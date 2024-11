Ne postoji nikakav pravni osnov za ponašanje policije kakvo smo videli na protestu u Novom Sadu, a takvo njihovo ponašanje je dokaz da je veći deo policije zapravo partijska policija Srpske napredne stranke, rekao je za „Vreme“ advokat i član predsedništva partije LSV-Vojvođani Aleksandar Olenik.

Na protestu je privedeno 14 osoba, i sve ih je privela policija u civilu, bez prethodnog pokazivanja službenih isprava, odnosno policijske značke.

Građani su odvođeni na veoma grub način, neke od njih su policajci vukli ne govoreći im kuda ih odvode, pa se među onima koji su to gledali stvorio utisak da su u pitanju kidnapovanja građana, a ne policijska privođenja.

„Kada izađu na ulicu više liče na Gestapo iz tridesetih godina prošlog veka nego na policiju bilo koje zemlje u Evropi. Eventualno bismo mogli da ih poredimo sa Belorusijom i Rusijom. Suštinski je policija u Novom Sadu pokazala da primenjuje silu da bi zaštitila vladavinu Aleksandra Vučića“, ocenio je Olenik takvo ponašanje policije.

„Vučićeva lična policija“

On je dodao da je „najveći deo policije postao Vučićeva lična policija kojom on uteruje strah primenom sile, s namerom da izazove sukobe koje bi onda on navodno smirivao“.

Naveo da je bio na protestu u Novom Sadu i video kako ljudi u civilu odvlače građane i da je bio spreman da se suprotstavi da su se i prema njemu ponašali tako.

„Dok se policajac ne predstavi i ne pokaže značku, građanin ima pravo na samoodbranu. Postoji zloupotreba dela Zakona o policiji u kome se kaže da policajac u civilu izuzetno ne mora da pokazuje značku, ali da mora da kaže: policija! Taj deo Zakona je predviđen za hapšenje članova organizovanih kriminalnih grupa“, ukazao je Olenik.

Policija u civilu ne treba da „glumi građane“

Bivši inspektor Unutrašnje kontrole MUP-a Nebojša Trbović rekao je za naš njuzleter Međuvreme da policija u civilu ne treba da „glumi građane“. Ako je u civilu, trebalo bi da oko ruke nose trake koje ih identifikuju.

„Nema razloga da se bilo ko ‘infiltrira’ u bilo kakvu masu. Jer, policija je na protestu radi očuvanja javnog reda i mira. Nije on tamo prikriveni islednik niti je to antiteroristička akcija pa da imaju prikriveni identitet, fantomke i slično“, rekao je Trbović.

Na pitanje koji bi uopšte bio razlog što se na protestima u Srbiji retko, skoro nikad, ne može videti uniformisana policija dok sve vrvi od policajaca i agenata BIA u civilu, Trbović kaže:

„Nema dobrog razloga. Ako ne znaš da je neko policijski službenik, onda mi to liči na partijske policije koje su bile u Nemačkoj tridesetih godina“, ocenio je Trbović.

Pritvor od 30 dana

Među privedenima su bili i opozicioni političari Goran Ješić i Miša Bačulov i aktivisti neformalnih grupa studenata „Sviće“ i „Stav“.

Ješiću i Bačulovu je određen jednomesečni pritvor, kao i aktivisti Ivanu Bjeliću. I studentu novosadske Akademije umetnosti Relji Stanojeviću koga su dva policajca, koja se nisu legitimisala, vukla ulicom, određen je pritvor od 30 dana.

Ješić se tereti za napad na službeno lice nakon što je pokušao da spreči Stanojevićevo privođenje, a Bačulov se tereti za izazivanje opšte opasnosti jer je na protestu ispred Gradske kuće iz cisterne ispustio tečnost za koju je rekao da je fekalna voda.

Član političke platforme „Solidarnost“ Bojan Terzić proveo je 20 sati u samici zatvora u Klisi, u Novom Sadu, nakon što je priveden zbog učešća na protestu. Uhapšen je zbog navodnog uništavanja i oštećivanja tuđe imovine, odnosno prozora i prostorija SNS na koje je bačena farba, ali je pušten jer dokaza za to nije bilo.

Terzić je naveo da je nakon 20 sati u samici kod tužiteljke koja je utvrdila da ne postoje uslovi za njegovo dalje zadržavanje, i da nema ni dokaza, posle čega je pušten.

Terzić je rekao da ga je privela uniformisana policija i da je video i njihove i legitimaciju inspektora. Dodao je da mu je obezbeđen poziv, advokat, ali da je ekspresno određeno da se zadrži u pritvoru.

Ne može se u samicu bez odluke tužilaštva

„Ne postoji nikakav pravni osnov da policija nakon privođenja, a bez odluke tužilaštva, stavi nekoga u samicu, posebno ne na 20 sati“, istakao je Olenik

Olenik je ocenio da je Terzićev slučaj, kao i ostali slučajevi privođenja, i formalno i suštinsko kršenje zakona.

„To je još jedan primer da se policija u Srbiji ponaša kao Gestapo, a ne kao policije u evropskim zemljama“, zaključio je Olenik.