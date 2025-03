Aktivisti u Srbiji su 16. marta kontaktirali međunarodnu nevladinu organizaciju Iršot (Earshot) i zatražili da istraži da li je vlast u Srbiji potencijalno upotrebila zvučno oružje na demonstranatima koji su u tišini odavali počast žrtvama urušavanja nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu.

Iršot je prva svetska neprofitna organizacija koja sprovodi audio istraživanja za ljudska prava i zaštitu životne sredine.

Iršot je dobio 12 video snimaka koji dokumentuju trenutke u kojima je navodno korišćeno oružje protiv demonstranata. Četiri od tih video snimaka sadrže zvuk koji je u skladu sa bukom koju proizvodi Vorteks Ring Gan ili Vorteks Kenon (Vortex Ring Gun ili Vortex Cannon).

To oružje izbacuje gas iz svog cilindra pri brzinama od 185 milja na sat (300 kilometara na sat), a njegovo izbacivanje proizvodi buku zavijanja koja se poredi sa mlaznim motorom, zajedno sa vorteks prstenovima koji mogu da budu jonizovani.

On the 16th of March 2025, Earshot was contacted by activists in Serbia to investigate the potential use of sonic weapons by the government on a crowd of protestors as they were holding a silent vigil for the victims of the Novi Sad railway station canopy collapse.

Earshot… pic.twitter.com/vLGovbQYfm

— earshot.ngo (@earshot_ngo) March 17, 2025