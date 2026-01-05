„Neverovatna razbojnička, gusarska, kriminalna akcija“, uzbuđivao se Dragan J. Vučićević na svojoj TV Informer zbog otmice predsednika Venecuele Nikolasa Madura. Izrazio je bojazan da bi Amerikanci tako i Aleksandra Vučića mogli da ćape. Opleo je D. J. sada najstrašnije po Donaldu Trampu, a toliko se bio radovao kada je ovaj po drugi put ušao u Belu kuću

Koliko su se samo na televiziji Informer i ostali naprednjaci radovali drugom ulasku Donalda Trampa u Belu kuću. Sve će sada biti dobro za Srbiju, tvrdili su tada, on je srpski prijatelj, za razliku od onih razbojničkih demokratskih predsednika koji bombarduju suverene zemlje.

Glasnogovornici Aleksandra Vučića sada su potpuno promenili ploču, nakon što je predsednik Ćacilenda i Srbije izvisio za audijenciju kod Trampa, ovaj uveo sankcije NIS-u i pokojem Vučiću bliskom biznismenu, doneo zakon na osnovu koga SAD mogu da sankcionišu korupciju na Zapadnom Balkanu. Ispade sada najednom za naprednjačku javnu informativnu službu Donald Tramp najgori od svih američkih predsednika.

Otmica predsednika Venecuele Nikolasa Madura izazvala je tako veliku paniku na režimskoj televiziji Informer.

Za tu priliku, pored standardno usplahirenog glavnog urednika Dragana J. Vučićevića koji se, uz pominjanje „nane nanine“, razračunavao sa Amerikancima i domaćim „izdajnicima“, posebno je briljirala novinarka Informera Andrea Veskov, koja se uplašila da će je, kao u lošoj vestern bajci, oteti uniformisani Amerikanci.

Inače antikomunistički propagator D. J. je otiša toliko daleko u svom očaju (ili totalnom neznanju) i brizi da njegov Vučić ne bude sledeći na redu, da se kao na vrhovni autoritet pozvao na Huga Čaveza, „duhovnog sina“ Fidela Kastra i pokretača Bolivarske revolucije. On je proročanski upozoravao da će američka čizma gaziti Južnu Ameriku, jer da Amerikanci hoće svima da kradu i otimaju sve, uzviknuo je Vučićević.

„Nana nanina“ i čvarci

Obračun sa Madurovim otmičarima počeo je Vučićević ocenom da je po sredi „neverovatna razbojnička, gusarska, kriminalna akcija“.

„Kidnapovali predsednika jedne suverene države i odveli u Njujork da mu sude, potpuno nezakonito, bez ijednog dokaza, presudili mu unapred, a američki mediji već pišu kako je jedini logični ishod doživotna robija“, rekao je Vučićević, nakon čega je usledilo isijavanje njegovog znanja iz oblasti prava.

„Morate da uspostavite pravo, jurisdikciju nad nekim i nečim, da biste mu sudili. Ne može sud u Srbiji da sudi nekom u Južnoj Africi, i da sud u Americi sudi predsedniku Venecuele na osnovu američkih unutrašnjih zakona“, rekao je Vučićević.

Ocenio je i da se neki sad u Srbiji slade Madurovim hapšenjem i u tom kontekstu najavljuju hapšenje Aleksandra Vučića.

„Nanu li vam naninu izdajničku. Ko se danas raduje hapšenju Madura, i u Srbiji i bilo gde okolo, samo pokazuje da bi prodao sve pa i samog sebe za ropsku porciju čvaraka“, ustvrdio je Vučićević.

A šta ako Amerikanci upadnu u TV Informer?!

Komentarišući najavljen početak suđenja Maduru, novinarka Informera Andrea Veskov usmerila je svoju srdžbu ka američkom pravosuđu ukazujući na to da se govori da će predsednik Venecuele biti izveden „pred lice pravde“.

Ona je direktno, u programu uživo, pokušala da se obrati američkom pravosuđu za koje, po svemu sudeći veruje da netremice gleda TV Informer:

„Ma nemoj! Ma čije pravde, i ko je vas ovlastio da vi budete nosioci…“, zaukala se Veskov, ali ju je Vučićević presekao odgovorom: „Njihove američke, ovlastili sami sebe!“.

Bio je to zgodan trenutak da Vučićević objasni ko je njega ovlastio da građane Srbije koji njemu i Aleksdandru Vučiću nisu po volji naziva izdajnicima i ustašama, što bi se možda i dogodilo da Veskov nije nastavila da paniči.

„Ko će sutra da spreči njih da na ovaj način izvedu akciju u bilo kojoj drugoj državi? Ljudi, ako zaista verujete – i ovi izdajnici ovde u Srbiji – ako zaista verujete da je ovo dobar potez bio, onda sutra treba i vi da očekujete da to može da se desi bilo kome od nas. Pa što sutra ne bi upali ovde da nas sve pohapse? Ne odgovara im šta smo rekli“, zacementirala je Veskov svoje uverenje da Amerikanci ustaju pre petlova samo da bi pratili njena i Vučićevićeva geopolitička smatranja.

„Agencija za dominaciju u svetu“

Na to se nadovezao Vučićević izjavom da je „Amerika zvanično osnovala agencija za dominaciju u svetu“ i naveo da SAD „otvoreno, mrtvi ‘ladni“ optužuju Venecuelu da je krala američku naftu.

„Gde je krala? U Teksasu? U Nju Meksiku? U Arizoni? Ama jok! A kako je venecuelanska nafta – američka nafta? Tako što su bile koncesije! Kakkve koncesije? Po kojima je pet, 10, 15 odsto venecuelanske nafte pripadalo Venecueli, a sve ostalo išlo Americi“, zgrožen je bio Vučićević.

To je bila nova prilika da se sablazni nad belosvetskim koncesionarima koji krčme ili nameravaju da krčme sirovine iz Srbije, a sve pod mudrim vođstvom i uz korupcionaški blagoslov Vučića, ali se Veskov, rasteravši strah od toga da bi i nju američki specijalci mogli da otmu kao što su oteli Madura, okuražila i podsetila gledaoce da se Madurov prethodnik Ugo Čavez naprasno razboleo od raka i preminuo.

„Priča se da je čovek otrovan. On je prvi upozorio na to da će Venecuela biti žrtva američke čizme“, poentirala je Veskov.

„Amerikanci otimaju sve što nemaju, Rusi i Kinezi bar plate“

Vučićević je onda obznanio da Amerikanci „sve vreme sprovode imperijalističku politiku“ i objasnio da smatraju da su i Severna i Južna Amerika njihove, od Aljakse dio Rta dobre nade.

„Amerikanci imaju otvorenu politiku – otimamo sve što nemamo“, uzviknuo je Vučićević, na šta je Veskov ocenila da je Afrika „procvetala od kad je počela da sarađuje sa Kinezima i Rusima, jer oni ljudi hoće da plate, mininalno, ali hoće da plate“.

Vučićević je za kraj obećao da će njegova TV Informer, direktono prenositi suđenje Maduru pred „zlikovačkim, imperijalističkim, zločinačkim sudom“, ukoliko suđenje bude javno, i da će obezbediti simultene prevodioce sa engleskog i srpskog.