U 75 mesta u Srbiji u subotu (23. avgust) održani su skupovi simpatizera Srpske napredne stranke protiv studentskih i građanskih protesta i blokada. Među okupljenima i predstavnici vlasti, predsednik Aleksandar Vučić u Ubu najavio okupljanja u 100 mesta naredne subote

U više od 70 mesta u Srbiji održani su skupovi građana protiv blokada.

Sa zastavama Srbije, balonima u bojama zastave, transparentima, ali bez stranačkih obeležja, građani su slali gotovo identične poruke – da žele mir, stabilnost, da se život vrati u normalu, da studenti uče, a ulice odblokiraju da ljudi mogu normalno da idu na posao.

Među okupljenima u nekim mestima bilo je i predstavnika vlasti, a sa skupa u Ubu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će naredne subote okupljanja biti održana u sto mesta.

Odmah po završetku skupova, direktor policije održao je konferenciju za novinare i rekao da je na ulicama bilo oko 70.000 ljudi.

20.30

Direktor policije: Mirni skupovi sa oko 70.000 ljudi

Centar za društvenu stabilnost prijavio je skupove u 71 gradu, a na skupovima je prisustvovalo 69.776 lica, saopštio je direktor policije Dragan Vasiljević.

Kako je dodao, svi skupovi su protekli bez incidenata.

20.15

Vučić: Sledeće subote u 100 mesta

Skupovi na kojima se okupljaju građani koji se protive blokadama biće održani i naredne subote u 100 gradova i opština, najavio je večeras u Ubu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Većina skupova građana koji se protive blokadama počela je oko 18 sati i završeni su mirno.

20.09

Procena policije – 70.000 ljudi

Dok se skupovi po gradovima završavaju, Informer prenosi prve procene policije o broju ljudi izašlih na ulice.

Prema prvim nezvaničnim podacima iz policije, na skupovima širom Srbije okupilo se više od 70.000 građana, piše Informer.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su procene pokazale da je u 19 časova na ulicama bilo oko 55.000 ljudi.

19.55

Kraj skupa Somboru, na ulici JSO

Skup u Somboru završen je posle sat vremena, a na ulici su bili i veterani Jedinice za specijalne operacije (JSO), takozvanih Crvenih beretki.

Veterani JSO poslali su Draganu J. Vučićeviću majicu sa njihovim logom, kao istinskom borcu za sve ono što Informer radi, rekao je reporter.

U 21.05 u specijalnoj emisiji na Informer televiziji, inače će gostovati predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj.

19.45

Gašić u Kruševcu, Dačić u Vrnjačkoj Banji

Sa okupljenima u Kruševcu je ministar odbrane Bratislav Gašić sa oko 4.000 ljudi, kako javlja Informer.

U Vrnjačkoj Banji je sa okupljenima bio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

19.35

Vučić: „Ljudi su srećni što su se okupili”

Među okupljenima su i neki predstavnici vlasti, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Ubu.

„Ljudi su srećni što su se okupili”, rekao je Vučić, dodajući da je njegova poruka okupljenima „mir i stabilnost”.

Prorežimski mediji na čelu s Informerom, javljaju da je „Srbija ustala protiv terora manjine”.

Vučić u prljavo roze sakou i plavim pantalonama šeta okružen je obezbeđenjem u maslinasto zelenim košuljama, novinarima i građanima, dok jedan građanin nosi transparent „Za uređenu Srbiju, za Srbiju bez blokada”.

U nekoliko navrata čulo se „Aco, Srbine”.

aca šiptar toliko isparanoisan da i među svojim pristalicama na ubu šeta okružen sa trideset pripadnika kobri hahah nije lik imao ovoliko obezbeđenja ni kad je išao u srebrenicu pic.twitter.com/FnecjpCyhL — иван__дамн (@ivan__damn) August 23, 2025

Vučićev hod po Ubu direktno prenose Pink, Informer, Prva, K1, Tanjug.

Vučić je ponovio da mu je važno da nastavi da poziva one koji drugačije misle i da ne može da veruje da neko za „pet minuta” odbije poziv predsednika države na razgovor.

„Moj poziv je iskren i nije prvi. Zamolio sam ih u decembru, u februaru, u martu, u pisanoj formi sam poslao rektoru Đokiću. Moj poziv je otvoren, to ne mora da bude pred kamerama, da izaberu koliko god žele, ali želim da razmenjujem argumente”, rekao je Vučić.

„Nadam se, želim i verujem da će poziv da prihvate, ne samo za debatu, već za dijalog. Problemi ne mogu da se rešavaju na drugi način osim dijalogom”, rekao je Vučić i predočio da je važno sačuvati unutrašnji mir u zemlji.

Prema Vučićevim rečima, skupovi građana protiv blokada održavaju se večeras u 49 mesta, a prema policijskim procenama u 19 sati bilo je oko 55.000 ljudi.

Vučić je najavio i novi skup naredne subote.

19.30

Crvene beretke u Obrenovcu

Kolonu do Trga Zorana Đinđića predvode Crvene beretke, javlja N1.

Reporterka N1 javlja da su na ulicama prisutne jedinice Žandarmerije.

Nekoliko vozila GSP se parkaralo u blizini trga, a iz njih je izađao veliki broj građana.

Na početku kolone su i bajkeri, a neki od njih nemaju tablice, javlja reporterka N1.

19.15

Na skupovima i predstavnici vlasti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa okupljenima je u Ubu i kaže da je došao da zameni Darka Glišića, koji nije mogao na ulicu.

Vučić je rekao da je prema prvim procenama u svim mestima gde su skupovi održani u sredu u subotu više ljudi.

Sa okupljenima u Rumi je i predsednik SNS-a Miloš Vučević, dok je pokrajinska premijerka sa okupljenim grašanima u Somboru.

Ona je izjavila da je na skup izašla kao „obična građanka”.

„Ovde sam kao obična građanka i puno mi je srce kada vidim koliko je ljudi. Važno je da ne brinemo da li će nam deca ići u školu 1. septembra”, rekla je Gojković u uključenju za TV Informer.

Gojković je rekla da se večeras okupilo mnogo divnih ljudi, koji žele slobodu i da svi žive normalno.

19.01

Slab odziv u Smederevu

I pored svih pritisaka, ucena i dnevnica, građani Smedereva danas su pokazali da neće da učestvuju u lakrdiji koju promoviše Srpska napredna stranka, pa je plato ispred Centra za kulturu ostao poluprazan, a skup koji je trebao da pokaže „snagu vlasti“ pretvorio se u javno poniženje, saopštila je Stranka slobode i pravde.

Još veći udarac stigao je od njihovih partnera, jer je Socijalistička partija Srbije odbila da im se pridruži, pa je i pred očima javnosti postalo jasno da ovoj koaliciji sledi raspad, navodi se u saopštenju, prenosi FoNet.

Ističe se da je SNS izgubila i poverenje građana i podršku koalicionih saveznika i da Smederevo bira promene, pa vreme ove vlasti nepovratno ističe.

18.46

Od Subotice do Kosovske Mitrovice, ali bez Beograda i Novog Sada

Okupljanja se održavaju, kako prenosi Tanjug, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Doljevcu, Šidu, Obrenovcu, Trgovištu, Boru, Priboju, Kruševcu, Rumi, Raški, Kosovskoj Mitrovici, Kikindi, Staroj Pazovi, Rumi, Bačkoj Palanci, Sremskim Karlovcima, Bačkoj Topoli, Obrenovcu, Lučanima, Požarevcu, Negotinu…

View this post on Instagram A post shared by Kosovo Sever portal/KoSSev (@kossevportal)

Skupova nema u Beogradu i Novom Sadu.

Jedan od sagovornika Informera u Somboru poručio je da je izašao da bi sprečio nasilje i prekid terora prema građanima koji hoće da rade.

Sagovornici prorežimskih medija imaju gotovo identične poruke – da su protiv blokada jer žele da žive u miru, da se slobodno kreću, da deca mogu mirno da uče, te da žele Srbiju nazad.

U Obrenovcu će večeras biti održan i skup gimnazijalaca i studenata, koji pružaju podršku studentkinji Nikolini Sinđelić.

18.30

Počinju okupljanja

Posle prvih skupa simpatizera Srpske napredne stranke (SNS) protiv blokada u 50 mesta u Srbiji održanih u sredu (20. avgust), i u subotu se organizuju blokade protiv blokada u 75 mesta.

Svi oni koji su protiv blokada, koje mesecima parališu državu i društvo, okupili su se danas u isto vreme širom Srbije i svi će poslati istu poruku – „Dosta je”, piše Informer.

Okupljeni nose zastave, balone u bojama zastave Srbije, transparente kojima poručuju da hoće prekid blokada.