me u kombi i odvezli su me u stanicu u Kralja Petra. Zadržan sam četiri, pet časova u svojstvu građanina. A to su mogli da urade i danas. Ne znam da li ću biti optužen za nešto. Držali su me poprilični deo noći u stanici i onda me pustili“, rekao je Pogačar.

Podsetio je da su tri osobe dobile policijsko zadržavanje do 48 sati, a da je desetak aktivista i dalje u policijskoj stanici, i ističe da huligani koji su lomili Gradsku kuću, a koji su pre toga izašli iz prostorija Srpske napredne stranke – nisu privedeni.

„Glavno je pitanje kako će policija kvalifikovati ta lica koja su uhapsili. Za sada znamo da su uhapsili aktivistu Ivana Bjelića, odbornika u Novom Sadu Mišu Bačulova i bivšeg pokrajinskog funkcionera Gorana Ješića, kao i decu koja su u trenutku uništavanja Gradske kuće nisu bila blizu mesta događanja. Bilo je na protestu dosta besnog naroda, ali su postojali neki maskirani koji su bukvalno snimljeni kako izlaze iz prostorija SNS i koji su učestvovali u neredima. Ti pojedinci nisu privedeni ni uhapšeni“, ističe Pogačar, uz ocenu da je bilo dosta besa i gneva kod građana.

„S druge strane, nemamo tačne informacije ko je sve tačno uhapšen do sada poimence, ali to nisu bili maskirani i koji su lomili Gradsku kuću“, zaključio je Pogačar.

Foto: Fonet / Ana Paunković Miran Pogačar

Tužilaštva: Uhapšeno devet osoba, za jednom se traga, vrši se identifikacija ostalih

Podsetimo, Više i osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu izdala su zajedničko saopštenje u kojem navode da je tokom jučerašnjeg protesta izvršeno više krivičnih dela, zbog kojih je uhapšeno devet osoba, a za jednom se traga.

Prema navodima tužilaštva, tokom protesta je došlo do nasilja i uništavanja imovine, oštećenja objekta Gradske kuće od strane više osoba, zaštitne ograde obližnjeg gradilišta podzemne garaže, službenog ulaza u prostorije Prekršajnog suda u Novom Sadu i prostorija Srpske napredne stranke na Bulevaru oslobođenja, gde je došlo i do cepanja zastave Republike Srbije, te je od strane učesnika protesta napadnuto više policijskih službenika.

Uhapšeno je devet osoba, od čega šest zbog krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, jedna osoba zbog krivičnog dela Uništenje i oštećenje tuđe stvari, jedna osoba zbog krivičnog dela Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i jedna osoba zbog krivičnog dela Izazivanje opšte opasnosti.

Za osobom koja je izvršila krivično delo Povreda ugleda Republike Srbije se još traga, saopštila su tužilaštva i dodala da se intezivno radi na utvrđivanju identiteta i drugih lica za koje postoje osnovi sumnje da su učinila krivično delo Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, odnosno krivično delo Uništenje i oštećenje tuđe stvari.